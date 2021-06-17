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Турчинов на выставке "Зброя та безпека": Мощные разработки ОПК могут остаться выставочными экспонатами из-за позиции власти. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

При существующем подходе к оборонным приоритетам руководства страны мощные разработки ОПК могут остаться лишь выставочными экспонатами.

 Об этом сказал экс-секретарь СНБО Украины, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов после посещения выставки "Зброя та безпека".

По его словам, за шесть месяцев с начала года не подписано и не профинансировано ни одного контракта по государственному оборонному заказу. "Политическое руководство государства красиво рассказывает о том, как нужно защищать государство, как надо работать над тем, чтобы усилить нашу безопасность и оборону, но все это пустые слова, реальность – совсем другая", – сказал Турчинов, добавив, что пренебрежение оборонными  приоритетами и вопросами безопасности являются визитной карточкой военного и политического руководства нашего государства.

Говоря о впечатлениях от выставки, экс-секретарь СНБО Украины отметил, что экспозиция отражает ситуацию в оборонной промышленности. "На выставке только 50% представляет государственный сегмент ОПК, все остальное – предложение частных оборонных предприятий, которые сегодня конкурируют достаточно эффективно и способствуют развитию оборонной промышленности Украины", – сказал он. "Когда мы говорим о государственных оборонных предприятиях, то, безусловно, тут флагманом остается конструкторское бюро "Луч", которое более правильно называть Конструкторское бюро Олега Коростелева", – сказал Турчинов, подчеркнув, что Олег Коростелев – уникальный человек, Герой Украины, ученый, организатор производства, внесший огромный вклад в безопасность нашей страны.

Турчинов на выставке Зброя та безпека: Мощные разработки ОПК могут остаться выставочными экспонатами из-за позиции власти 01
Турчинов на выставке Зброя та безпека: Мощные разработки ОПК могут остаться выставочными экспонатами из-за позиции власти 02
Турчинов на выставке Зброя та безпека: Мощные разработки ОПК могут остаться выставочными экспонатами из-за позиции власти 03
Турчинов на выставке Зброя та безпека: Мощные разработки ОПК могут остаться выставочными экспонатами из-за позиции власти 04

Турчинов на выставке Зброя та безпека: Мощные разработки ОПК могут остаться выставочными экспонатами из-за позиции власти 05
Турчинов на выставке Зброя та безпека: Мощные разработки ОПК могут остаться выставочными экспонатами из-за позиции власти 06
Турчинов на выставке Зброя та безпека: Мощные разработки ОПК могут остаться выставочными экспонатами из-за позиции власти 07
Турчинов на выставке Зброя та безпека: Мощные разработки ОПК могут остаться выставочными экспонатами из-за позиции власти 08

По его словам, в этом году КБ Коростелева представляет не только свою традиционную продукцию: уникальные противотанковые ракетные комплексы: "Стугна", "Корсар" и другие, крылатые ракеты "Нептун", мощные ракетные комплексы "Вільха" и "Вільха-М", но и новые разработки, в частности, зенитные ракетные комплексы и сверхмощный ударный БПЛА "Сокіл". "Аналога "Соколу" нет в российской армии, а по своим характеристикам он значительно превышает перспективные турецкие ударные беспилотники "Байрактар", – подчеркнул он. Александр Турчинов отметил, что среди 10 стран, заключивших договора с КБ на закупку противотанковых ракетных комплексов "Стугна", Украина отсутствует. "Начиная с 2019 года ни одной "Стугны" не было закуплено для украинской армии!" – сказал он, подчеркнув, что в условиях, когда у наших границ стоят российские танки, "такое оборонное планирование явно противоречит интересам безопасности Украины".

Турчинов на выставке Зброя та безпека: Мощные разработки ОПК могут остаться выставочными экспонатами из-за позиции власти 09

"Кроме того, – по словам экс-секретаря СНБО, – огромное количество перспективных разработок предлагают негосударственные предприятия ОПК". "Невероятно мощно представлена Национальная Ассоциация оборонной промышленности Украины, которая объединяет ведущие частные оборонные предприятия. Среди разработок негосударственных предприятий – САУ "Богдана" натовского 155 мм калибра, которая отлично прошла испытания, мобильный ударный беспилотный комплекс RAM II, поставленный на базу одной из лучших отечественных бронемашин "Новатор", автоматические минометные комплексы "Смерека",  боевая гусеничная плавающая машина "Кевлар-Е", уникальная амфибия "Nomad" и много других мощных разработок", – сказал Александр Турчинов.

Он подчеркнул, что все это свидетельствует о том, что украинская оборонная промышленность имеет огромнейший потенциал. "Но пренебрежение оборонными приоритетами, систематические срывы государственного оборонного заказа, отсутствие стратегического планирования, коррупция и хроническое недофинансирование ОПК военно-политическим руководством Украины может оставить все эти разработки на уровне выставочных экспонатов", – резюмировал экс-секретарь СНБО Украины.
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Топ комментарии
+36
Респект Пастору. Он знает о чем говорит.

Турчинов на выставке "Зброя та безпека": Мощные разработки ОПК могут остаться выставочными экспонатами из-за позиции власти - Цензор.НЕТ 8452
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17.06.2021 12:36
+30
Проблема в тому ,що в Україні відсутня українсько державна влада !!!)))
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17.06.2021 12:32
+27
При Турчинове и Порохе оборонные заводы были загружены на 100%, а при ЗЕленой шмаркле на этот год заказан 1 (один) танк, и то для парада. ЗЕбанутые ублюдки делают все, чтобы развалить оборонную промышленность.
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17.06.2021 12:39
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Правила форума Совет форумчан
А как-же бабочка будет смотреть Куйлу в глаза, или куда там еще, если все это будет выпускаться?
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17.06.2021 12:31 Ответить
Турчинов на виставці "Зброя та безпека": Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади - Цензор.НЕТ 4296
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17.06.2021 13:31 Ответить
Турчинов на виставці "Зброя та безпека": Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади - Цензор.НЕТ 4292 Турчинов на виставці "Зброя та безпека": Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади - Цензор.НЕТ 4292 Турчинов на виставці "Зброя та безпека": Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади - Цензор.НЕТ 4292 бубочка во всей красе.
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17.06.2021 14:42 Ответить
Зеленые, колониальные слуги Соросов, Родшильдів, такий як і Порошенко, але той на четрертому році підписання Мінських згоди після Іловайська замість Гааги зрозумів,що потрібна зброя, ціж Украину хочуть сделать зависимрй во всем,- из газа от России , из за денег , вакцын, от США, Китая из за обороны от Израиля, несмотря, что у нас это свое можно развивать,скоро из за продовольствия от латифундистов будем зависить, а на выходные даже в село не сможем выехать, потому, что велыкий будивник - крадівник гроші в бюджеті для откатів має, тому Землю зі своїми хозяєвами скуплять і пістицидами отруять.Садюги бісові.
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21.06.2021 08:36 Ответить
Проблема в тому ,що в Україні відсутня українсько державна влада !!!)))
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17.06.2021 12:32 Ответить
Гірше!!! В країні є 73%-овий лохторат ,"мудрий нарід" !!!!))))
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17.06.2021 13:22 Ответить
Що голосував за кремлівським гаслом "Лишьби не Порошенко" і замість Голобородька отримав кремлівську ляльку Віслючка Оманського ,так тримай далі ,насолоджуйся зеленою локшиною !!!)))
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17.06.2021 13:54 Ответить
что конкретно тебя не устраивало при Порошенко?
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17.06.2021 14:14 Ответить
Да, насрали тебе в штаны. Так че не сменил портки до сих пор, что мешало?
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17.06.2021 14:37 Ответить
Ему нравится ходить обосранным. Турчинов на виставці "Зброя та безпека": Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади - Цензор.НЕТ 4271 Турчинов на виставці "Зброя та безпека": Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади - Цензор.НЕТ 4271 Турчинов на виставці "Зброя та безпека": Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади - Цензор.НЕТ 4271Зьйобнутые все такие, обосранные.
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17.06.2021 14:45 Ответить
Власть есть.. но насколько она патриотична вопрос??!!! Впечатление что в ОП реванш регионалов и беглого лигитимного!!! Бла бла бла а на деле загрузки своего ВПК в три смены не видим....
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17.06.2021 13:25 Ответить
Зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!!)))
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17.06.2021 13:28 Ответить
Турчинов на виставці "Зброя та безпека": Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади - Цензор.НЕТ 5338
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19.06.2021 19:47 Ответить
При Турчинові били кацапаів на фронті, а бАмбіть, це до пліснявої Вави
Турчинов на выставке "Зброя та безпека": Мощные разработки ОПК могут остаться выставочными экспонатами из-за позиции власти - Цензор.НЕТ 9705
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17.06.2021 12:35 Ответить
Це ж яким упоротим, чи склеротиком, потрібно бути, щоб не бачити досягнень Пастора? Турчинов на виставці "Зброя та безпека": Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади - Цензор.НЕТ 8086
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17.06.2021 12:49 Ответить
О, так. Турчинов на выставке "Зброя та безпека": Мощные разработки ОПК могут остаться выставочными экспонатами из-за позиции власти - Цензор.НЕТ 1294
Захоплення криму- 20 лютого 2014 року
Втеча "легітимного" віктор'єдирича- 22 лютого 2014 року.
Для адептів пліснвої какаяразніци винен Пастор, а хто ж ще?
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17.06.2021 12:48 Ответить
К тому моменты, как Турчинов смог наладить хоть какое-то подобие управляемости в стране после предательства и бегства Овоща, Крым уже реально был все. Все ключевые точки (Севастополь, Перевальное и т.д.) были уже захвачены после предательства их командиров. Напомнить когда реально началась операция захвата Крыма Рашей?
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17.06.2021 12:49 Ответить
Турчинов на виставці "Зброя та безпека": Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади - Цензор.НЕТ 6874
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17.06.2021 12:51 Ответить
Вильха, Вильха М, Тайфун, Нептун, Гром\Сапсан .....
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17.06.2021 12:38 Ответить
При Турчинове и Порохе оборонные заводы были загружены на 100%, а при ЗЕленой шмаркле на этот год заказан 1 (один) танк, и то для парада. ЗЕбанутые ублюдки делают все, чтобы развалить оборонную промышленность.
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17.06.2021 12:39 Ответить
При Бариге була ліквідована загроза окупації 6 областей і звільнена військовим шляхом більша частина донбасу, а після перемир'я, який по факту був лише на папері, наступ продовжився і була звільнена вся сіра зона.
А скільки української землі було звільнено при зеленськогому ? Турчинов на виставці "Зброя та безпека": Потужні розробки ОПК можуть залишитися виставковими експонатами через позицію влади - Цензор.НЕТ 9847 Я відповідь знаю, а ти можеш погуглити
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17.06.2021 12:55 Ответить
Минобороны Соединенных Штатов объяснило предоставление военной помощи существенным прогрессом, которого Украина добилась в реформе сферы обороны. О предыдущем пакете помощи на 125 млн долларов Пентагон объявил в марте.

https://www.dw.com/ru/ukraina-poluchit-ot-ssha-vtoroj-paket-*******-pomoshhi-na-150-mln-dollarov/a-57866568
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19.06.2021 19:57 Ответить
Імітація діяльності триває !!!)))
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17.06.2021 12:34 Ответить
Так будет . Турчинов на выставке "Зброя та безпека": Мощные разработки ОПК могут остаться выставочными экспонатами из-за позиции власти - Цензор.НЕТ 7977 Жоппоблок тоже голосует .
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17.06.2021 12:34 Ответить
Респект Пастору. Он знает о чем говорит.

Турчинов на выставке "Зброя та безпека": Мощные разработки ОПК могут остаться выставочными экспонатами из-за позиции власти - Цензор.НЕТ 8452
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17.06.2021 12:36 Ответить
Ave Раstor!
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17.06.2021 12:39 Ответить
аве кривавий! тебе пипець як не вистачає...
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17.06.2021 12:40 Ответить
зенитные ракетные комплексы\\\\\\\

хотелось бы увидеть

самоходка, ракеты, РЛС, или модернизированные?
ибо если бы была самоходная например общевойсковая, то было бы каждой собаке каждому интересующемуся известно.
ну чего передергивать то? выглядит как будто например - сделали для РЛС оперативку, а подали как - разработчик ЗРК.
может не надо настолько громко тужиться то? хотя "Оплот" например малышевцы сделали, пару десятков машин так поставляли в Таиланд что за это время там поколение танкистов сменилось. а ВСУ подождут.
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17.06.2021 12:42 Ответить
Внесок Кривавого Пастора у початок спротиву, а відтак і відстоювання незалежності, є неоціненним. Саме він був єдиним, хто у 14 році виступав за збройний опір. Про це треба пам'ятати.
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17.06.2021 13:00 Ответить
А еще надо напомнить бютанутым, что блеяла их хозяйка баба Тюля : ...чтобы ни один наш танк...
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17.06.2021 14:48 Ответить
Власть бла бла бла и просит запад дать оружие, и сама саботирует отечественное производство вооружения!!! А это и рабочие места и налоги в бюджет и рост экономики... и няньки бизнеса (крышевание от власти) тут не нужно!!! Везде кричат что враг на границе и саботаж собственного ВПК!!!!! Мудаки...
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17.06.2021 13:20 Ответить
От бла-бла-бла і є імітація бурхливої державної діяльності!!!)))
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17.06.2021 13:29 Ответить
Якої діяльності??? Жартуєте?
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17.06.2021 18:28 Ответить
ПОЗИЦІЯ Зе ВЛАДИ ЦЕ ОБСЛУГОВАННЯ ІНТЕРЕСІВ КРЕМЛЯ.
Яке тут може бути озброєння ЗСУ як що їх кормлять солоними огірками.
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17.06.2021 14:37 Ответить
Більщість з Української експозиції це те що було зроблено при Порошенко.
Цим все сказано.
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17.06.2021 14:40 Ответить
Яка зброя дерави немае все вкрадено
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17.06.2021 15:42 Ответить
Потому, что ЗЕ-главнокомандувач, боиться назвать Путина - убийцей! Ему страшно! Не за Украину, а за свою шкуру!
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17.06.2021 17:49 Ответить
Порохоботы, не мешайте зЕлоху! Наш призЕдент собирается ещё раз, в глаз посмотреть моржовой звизде!
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17.06.2021 18:23 Ответить
Интересно, а какие предприятия оборонки будут проданы в этом году - зелень вроде около 20 предприятий собрались продать. Америкосы нашли у бени в Америке около 13 сталелитейных заводов - конечно заберут - будет немалое окошко - купит в Украине.
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17.06.2021 19:44 Ответить
Малоросам і їхній зебуїнській владі не треба ця техніка. Їм треба ковбаса по 2.20
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17.06.2021 22:30 Ответить
Зелений сцикун виставку відвідав? Чи воно від зброї тікає як від аналізів сечі на наркотики - швидко і далеко.
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18.06.2021 11:50 Ответить
позиция "власти" - оппозиция народу
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18.06.2021 12:17 Ответить
А эти "Мощные разработки ОПК" кто-то покупает ? Или они такие мощные и передовые, что никому не нужны, и только за счет госбюджета могут существовать ?
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18.06.2021 14:59 Ответить
А эти "Мощные разработки ОПК" кто-то покупает ?

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Отож.
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19.06.2021 19:58 Ответить
Отже позиція влади, військово-політичного керівництва на чолі з паном зеленим налаштовано на роззброєння армії під час воєнних дій противника?
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21.06.2021 13:36 Ответить
 
 