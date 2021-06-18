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Замначальника полиции Кицмани задержан при получении $1300 взятки, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

За непривлечение лица к ответственности за хранение наркотиков один из заместителей начальника полиции Кицмани требовал взятки. Совместно с работниками ГБР, СБУ и прокуратуры фигуранта коррупционных действий задержали на передаче первой части денег.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

В Черновицкое управление Департамента внутренней безопасности НПУ поступило заявление о вымогательстве взятки с фигуранта уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, должностным лицом черновицкой полиции.

Установлено, что к противоправным действиям причастен один из заместителей начальника полиции города Кицмань. Деньги полицейский требовал за закрытие материалов производства, фигурантом в котором является 29-летний местный наркозависимый.

Замначальника полиции Кицмани задержан при получении $1300 взятки, - полиция 01

По материалам внутренней безопасности НПУ Черновицкая областная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований и передала материалы в ТУ ГБР, расположенное в городе Хмельницком.

Сразу после получения первой части суммы неправомерной выгоды - 1300 долларов США - работника полиции задержали.

Следователи ГБР готовят вручения ему подозрения по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Замначальника полиции Кицмани задержан при получении $1300 взятки, - полиция 02

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Замначальника полиции Кицмани задержан при получении $1300 взятки, - полиция 03
Замначальника полиции Кицмани задержан при получении $1300 взятки, - полиция 04
Фото: сайт полиции
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Топ комментарии
+6
лось тот еще и тачка не жигули ))))
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18.06.2021 10:30
+5
А шо ты хотел . Честный реформированный полицейский. Что ни день то новости о их "тяжелой работе" по сбору средств с благодарного населения. Всё несут и несут
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18.06.2021 10:34
+2
ОТКУПИТСЯ! Однозначно!
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18.06.2021 10:35
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лось тот еще и тачка не жигули ))))
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18.06.2021 10:30 Ответить
ОТКУПИТСЯ! Однозначно!
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18.06.2021 10:35 Ответить
А шо ты хотел . Честный реформированный полицейский. Что ни день то новости о их "тяжелой работе" по сбору средств с благодарного населения. Всё несут и несут
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18.06.2021 10:34 Ответить
Это ж надо!?
Ведь честнейший был офицер. Жил в 2-х комнатной хрущевке, ездил на "Таврии", отдыхал на Азовском море ...
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18.06.2021 10:36 Ответить
патамушта зарплаты маленькие....
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18.06.2021 10:38 Ответить
Оце халепа! Не встиг з'їсти. Знав би, не снідав сьогодні.
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18.06.2021 10:40 Ответить
Когда переодели ментов в красивую форму тогда я гордился "вот какая Украина" й сейчас совдеповские ментіы есть менты суки продажные прокацапскиекацапские под управленья бандита и 90-х армянского бандита в
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18.06.2021 10:58 Ответить
Господа таджики!
Не Кицмани, а Кицманя!
Хотя, вы ж в школу не ходили...
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18.06.2021 11:02 Ответить
Это цензоровский новояз. ))
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18.06.2021 11:05 Ответить
Воспитанный на чистом сливочном масле...
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18.06.2021 15:15 Ответить
 
 