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Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Возле Министерства внутренних дел Украины прошла акция ко дню рождения Екатерины Гандзюк. Участники написали на асфальте фамилии должностных лиц МВД, которых они подозревают в саботаже расследования, и зажгли файеры.

Об этом сообщает корреспондент  Цензор.НЕТ с места событий.

Вечером 17 июня  на улице Богомольца, 10 возле МВД собрались граждане, чтобы спросить у руководителей министерства, в частности, у министра внутренних дел Арсена Авакова о расследовании дела о заказе убийства Екатерины Гандзюк.

Участники акции написали на асфальте фамилии должностных лиц МВД: Аваков, Геращенко, Мериков, Курдилов, и перечеркнули их красными полосами.

Митингующие скандировали: "Аваков - черт" и "Кто заказал Катю Гандзюк?".

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Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 02
Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 03
Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 04

Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 05

Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 06
Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 07

Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 08
Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 09
Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 10


Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 11

Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 12

Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 13
Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 14
Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 15
Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 16

Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 17
Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 18
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Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 20


Под МВД прошла акция ко дню рождения Гандзюк 21

Фото и видео  - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Володимир Янченко
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Піздно пити боржомі коли печінка відпала.
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17.06.2021 23:32 Ответить
Не забули .
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18.06.2021 00:32 Ответить
Куда же без стерненки и прочих проессиональных активистов))
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18.06.2021 15:28 Ответить
 
 