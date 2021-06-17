Авиакомпания "Украинские вертолёты" представила на выставке "Авіасвіт" XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Авиакомпания "Украинские вертолеты" продемонстрировала на выставке "Авіасвіт" XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что вертолет оборудован медицинскими модулями (в количестве от 1 до 3) с реанимационным оборудованием, а также медицинской шиной для безопасного хранения медикаментов. Кроме того, модернизированный Ми-8 способен переносить до 3 тонн груза, который используется во время поисково-спасательных операций и пожаротушения.
Кроме того, на вертолете установлена интегрированная система ночного видения (очки ночного видения (NVG), оптико-электронная система наблюдения (FLIR), поисковый прожектор, сопряженный с FLIR, в том числе для работы в инфракрасном режиме).
Благодаря системе спутниковой видеосвязи есть возможность передавать видеоданные, фиксируемые камерами FLIR, с борта вертолета на наземный пункт управления.
Вертолет также оборудован усиленной лебедкой.
Для работы в местах с повышенным уровнем опасности на вертолет установлена защита от стрелкового оружия (кевлар) и система противоракетной защиты.
"Сегодня мы представляем вертолёт поисково-спасательный и для аэромедицинской эвакуации, который используется в миротворческих миссиях ООН в Республике Мали, Сомали, Республике Джибути. Этот вертолёт работает 24/7 с готовностью оказать помощь пострадавшим в течение 30 минут после получения задачи. Вертолёт может работать автономно, без помощи наземных служб, определяя местоположение потерпевших, обеспечивая поиск и спасение людей", - рассказал глава правления авиакомпании "Украинские вертолёты" Владимир Ткаченко.
В то же время, всего за 40 минут экипаж вертолета может конвертировать воздушное судно в следующие конфигурации:
- разведка / быстрое реагирование;
- поисково-спасательная;
- авиамедицинская эвакуация;
- пассажирская;
- грузовая.
Отметим, что стенд авиакомпании "Украинские вертолеты" на выставке посетила атташе по вопросам армии и обороны Посольства США полковник Британи Стюарт.
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Это как Бобуслаев "презентовал" тоже Ми-2, но там пилили 10 лет и чет добавили, а чет отбавили = "дэржава, давай дэнги, дэнги давай, а не то продам это Нацгварддии Калифорнии, савсэм голый будэш"
ну блин, кому нафиг нужно 100500 миллионов в ЭТО вкладывать когда нормальные производители и сами вложатся и закупят не напр. как было с Оплотами - жди-свищи пока возможно сделают и доделают, а пока и война закончится и все станут очень бобрыми
потуга на слонячьих болотах(поставки в Таиланд)
Рашка тупо перекупит контракт как с БТР-4
вон было интервью - нас кинули с Бушером, компенсацию не дали и искренне обиделись шо мы не захотели за так китайцев кидануть с тем шо они уже купили - мотор-Бобуслаев
и да - если храм хоть ПАПАРИМц - это шо, отменяет факт шо они рабов заставляют верить в говорящие кусты?
так и это - вы мол не делайте Китаю хорошо, а мы вам поможем.
А потом:
- Алло, сша?
- номер вронг, перезвоните
-алло, так у нас бабла нет, ну вы же обещали нам, мы шо, лохи?777??77
- с вами свяжется финансовый консультант миссис Про*бина-Шансонова.
воинствующие безбожники - это как правило комуняки.но те преследовали другую цель-свою религию.а просто так боталом ботать-некомильфо
тока т.н. "верой"
или ты думал шо как там его, бомбя Хиросаки с Нагасимой думал шо это он лично бомбит? Отнюдь - это все Боб, который настолько муд.р, шо напоумл дурака Хирохито испробовать - а хорошо ли верит в менЯ Джон с Алабамы, которому я нах не всрлся, ну так пусть он утонет со своими другими как их там, матросами, а акулы знатно откушают человеченки.
Не?
че ты там за "ботанье" гришь то? тупо напр. то шо атеистов Яхве не уничтожил враз "перстом своим", но вместо этого х.з. за шо усадил пол-Европы верунов на бутылку, да?
будь вы, сэР, прокля.тЫ тогдаА!
а кацапско-комунякский режим,который вообще без бога угробил десятки миллионов собственных граждан?
и даже кусты говорящие не качались.
неужели потому шо попы лезли в постель?
Или может шо грабили?
Или то шо быдло шло в капище по болоте, отдавая на похороны последнее?
ии, или, или
и знаешь? мало. я тока послушал ну и почитал - б*же, так попы еще отгавкались лайтово.
ты понял, нет? зри в корень
епт - тупо пришли отеисты и всех попов посадили на жбаны
Чингисхана уважаю как воина. он кстати хотел вроде как шоб с усл. "владивостока" в гости к Цепешу шла девушка с золотой чашей и дошла целая, чаша то
рашка ничего не перекупит по той простой причине, что ее мягко выдавили со ВСЕХ рынков, за исключением парочки людоедских режимов
и прямо не хочется даже подсчитывать убытки
но такими темпами танчиков везде где надо будет еще лет 300500 появляться то. настолько выдавливают что прямо как Кронос в Тартаре прыщ - давит-давит - и так тыщу лет то.
выдавливает если что - рынок, а не скользящие ссанкции. и потом - этих тварей никто не додавит - тупо из-за.... в т.ч. из-за Боширова и /или если он умрет, то Петрова(из-за БОВ и ЯО)
в вертолетной авиации трудно изобрести что то новое.все те же винты,автомат перекоса...
вертолет он и есть вертолет,начиная примерно с 70 годов прошлого века разница только в оборудовании.
а как же "супержуть" и мс-21? .
один только ***** я смотрю на своих атечиственных летает
да, да, как же суперджет?
к тому же, не сравнивайте армию и гражданские машины. это две огромные разницы. думаю, вы это понимаете.