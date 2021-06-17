Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Возле Министерства внутренних дел Украины прошла акция ко дню рождения Екатерины Гандзюк. Участники написали на асфальте фамилии должностных лиц МВД, которых они подозревают в саботаже расследования, и зажгли файеры.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Вечером 17 июня на улице Богомольца, 10 возле МВД собрались граждане, чтобы спросить у руководителей министерства, в частности, у министра внутренних дел Арсена Авакова о расследовании дела о заказе убийства Екатерины Гандзюк.

Участники акции написали на асфальте фамилии должностных лиц МВД: Аваков, Геращенко, Мериков, Курдилов, и перечеркнули их красными полосами.

Митингующие скандировали: "Аваков - черт" и "Кто заказал Катю Гандзюк?".





























































Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ