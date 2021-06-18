Замначальника полиции Кицмани задержан при получении $1300 взятки, - полиция. ФОТОрепортаж

За непривлечение лица к ответственности за хранение наркотиков один из заместителей начальника полиции Кицмани требовал взятки. Совместно с работниками ГБР, СБУ и прокуратуры фигуранта коррупционных действий задержали на передаче первой части денег.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

В Черновицкое управление Департамента внутренней безопасности НПУ поступило заявление о вымогательстве взятки с фигуранта уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, должностным лицом черновицкой полиции.

Установлено, что к противоправным действиям причастен один из заместителей начальника полиции города Кицмань. Деньги полицейский требовал за закрытие материалов производства, фигурантом в котором является 29-летний местный наркозависимый.

По материалам внутренней безопасности НПУ Черновицкая областная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований и передала материалы в ТУ ГБР, расположенное в городе Хмельницком.

Сразу после получения первой части суммы неправомерной выгоды - 1300 долларов США - работника полиции задержали.

Следователи ГБР готовят вручения ему подозрения по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Фото: сайт полиции