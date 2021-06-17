Разведывательный корабль ВМС Франции вошел в Черное море. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Судно с портом приписки в Тулоне пробудет в Черном море до 3 июля. Предположительно, оно будет участвовать в учения See Breeze.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на одесское издание "Думская".
Корабль A645 Alize - специализированное водолазное судно вспомогательного флота с портом приписки Тулон.
"Программа пребывания в Черном море пока неизвестна, но, скорее всего, судно будет участвовать в ежегодных международных учениях "Си Бриз"", - пишет "Думская".
По данным мониторинговой группы BlackSeaNews и Института Черноморских стратегических исследований, корабль официально классифицируют как судно водолазной поддержки. "Однако фактически ALIZE (A 645) используется для обеспечения работы дайверов Direction Générale de la Sécurité Extérieure (служба внешней разведки Франции)", - отмечают аналитики.
На борту судна могут находиться более 200 человек.
По предварительной информации, судно пробудет в Черном море до 3 июля.
A645 Alize уже находился в Черном море с с 27 марта до 12 апреля 2014 года.
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2 : 1
УКРАИНА : СВ. Македония
написано - ще триває
вже скінчили
всіх вітаю!
ну просто шоб эти твари поменьше воздух загрязняли, борщ и галушки в Одессе - гарантируем полному составу. И кстати Одесса это более французский город чем дикий, ой, то есть чем р... как там.., а, московский