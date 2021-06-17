Радиоразведка, модернизация РЛС из 60-х и заброшенные на территорию врага датчики: разработки ветеранов войны с Россией. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Технологии
Ветераны из компании Armorum Solutions представили свои разработки на выставке "Оружие и безопасность-2021".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы пошли на эту войну с оружием и оборудованием, которое создали сами, воевали с ним и учили воевать других", - говорят ветераны из компании Armorum Solutions, команда которой прошла боевые действия в рядах пехотных и специальных разведывательных подразделений на командных и оперативных должностях.
Ветеранская компания специализируется на разработке "эффективных, простых и доступных" решений в области радиоразведки, технических средств разведки, систем связи и передачи данных для БПЛА, модернизации стрелкового оружия и систем вооружения.
На выставке "Оружие и безопасность 2021", которая сейчас проходит в Киеве, Armorum Solutions представляют, в частности, свой мобильный комплекс радиоразведки и пеленгации "Тень", бортовую систему разведки и пеленгации "Тень-Н".
"Тень" позволяет обнаружить и отследить работу цифровых и аналоговых радиостанций противника на расстоянии до 25 км. Кроме радиотехнической разведки, комплекс позволяет определять координаты таких целей, как пункты управления войсками, пункты корректировки артиллерийского огня и наведения авиации, станции РЭБ - для дальнейшей передачи координат и уничтожения целей. Также "Тень" пеленгует радиопередачи диверсионно-разведывательных групп противника в нашем тылу.
Иван Савельев, главный конструктор компании
"Простор" - созданная ветеранами приставка для модернизации штатной радиолокационной станции ПСНР-5, разработанной в СССР и предназначенной для поиска, выявления, сопровождения и определения координат движимых целей типа техника/человек.
Приставка нужна для замены штатного блока управления и индикации П-02 и блока питания П-81 современным цифровым блоком управления и обработки информации. Также на РЛС устанавливается оптико-электронная приставка. Модернизация увеличивает дальность выявления целей (к примеру, цель "танк" без приставки - 8-10 км, с приставкой - 10-15 км), дает возможность работать с БПЛА, точно идентифицировать цель в оптическом канале, уменьшает вес и габариты РЛС, упрощает подготовку операторов. Также появляется возможность дистанционного управления и получения данных.
Также Armored Solutions делают унифицированные пулеметные и гранатометные станки для ДШКМ, КПВТ, НСВ, РПГ-7, ПКТ, АГС.
Станки, по сравнению со штатными, обеспечивают высокую стабильность при стрельбе, высокую кучность при стрельбе на большие дистанции, маневренность перемещения. И моментальную готовность открыть огонь - со станком это возможно и в транспортном положении.
В разработке Armorum Solutions на данный момент - дистанционные турели для гранатометов и пулеметов, комбинированная система выявления БПЛА, цифровые защищенные системы передачи данных и видео для БПЛА, а также мультисенсорная автономная система разведки. Она состоит из датчиков наблюдения, которые забрасываются на вражескую территорию с помощью БПЛА.
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потому как сами им воюют и на него расчитівают.
а в сраном мо-распил и делюга,и им похер,чем солдат воюет...
помню,была группа волонтеров при мо(паркетных адмирал-генералов)...так в 17ом распустили-разбежались...и надежда на "по-чесноку" исчезла.