Строительная фирма организовала схему по выдаче документов для "гастарбайтеров", - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Строительная фирма готовила документы для "гастарбайтеров", таким образом в Украину въехали почти три десятка иностранцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, контрразведчики СБУ блокировали канал нелегальной миграции иностранцев. Благодаря "схеме" в Украину незаконно въехали почти три десятка иностранцев.

Стоимость "услуг" для одного мигранта составляла в среднем $10 тыс. и зависела от "пакета" поддельных документов.

По данным следствия, преступный бизнес организовал уроженец одной из стран Западной Азии. Для своего прикрытия он создал несколько строительных фирм в Житомире и использовал их исключительно для изготовления поддельных "официальных" документов: виз, паспортов, видов на жительство иностранцев в Украине.

К этой схеме фигурант привлек двух сообщников, которые подыскивали "клиентов-строителей" среди иностранцев, в частности выходцев из стран Ближнего Востока, и сопровождали их в Украину.

В ходе проведения обысков правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности участников схемы.

По материалам СБУ организатору "трафика" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по установлению всех участников преступной схемы и привлечению их к ответственности.

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