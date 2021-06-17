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Контрабандистов, поставлявших оружие в Украину, задержали в Польше. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

При обысках полицейские нашли около сотни единиц огнестрельного оружия. По их данным, ружья, пистолеты и автоматы контрабандисты поставляли из Словакии в Украину, Польшу и Россию.

Банду ловили около 2 лет. Об этом сообщает пресс-служба Европола, информирует Цензор.НЕТ.

"Расследуемая организованная преступная группировка незаконно провозила оружие из Словакии в Польшу, Россию и Украину. 96 изъятых единиц огнестрельного оружия включают револьверы, пистолеты, автоматические винтовки и ручные пулеметы. По итогам дня акции также было конфисковано несколько тысяч патронов разного калибра и одна ручная граната. Кроме того, во время обыска дома были обнаружены наличные на сумму более 50 тыс евро, а также 14 растений марихуаны и некоторое количество амфетамина", - сказано в сообщении.

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12 граждан Польши в возрасте от 32 до 60 лет получили обвинения в незаконном распространении оружия.

Это уже вторая группа подозреваемых, которых задерживают по этому делу. Ранее были арестованы 9 граждан Украины, 5 граждан Польши и 1 гражданин РФ.

"Доказательства, собранные в ходе этого конкретного действия, в настоящее время анализируются для выявления дальнейших следственных действий по всей Европе", - отметили в Европоле.

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Контрабандистов, поставлявших оружие в Украину, задержали в Польше 01
Контрабандистов, поставлявших оружие в Украину, задержали в Польше 02
Контрабандистов, поставлявших оружие в Украину, задержали в Польше 03
Контрабандистов, поставлявших оружие в Украину, задержали в Польше 04
Контрабандистов, поставлявших оружие в Украину, задержали в Польше 05
Контрабандистов, поставлявших оружие в Украину, задержали в Польше 06
Контрабандистов, поставлявших оружие в Украину, задержали в Польше 07

Автор: Ольга Лузан
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Якщо поствляли зброю революціонерам в рашку то нагородити Контрабандистов, поставлявших оружие в Украину, задержали в Польше - Цензор.НЕТ 3118
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17.06.2021 16:16 Ответить
на Рашке нет революционеров - их надо поставлять вместе с оружием в комплекте.
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17.06.2021 16:19 Ответить
12 граждан Польши в возрасте от 12 до 60 лет получили обвинения в незаконном распространении оружия.
От пионера 12 лет, до пенсионера 60 лет
Источник: https://censor.net/ru/p3272059
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17.06.2021 16:18 Ответить
Для коллекции кому то.ППШ,ППС,МП 40,пулемет МГ-42,Люгер П08
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17.06.2021 16:29 Ответить
Я Судаєвського не побачив. То начебто МП.
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17.06.2021 16:42 Ответить
Ого, мг42.
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17.06.2021 17:01 Ответить
парабеллум красава)))
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18.06.2021 02:28 Ответить
Пачем нынче люгеры, вальтеры?
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18.06.2021 10:56 Ответить
 
 