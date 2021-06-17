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Разведывательный корабль ВМС Франции вошел в Черное море. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Судно с портом приписки в Тулоне пробудет в Черном море до 3 июля. Предположительно, оно будет участвовать в учения See Breeze.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на одесское издание "Думская".

Корабль A645 Alize - специализированное водолазное судно вспомогательного флота с портом приписки Тулон.

"Программа пребывания в Черном море пока неизвестна, но, скорее всего, судно будет участвовать в ежегодных международных учениях "Си Бриз"", - пишет "Думская".

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По данным мониторинговой группы BlackSeaNews и Института Черноморских стратегических исследований, корабль официально классифицируют как судно водолазной поддержки. "Однако фактически ALIZE (A 645) используется для обеспечения работы дайверов Direction Générale de la Sécurité Extérieure (служба внешней разведки Франции)", - отмечают аналитики.

На борту судна могут находиться более 200 человек.

По предварительной информации, судно пробудет в Черном море до 3 июля.

A645 Alize уже находился в Черном море с с 27 марта до 12 апреля 2014 года.

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Разведывательный корабль ВМС Франции вошел в Черное море 01
Разведывательный корабль ВМС Франции вошел в Черное море 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
фсё !!!
2 : 1
УКРАИНА : СВ. Македония
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17.06.2021 17:52
+5
а, все
вже скінчили
всіх вітаю!
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17.06.2021 17:54
+4
Вітаю друже Вас та всю рідну Неньку!!!
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17.06.2021 17:56
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прі Сталінє такова нє било!
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17.06.2021 17:51 Ответить
Шукатимуть палеорусло Дона?
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17.06.2021 19:04 Ответить
ну и что? Разведывательный корабль ВМС Франции вошел в Черное море - Цензор.НЕТ 8070
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17.06.2021 17:52 Ответить
фсё !!!
2 : 1
УКРАИНА : СВ. Македония
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17.06.2021 17:52 Ответить
скінчили?
написано - ще триває
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17.06.2021 17:53 Ответить
а, все
вже скінчили
всіх вітаю!
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17.06.2021 17:54 Ответить
слава Аллаху. не смотрю ибо после того как смотрел на палатках и нам тварь выдал это вот на 2012.... та нуивонах, тупо пропало желание
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17.06.2021 17:57 Ответить
Вітаю друже Вас та всю рідну Неньку!!!
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17.06.2021 17:56 Ответить
Беседин тварь!
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17.06.2021 17:56 Ответить
та ладно Вам...слава Богу выиграли
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17.06.2021 18:01 Ответить
Судно поддержки дайверов из службы внешней разведки... По-французски элегантно и со вкусом Разведывательный корабль ВМС Франции вошел в Черное море - Цензор.НЕТ 1972 Почаще надо НАТОвским "дайверам" с нашими тренироваться, чтобы получше коралловые рифы изучать в районе Крыма...
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17.06.2021 17:54 Ответить
Если есть там ПВО, то пусть накушавшись.... Разведывательный корабль ВМС Франции вошел в Черное море - Цензор.НЕТ 2954 местных жаб, мсье команданте собьет хотя бы одно летающее говно, которое постарается "испугать" моряков, а?
ну просто шоб эти твари поменьше воздух загрязняли, борщ и галушки в Одессе - гарантируем полному составу. И кстати Одесса это более французский город чем дикий, ой, то есть чем р... как там.., а, московский Разведывательный корабль ВМС Франции вошел в Черное море - Цензор.НЕТ 4924
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17.06.2021 17:55 Ответить
Все флаги (НАТО) в гости будут к нам, назло косорылым кацапам!
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17.06.2021 18:22 Ответить
 
 