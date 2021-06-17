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Двое полицейских в Харькове вымогали 10 тыс. долл. у подозреваемого, - ГБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Следователи ГБР сообщили о подозрении двум работникам Харьковского районного управления полиции, которые требовали 10 тыс. долларов у подозреваемого за избежание уголовной ответственности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Двое полицейских в Харькове вымогали 10 тыс. долл. у подозреваемого, - ГБР 01

По данным следствия, заместитель начальника одного из секторов и оперуполномоченный Харьковского районного управления полиции решили "подзаработать" на фигуранте уголовного производства. Он якобы обеспечивал уплату необоснованных страховых выплат своим клиентам за дополнительную плату.

За избежание проблем с законом правоохранители потребовали от фигуранта 10 тыс. долларов. Следствием задокументирована передача первого транша взятки в сумме 3 тыс. долларов.

Двое полицейских в Харькове вымогали 10 тыс. долл. у подозреваемого, - ГБР 02

Также смотрите: Уведомлен о подозрении экс-прокурор, предложивший за $70 тыс. взятки спасти обвиняемого в торговле наркотиками от тюрьмы, - ГБР. ВИДЕО

Двое полицейских в Харькове вымогали 10 тыс. долл. у подозреваемого, - ГБР 03

Во время обыска по месту жительства одного из подозреваемых изъято более 9 тыс. долларов, из них почти 7 тыс. долларов были спрятаны в ванной комнате. Следователи устанавливают происхождение средств.

Двое полицейских в Харькове вымогали 10 тыс. долл. у подозреваемого, - ГБР 04

Полицейские подозреваются в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Также смотрите: Следователь и оперативник полиции попались на взятке 2 тыс. долл. на Житомирщине, - ГБР. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
Скоро чесним жулікам роботи не буде )))
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17.06.2021 17:48
+2
обычное дело. Правда 10 штук что зарядили оказались неподъёмными. Все таки кризис . Вот и погорели. Теьерь с учетом их опыта нужно идти на конкурс в ГБР или в прокуратуру пробовать )))
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17.06.2021 18:09
+2
Похоже аваков для прикрытия руководит МВД, а по факту делает бабло со своими орлами тихо, без шума и рекламы, грузинок выгнал выгнал, шоб не мешали и руки свободные.
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17.06.2021 18:19
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Скоро чесним жулікам роботи не буде )))
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17.06.2021 17:48 Ответить
Во дают.
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17.06.2021 17:50 Ответить
Реформировали, реформировали, а оно еще хуже. В одном мексиканском фильме следователь говорит что-то типа чтобы победить коррупцию в Мексике, нужно сбросить на Мексику атомную бомбу. Двое полицейских в Харькове вымогали 10 тыс. долл. у подозреваемого, - ГБР - Цензор.НЕТ 6796
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17.06.2021 17:50 Ответить
Птенцы авакова, ***!!!!!
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17.06.2021 17:54 Ответить
Отмывали деньги в стиралке?))
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17.06.2021 17:57 Ответить
наверное время было пока двери ломали...пожалел скидавать в стиралку засунул, а нужно было в унитаз спускать))
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17.06.2021 18:11 Ответить
навряд ли . чё то не пойму за спиной у опера наколотого бойфренд прячется ?
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17.06.2021 18:51 Ответить
Видно же что женщина...супруга...или подруга. видимо с утра пораньше с обыском вломились часов так в 6 -6.30 только и успел что шорты одеть
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17.06.2021 20:00 Ответить
Квартирка так скромная мебели почти нету футболки на дверях висят ..негде и гроши разложить что бы сфотать...но аккуратная с "евро ремонтом". видимо съёмная. уже на собственную не соберет)). Вот так и рушиться ячейка общества )) А была бы у него зарплата 2-3 тыс евро, возможно бы и не мутил а откладывал с зарплаты и за работу держался. Се ля ви
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17.06.2021 20:06 Ответить
навіть для піару викриття матьорого коррупціонера не має чого коштовного у квартирці сфотати стіралка стара на кнопках та потерті кросівки Calvin Klein за 3 тис. грн. , напевне саме коштовне. Пішов в поліцію на зоробітки як і інші (а Харків це завжди було місто ментовське ), але не повезло
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17.06.2021 20:19 Ответить
обычное дело. Правда 10 штук что зарядили оказались неподъёмными. Все таки кризис . Вот и погорели. Теьерь с учетом их опыта нужно идти на конкурс в ГБР или в прокуратуру пробовать )))
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17.06.2021 18:09 Ответить
Похоже аваков для прикрытия руководит МВД, а по факту делает бабло со своими орлами тихо, без шума и рекламы, грузинок выгнал выгнал, шоб не мешали и руки свободные.
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17.06.2021 18:19 Ответить
ну при кучме и яныке так и было во всех госструктурах - с низу до самого верха ежемесячные взносы по установленной таксе стоматолог при овоще вообще дошёл до того . что погранцов обложил. еженедельно машиной отправляли
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17.06.2021 18:48 Ответить
Это их основное занятие. Все пасутся на наркошах,закладчиках, дилерах, оптовиках....И возглавляет эту схему кто то из их же высоких чинов. Ничего удивительного или нового...
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17.06.2021 21:49 Ответить
Ничего удивительного, в Чернигове есть другая схема нас мусор Бугай Александр Викторович регулярно применяет, его отец назначенный Януковичем наверное научил
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17.06.2021 22:54 Ответить
 
 