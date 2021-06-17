Радиоразведка, модернизация РЛС из 60-х и заброшенные на территорию врага датчики: разработки ветеранов войны с Россией. ФОТОрепортаж

Ветераны из компании Armorum Solutions представили свои разработки на выставке "Оружие и безопасность-2021".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы пошли на эту войну с оружием и оборудованием, которое создали сами, воевали с ним и учили воевать других", - говорят ветераны из компании Armorum Solutions, команда которой прошла боевые действия в рядах пехотных и специальных разведывательных подразделений на командных и оперативных должностях.

Ветеранская компания специализируется на разработке "эффективных, простых и доступных" решений в области радиоразведки, технических средств разведки, систем связи и передачи данных для БПЛА, модернизации стрелкового оружия и систем вооружения.

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На выставке "Оружие и безопасность 2021", которая сейчас проходит в Киеве, Armorum Solutions представляют, в частности, свой мобильный комплекс радиоразведки и пеленгации "Тень", бортовую систему разведки и пеленгации "Тень-Н".

"Тень" позволяет обнаружить и отследить работу цифровых и аналоговых радиостанций противника на расстоянии до 25 км. Кроме радиотехнической разведки, комплекс позволяет определять координаты таких целей, как пункты управления войсками, пункты корректировки артиллерийского огня и наведения авиации, станции РЭБ - для дальнейшей передачи координат и уничтожения целей. Также "Тень" пеленгует радиопередачи диверсионно-разведывательных групп противника в нашем тылу.

Иван Савельев, главный конструктор компании

"Простор" - созданная ветеранами приставка для модернизации штатной радиолокационной станции ПСНР-5, разработанной в СССР и предназначенной для поиска, выявления, сопровождения и определения координат движимых целей типа техника/человек.

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Приставка нужна для замены штатного блока управления и индикации П-02 и блока питания П-81 современным цифровым блоком управления и обработки информации. Также на РЛС устанавливается оптико-электронная приставка. Модернизация увеличивает дальность выявления целей (к примеру, цель "танк" без приставки - 8-10 км, с приставкой - 10-15 км), дает возможность работать с БПЛА, точно идентифицировать цель в оптическом канале, уменьшает вес и габариты РЛС, упрощает подготовку операторов. Также появляется возможность дистанционного управления и получения данных.

Также Armored Solutions делают унифицированные пулеметные и гранатометные станки для ДШКМ, КПВТ, НСВ, РПГ-7, ПКТ, АГС.

Станки, по сравнению со штатными, обеспечивают высокую стабильность при стрельбе, высокую кучность при стрельбе на большие дистанции, маневренность перемещения. И моментальную готовность открыть огонь - со станком это возможно и в транспортном положении.

В разработке Armorum Solutions на данный момент - дистанционные турели для гранатометов и пулеметов, комбинированная система выявления БПЛА, цифровые защищенные системы передачи данных и видео для БПЛА, а также мультисенсорная автономная система разведки. Она состоит из датчиков наблюдения, которые забрасываются на вражескую территорию с помощью БПЛА.