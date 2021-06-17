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Строительная фирма организовала схему по выдаче документов для "гастарбайтеров", - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Строительная фирма организовала схему по выдаче документов для

Строительная фирма готовила документы для "гастарбайтеров", таким образом в Украину въехали почти три десятка иностранцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, контрразведчики СБУ блокировали канал нелегальной миграции иностранцев. Благодаря "схеме" в Украину незаконно въехали почти три десятка иностранцев.

Стоимость "услуг" для одного мигранта составляла в среднем $10 тыс. и зависела от "пакета" поддельных документов.

По данным следствия, преступный бизнес организовал уроженец одной из стран Западной Азии. Для своего прикрытия он создал несколько строительных фирм в Житомире и использовал их исключительно для изготовления поддельных "официальных" документов: виз, паспортов, видов на жительство иностранцев в Украине.

К этой схеме фигурант привлек двух сообщников, которые подыскивали "клиентов-строителей" среди иностранцев, в частности выходцев из стран Ближнего Востока, и сопровождали их в Украину.

В ходе проведения обысков правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности участников схемы.

По материалам СБУ организатору "трафика" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по установлению всех участников преступной схемы и привлечению их к ответственности.

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Строительная фирма организовала схему по выдаче документов для гастарбайтеров, - контрразведка СБУ 01
Строительная фирма организовала схему по выдаче документов для гастарбайтеров, - контрразведка СБУ 02
Строительная фирма организовала схему по выдаче документов для гастарбайтеров, - контрразведка СБУ 03
Строительная фирма организовала схему по выдаче документов для гастарбайтеров, - контрразведка СБУ 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Строительная фирма организовала схему по выдаче документов для "гастарбайтеров", - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 5754
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17.06.2021 14:53 Ответить
из какой страны? Будівельна фірма організувала схему з видачі документів для "заробітчан", - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 8671
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17.06.2021 15:25 Ответить
З часів гітлера нічого не змінилося
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17.06.2021 15:44 Ответить
В черговий раз переконуюсь що Україна це прохідний двір.
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17.06.2021 15:46 Ответить
А Найем с братишкой,по этой схеме вьехали?Вот скажите,это не "ганьба" СБУ?30 человек?Это масштабная операция?Да у нас с Украины выехало, по таких схемах,до 3 миллионов заробитчан,и это на вскидку.А там точное количество может утроиться.Уже нечем похвастаться?А как же склады с оружием и взрывчаткой в лесополосах и подвалах заброшенных домов?Ах да лесопосадки то для вывоза вырубили...
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18.06.2021 07:21 Ответить
 
 