РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16102 посетителя онлайн
Новости Фото Общество
7 499 4
Запорожье (2341) мост (1003) Большая стройка (720)

Отремонтированный плавкран "Захарий" в ближайшее время вернется к строительству запорожских мостов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Плавкран "Захарий" в ближайшие дни приступит к работе на строительстве мостов в Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Запорожская ОГА.

Отметим, работы на строительной площадке ведутся круглосуточно.

"По информации главного инженера компании "Онур" Александра Цвященко, на стройплощадки мостов уже завезли 72% металлических пролетных строений (основные конструкции) и 73% вспомогательных конструкций", - говорится в сообщении.

По данным ОГА, в настоящее время на строительной площадке №1 в Кривой бухте уже готовы к транспортировке и монтажу 6 сегментов вантового моста. Как только плавкран "Захарий" прибудет в Запорожье, начнется новый этап строительства.

Как известно, в начале мая дно крана LK-800 повредилось о подводную скалу. Инцидент не повлиял на общий срок завершения проекта, поскольку на протяжении ремонта крана были активизированы работы на низовой части балочного моста и на местах будущих транспортных развязок.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Читайте: Ко Дню Независимости в Херсоне откроют движение первой очередью нового путепровода, - ОГА

Отремонтированный плавкран Захарий в ближайшее время вернется к строительству запорожских мостов 01
Отремонтированный плавкран Захарий в ближайшее время вернется к строительству запорожских мостов 02

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И шо мы тут видим на фото? Совсем другой участок строительства который к Захарию никаким боком.
показать весь комментарий
18.06.2021 09:56 Ответить
Какая разница? Відремонтований плавкран "Захарій" найближчим часом повернеться до будівництва запорізьких мостів - Цензор.НЕТ 4207
показать весь комментарий
18.06.2021 09:59 Ответить
Кран "Захарий" не мог бы поднять Ермака высоко-высоко и зашвырнуть куда-подальше ?
показать весь комментарий
18.06.2021 10:37 Ответить
 
 