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Авиакомпания "Украинские вертолёты" представила на выставке "Авіасвіт" XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Авиакомпания "Украинские вертолеты" продемонстрировала на выставке "Авіасвіт" XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вертолет оборудован медицинскими модулями (в количестве от 1 до 3) с реанимационным оборудованием, а также медицинской шиной для безопасного хранения медикаментов. Кроме того, модернизированный Ми-8 способен переносить до 3 тонн груза, который используется во время поисково-спасательных операций и пожаротушения.

Кроме того, на вертолете установлена интегрированная система ночного видения (очки ночного видения (NVG), оптико-электронная система наблюдения (FLIR), поисковый прожектор, сопряженный с FLIR, в том числе для работы в инфракрасном режиме).

Благодаря системе спутниковой видеосвязи есть возможность передавать видеоданные, фиксируемые камерами FLIR, с борта вертолета на наземный пункт управления.

Также читайте: Спасение с катера, резиновой лодки и поверхности воды: "Украинские вертолеты" провели тренировочные спасательные операции в Николаеве. ФОТОрепортаж

Вертолет также оборудован усиленной лебедкой.

Для работы в местах с повышенным уровнем опасности на вертолет установлена защита от стрелкового оружия (кевлар) и система противоракетной защиты.

"Сегодня мы представляем вертолёт поисково-спасательный и для аэромедицинской эвакуации, который используется в миротворческих миссиях ООН в Республике Мали, Сомали, Республике Джибути. Этот вертолёт работает 24/7 с готовностью оказать помощь пострадавшим в течение 30 минут после получения задачи. Вертолёт может работать автономно, без помощи наземных служб, определяя местоположение потерпевших, обеспечивая поиск и спасение людей", - рассказал глава правления авиакомпании "Украинские вертолёты" Владимир Ткаченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Поиск и спасение 24 часа в сутки: В Николаеве показали возможности вертолета Ми-8 в ходе тренировочной спасательной операции. ВИДЕО

В то же время, всего за 40 минут экипаж вертолета может конвертировать воздушное судно в следующие конфигурации:

- разведка / быстрое реагирование;
- поисково-спасательная;
- авиамедицинская эвакуация;
- пассажирская;
- грузовая.

Читайте: Пилоты "Украинских вертолетов" демонстрировали уникальную операцию по спасению людей в сверхсложных условиях в Николаеве. ФОТО

Отметим, что стенд авиакомпании "Украинские вертолеты" на выставке посетила атташе по вопросам армии и обороны Посольства США полковник Британи Стюарт.

Авиакомпания Украинские вертолёты представила на выставке Авіасвіт XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1 01
Авиакомпания Украинские вертолёты представила на выставке Авіасвіт XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1 02
Авиакомпания Украинские вертолёты представила на выставке Авіасвіт XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1 03
Авиакомпания Украинские вертолёты представила на выставке Авіасвіт XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1 04

Авиакомпания Украинские вертолёты представила на выставке Авіасвіт XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1 05
Авиакомпания Украинские вертолёты представила на выставке Авіасвіт XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1 06
Авиакомпания Украинские вертолёты представила на выставке Авіасвіт XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1 07
Авиакомпания Украинские вертолёты представила на выставке Авіасвіт XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1 08
Авиакомпания Украинские вертолёты представила на выставке Авіасвіт XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пилоты "Украинских вертолетов" демонстрировали уникальную операцию по спасению людей в сверхсложных условиях в Николаеве. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Бригада еврейских маляров с одной стороны и Авиакомпания "Украинские вертолёты" с другой стороны, заключили договор на покраску вертолёта. Бригада свою сторону таки покрасила.
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17.06.2021 14:47
+4
фото на фонё капища как бы намёкает шо направославным лучше не заходить поп.лавать по воздуху?
Это как Бобуслаев "презентовал" тоже Ми-2, но там пилили 10 лет и чет добавили, а чет отбавили = "дэржава, давай дэнги, дэнги давай, а не то продам это Нацгварддии Калифорнии, савсэм голый будэш"

ну блин, кому нафиг нужно 100500 миллионов в ЭТО вкладывать когда нормальные производители и сами вложатся и закупят не напр. как было с Оплотами - жди-свищи пока возможно сделают и доделают, а пока и война закончится и все станут очень бобрыми Авиакомпания "Украинские вертолёты" представила на выставке "Авіасвіт" XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1 - Цензор.НЕТ 7841
потуга на слонячьих болотах(поставки в Таиланд)
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17.06.2021 14:50
+4
интересно, сколько еще десятков или сотен лет будут эту рухлядь "модернизировать" вместо того, чтобы строить современные и красивые вертолёты?
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17.06.2021 14:51
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Правила форума Совет форумчан
Бригада еврейских маляров с одной стороны и Авиакомпания "Украинские вертолёты" с другой стороны, заключили договор на покраску вертолёта. Бригада свою сторону таки покрасила.
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17.06.2021 14:47 Ответить
фото на фонё капища как бы намёкает шо направославным лучше не заходить поп.лавать по воздуху?
Это как Бобуслаев "презентовал" тоже Ми-2, но там пилили 10 лет и чет добавили, а чет отбавили = "дэржава, давай дэнги, дэнги давай, а не то продам это Нацгварддии Калифорнии, савсэм голый будэш"

ну блин, кому нафиг нужно 100500 миллионов в ЭТО вкладывать когда нормальные производители и сами вложатся и закупят не напр. как было с Оплотами - жди-свищи пока возможно сделают и доделают, а пока и война закончится и все станут очень бобрыми Авиакомпания "Украинские вертолёты" представила на выставке "Авіасвіт" XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1 - Цензор.НЕТ 7841
потуга на слонячьих болотах(поставки в Таиланд)
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17.06.2021 14:50 Ответить
Это не "православное капище", а главный храм УГКЦ. А что до УВ, то у них контракт с ООН, что, как бы за себя говорит.
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17.06.2021 15:00 Ответить
та ок шо контракт. но что там ОН закупит то?
Рашка тупо перекупит контракт как с БТР-4
вон было интервью - нас кинули с Бушером, компенсацию не дали и искренне обиделись шо мы не захотели за так китайцев кидануть с тем шо они уже купили - мотор-Бобуслаев
и да - если храм хоть ПАПАРИМц - это шо, отменяет факт шо они рабов заставляют верить в говорящие кусты?
так и это - вы мол не делайте Китаю хорошо, а мы вам поможем.
А потом:
- Алло, сша?
- номер вронг, перезвоните
-алло, так у нас бабла нет, ну вы же обещали нам, мы шо, лохи?777??77

- с вами свяжется финансовый консультант миссис Про*бина-Шансонова.
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17.06.2021 15:06 Ответить
в США даже на деньгах написано "ин год ви траст".тоже кусты говорящие?
воинствующие безбожники - это как правило комуняки.но те преследовали другую цель-свою религию.а просто так боталом ботать-некомильфо Авиакомпания "Украинские вертолёты" представила на выставке "Авіасвіт" XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1 - Цензор.НЕТ 1926
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17.06.2021 15:13 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS242c3J7xAhVGrIsKHXP0Bx0Q3ywwAHoECAQQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrDou48ZskRQ&usg=AOvVaw3IViy9Vv90KN2OVC2TqYdwа чем оправдывать шо миллионы "нехоршоверующих" отправляли к "дьяволу", но через страдания их души очизались и приходили к монстру Яхве?
тока т.н. "верой"
или ты думал шо как там его, бомбя Хиросаки с Нагасимой думал шо это он лично бомбит? Отнюдь - это все Боб, который настолько муд.р, шо напоумл дурака Хирохито испробовать - а хорошо ли верит в менЯ Джон с Алабамы, которому я нах не всрлся, ну так пусть он утонет со своими другими как их там, матросами, а акулы знатно откушают человеченки.
Не?
че ты там за "ботанье" гришь то? тупо напр. то шо атеистов Яхве не уничтожил враз "перстом своим", но вместо этого х.з. за шо усадил пол-Европы верунов на бутылку, да?
будь вы, сэР, прокля.тЫ тогдаА!
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17.06.2021 15:59 Ответить
а не припомнишь,сколько народа погубил чингисхан при полной религиозной толерантности?
а кацапско-комунякский режим,который вообще без бога угробил десятки миллионов собственных граждан?
и даже кусты говорящие не качались.
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17.06.2021 16:08 Ответить
кстати, АГН говорил - а че "бясбожнеги" это делали?
неужели потому шо попы лезли в постель?
Или может шо грабили?
Или то шо быдло шло в капище по болоте, отдавая на похороны последнее?
ии, или, или
и знаешь? мало. я тока послушал ну и почитал - б*же, так попы еще отгавкались лайтово.
ты понял, нет? зри в корень
епт - тупо пришли отеисты и всех попов посадили на жбаны
Чингисхана уважаю как воина. он кстати хотел вроде как шоб с усл. "владивостока" в гости к Цепешу шла девушка с золотой чашей и дошла целая, чаша то Авіакомпанія "Українські вертольоти" представила на виставці "Авіасвіт" XXI модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1 - Цензор.НЕТ 1783
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17.06.2021 16:17 Ответить
Ты не понял, - у них контракт на перевозки, а это значит техника сертифицирована под все креденшелс ООН. FLIR у них появился еще до аваковского контракта.
рашка ничего не перекупит по той простой причине, что ее мягко выдавили со ВСЕХ рынков, за исключением парочки людоедских режимов
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17.06.2021 15:34 Ответить
конечно это круто шо выдавили.
и прямо не хочется даже подсчитывать убытки
но такими темпами танчиков везде где надо будет еще лет 300500 появляться то. настолько выдавливают что прямо как Кронос в Тартаре прыщ - давит-давит - и так тыщу лет то.
выдавливает если что - рынок, а не скользящие ссанкции. и потом - этих тварей никто не додавит - тупо из-за.... в т.ч. из-за Боширова и /или если он умрет, то Петрова(из-за БОВ и ЯО)
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17.06.2021 16:04 Ответить
интересно, сколько еще десятков или сотен лет будут эту рухлядь "модернизировать" вместо того, чтобы строить современные и красивые вертолёты?
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17.06.2021 14:51 Ответить
а чем они современнее и красивее? Авиакомпания "Украинские вертолёты" представила на выставке "Авіасвіт" XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1 - Цензор.НЕТ 785.если фюзеляж достаточно крепкий-напихать можно любое современное оборудование.главное движки,лопасти (кстати в Украине начали производить пластиковые) и грузоподьемность
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17.06.2021 15:15 Ответить
Так гелікоптерам по 30 років як що не більше)
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17.06.2021 15:17 Ответить
то й шо?
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17.06.2021 15:27 Ответить
первый полёт в 61м году. 60 лет (!!!) этому вертолёту
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17.06.2021 15:34 Ответить
не этому конкретному,не перекручивай Авіакомпанія "Українські вертольоти" представила на виставці "Авіасвіт" XXI модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1 - Цензор.НЕТ 4429.
в вертолетной авиации трудно изобрести что то новое.все те же винты,автомат перекоса...
вертолет он и есть вертолет,начиная примерно с 70 годов прошлого века разница только в оборудовании.
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17.06.2021 16:03 Ответить
я имею в виду, что этой МОДЕЛИ вертолёт 60 лет (и ты прекрасно это понимаешь), а не конкретно этому вертолёту на фотках. так что перекручиваешь ты.
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17.06.2021 16:12 Ответить
действительно. зачем летать на боингах и эйрбасах, когда и мессершмиты неплохо летали
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17.06.2021 15:34 Ответить
Авіакомпанія "Українські вертольоти" представила на виставці "Авіасвіт" XXI модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1 - Цензор.НЕТ 4152
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17.06.2021 15:42 Ответить
шота вся кацапня рекламирует боинги и эйрбасы Авіакомпанія "Українські вертольоти" представила на виставці "Авіасвіт" XXI модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1 - Цензор.НЕТ 9802.
а как же "супержуть" и мс-21? Авіакомпанія "Українські вертольоти" представила на виставці "Авіасвіт" XXI модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1 - Цензор.НЕТ 6647.
один только ***** я смотрю на своих атечиственных летает
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17.06.2021 16:00 Ответить
как раз кацапня рекламирует старые вёдра с гайками рашинского кб миля.
да, да, как же суперджет? Авіакомпанія "Українські вертольоти" представила на виставці "Авіасвіт" XXI модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1 - Цензор.НЕТ 9597
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17.06.2021 16:13 Ответить
"Бідні" американці продовжили термін експлуатації своїх бомбардувальників до СТА років ; такі падлюки літають на "рухляді" Побудований у часи сссру із запасом міцності десять переживе десяток "современних" і "красівих" . У авіації головне не краса , а надійність і ефективність .
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17.06.2021 15:54 Ответить
что-то я не вижу в их рядах B-29, например.
к тому же, не сравнивайте армию и гражданские машины. это две огромные разницы. думаю, вы это понимаете.
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17.06.2021 15:59 Ответить
З них вистачає В-52 а тепер детальніше про цивільність мі-8 , а то я щось туплю коли бачу на них касети з нурсами , ну от нафіга вони на цивільних вертольотах
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17.06.2021 22:10 Ответить
клёпки на болты заменили ?
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17.06.2021 15:01 Ответить
и на бутылку тебя насадили! Авіакомпанія "Українські вертольоти" представила на виставці "Авіасвіт" XXI модернізований вертоліт Мі-8МТВ-1 - Цензор.НЕТ 9908
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18.06.2021 00:03 Ответить
Так і хочеться вставити тезу про те що резинові вибори номер 1 використовують лише раз, але не буду. Кращого бачу немає, а Рюкзаковіча 50 гелікоптерів застрягли десь на французьській митниці Авиакомпания "Украинские вертолёты" представила на выставке "Авіасвіт" XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1 - Цензор.НЕТ 5337
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17.06.2021 15:16 Ответить
так хочется добавить " Авиакомпания "Украинские вертолёты" представила на выставке "Авіасвіт" XXI модернизированный вертолет " который сделан в 1961 году
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17.06.2021 15:24 Ответить
Знатне досягнення. Вчепили на сорокалітнього доходягу якісь нові прибамбаси і видають це за досягнення.
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17.06.2021 15:31 Ответить
60-летняя
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17.06.2021 16:00 Ответить
Для негров в Африке сойдет
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17.06.2021 21:11 Ответить
Почему же в полицию не нужен такой вертолет?
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17.06.2021 17:00 Ответить
Убожество, 60 лет вертушке
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17.06.2021 21:02 Ответить
Был в нем. Доработанный МИ-8МТВ-1. Имеет ГОЭС, ПНВ и навигаторы. По сути летающая скорая помощь.
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19.06.2021 09:11 Ответить
 
 