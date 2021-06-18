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В одном из киевских баров сборную РФ по футболу обозначили словом "оккупанты". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

В одном из киевских баров на афише матчей, которые будут показываться в заведении, сборную Россию на табло обозначили словом "оккупанты".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру".

По данным издания, такую программу матчей можно было увидеть в баре возле "НСК Олимпийский", где любят собираться ультрас киевского "Динамо".

Ранее сообщалось об аналогичном обозначении страны-агрессора в Скадовске.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский футбольный союз требует от УЕФА запретить украинцам кричать "Путин - х#йло"

В одном из киевских баров сборную РФ по футболу обозначили словом оккупанты 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+32
А шо найвеличніший? Он до сих пор называет кацапско-фашистских оккупантов - "та сторона". Это чмо сцит назвать куйло - убийцей украинцев! При этом запретил воинам на передовой защищаться. Вот и получает, что воююем с врагом во главе с предателем.
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18.06.2021 09:16
+21
Пример для УЕФА
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18.06.2021 09:16
+17
Дипломатично
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18.06.2021 09:15
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Дипломатично
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18.06.2021 09:15 Ответить
А шо найвеличніший? Он до сих пор называет кацапско-фашистских оккупантов - "та сторона". Это чмо сцит назвать куйло - убийцей украинцев! При этом запретил воинам на передовой защищаться. Вот и получает, что воююем с врагом во главе с предателем.
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18.06.2021 09:16 Ответить
Пример для УЕФА
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18.06.2021 09:16 Ответить
Святий Петро біля воріт раю запитує холопа :
- Ти хто?
- Футболіст.
- А як ти в ворота попав.В одном из киевских баров сборную РФ по футболу обозначили словом "оккупанты" - Цензор.НЕТ 1349
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18.06.2021 09:17 Ответить
Що ж вони "творять"! Це ж МЗС РФ може подати в суд як за "Путін-*****". Тоді ж Кінь "загоняється" по судах.
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18.06.2021 09:18 Ответить
А что неправильно?
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18.06.2021 09:19 Ответить
Бандерівський флешмоб. В одном из киевских баров сборную РФ по футболу обозначили словом "оккупанты" - Цензор.НЕТ 1083
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18.06.2021 09:19 Ответить
АНУЖ БО, РОЗТЛУМАЧ ???
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18.06.2021 15:19 Ответить
Более мягкое название хотя и точное,чем Мордор,а они что обиделись?на правду не обижаются
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18.06.2021 09:22 Ответить
Все правильно!!! В Украине во всех фан-зонах нужно обозачать раску-федераску!!!
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18.06.2021 09:23 Ответить
Так, а что не так?
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18.06.2021 09:23 Ответить
і перед початком кожного матчу таке відео
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18.06.2021 09:25 Ответить
Жирно)
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18.06.2021 09:55 Ответить
Прекрасно!
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18.06.2021 09:32 Ответить
а кто они ещё? румяные комсомолки?
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18.06.2021 09:32 Ответить
А ..почему в одном???? Все, все бары, клубы страны должны следовать примеру!! ПТН ПНХ!!!
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18.06.2021 09:42 Ответить
Почему только в одном, а не во всех? Недоработка.
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18.06.2021 10:42 Ответить
Cир російський і ковбасу московську, треба було б перейменувати назви вже давно
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18.06.2021 10:53 Ответить
Та нехай так і будуть, все одно всі знають, що рецепти вкрадені, як і пельмені, вареники, борщ і т.д.
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18.06.2021 15:09 Ответить
Та ні! Ми за повернення оригінальних назв і рецептури! Жодний продукт вироблений в Україні для внутрішнього споживання не може носити кацапську назву. Я принципово нічого такого не купую.
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19.06.2021 02:28 Ответить
Если бы в Формуле 1,тоже Российского пилота обозначили как "окупант",это не этично,не надо спорт связывать с политекой.Я думаю люди в спорте не виноваты что происходит в политеке.В формуле 1,заявили,это спорт и мы проведем гонку в Сочи,спорт и политика не совместимы.
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18.06.2021 11:25 Ответить
Повернися в третій клас, "політЕка"
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18.06.2021 15:10 Ответить
ЯК ЩО Б У СПОРТІ ОКУПАНТА НАЗИВАЛИ ОКУПАНТОМ, ТО НЕ БУЛО Б ВІЙН.
А ТО ПІД)(УЙЛОВИКАМ )(УЙЛА З )(УЙЛОСТАНУ ЗАБАЖАЛОСЯ ХЛЄБА І ЗРЄЛІЩЬ...
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18.06.2021 15:23 Ответить
Браво.
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18.06.2021 13:07 Ответить
Мне нравится. ! Молодцы. Правильный подход у этого бара....
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18.06.2021 15:24 Ответить
Правильно обозначили.
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18.06.2021 21:15 Ответить
Это не все важные новости - в туалете около парка Славы в крайней слева кабинке говном написано "Путин *******"
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18.06.2021 22:41 Ответить
 
 