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Самолет "повара Путина" Пригожина стоит в аэропорту Берлина, несмотря на санкции США и ЕС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

Частный самолет "повара Путина" Евгения Пригожина, который находится под санкциями США и Евросоюза, стоит на обслуживании в аэропорту Берлина.

Самолет нашли журналисты BILD, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

С 15 октября 2020 года Пригожин находится в санкционном списке США, а также в списке Европейского Союза. Это значит, что ему не разрешают въезжать в ЕС, а его активы должны быть заблокированы внутри Союза.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ФБР объявило в розыск "повара Путина" Пригожина

Но один из его активов - частный самолет типа Hawker 800XP стоимостью около 2 млн евро - совершил перелет из Санкт-Петербурга в Берлин через две недели после вступления в силу санкций и с тех пор стоит в аэропорту немецкой столицы.

Журналисты нашли самолет перед ангаром компании "Beechcraft Berlin Aviation", которая занимается ремонтом и обслуживанием.

Самолет повара Путина Пригожина стоит в аэропорту Берлина, несмотря на санкции США и ЕС 01

Пригожин приобрел самолет в декабре 2019 года через подставную компанию в Литве. Он зарегистрировал самолет в Сан-Марино, крохотной стране, которая даже не имеет собственного аэропорта. По словам экспертов, самолет базировался в Санкт-Петербурге и принадлежит компании под названием "Clubgroup Ltd".

Самолет преимущественно использовался для полетов в Сирию, Ливию и восемь африканских странах. Это все страны, где частная армия "Вагнера" ​​по поручению российского руководства проводит дестабилизирующие операции против местных органов власти или помогает пророссийским режимам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Повар Путина" Пригожин просит снять с него санкции за ЧВК "Вагнера"

Напомним, Федеральное бюро расследований США объявило в розыск Пригожина и объявило вознаграждение в размере до $250 000 за сведения, которые могут привести к его аресту.

В октябре 2020 года Евросоюз ввел санкции против Пригожина в связи с финансированием им деятельности российской частной военной компании "Вагнера" ​​в Ливии.

Пригожин также считается менеджером и финансистом ЧВК "Вагнера", которая проводит или проводила опасные и дестабилизирующие операции в зарубежных странах, таких как Украина, Сирия, Судан, Ливия и Мозамбик.

Министерство финансов США в сентябре 2020-го ввело санкции против нескольких россиян и российских компаний из сети Пригожина.
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Топ комментарии
+21
Вот и всё, что надо знать о ЕСовской озабоченности. Самолет "повара Путина" Пригожина стоит в аэропорту Берлина, несмотря на санкции США и ЕС - Цензор.НЕТ 6040
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18.06.2021 10:55
+12
"Если нельзя, но очень хочется, то можно". Самолет "повара Путина" Пригожина стоит в аэропорту Берлина, несмотря на санкции США и ЕС - Цензор.НЕТ 3934
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18.06.2021 10:43
+12
Санкции санкциями, а 10$ всегда 10$
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18.06.2021 10:50
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"Если нельзя, но очень хочется, то можно". Самолет "повара Путина" Пригожина стоит в аэропорту Берлина, несмотря на санкции США и ЕС - Цензор.НЕТ 3934
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18.06.2021 10:43 Ответить
А посольство Германии просто решило промолчать и даже не отвечает, почему самолет Пригожина у них - ссылка. Anka Feldhusen тоже ждет, когда после государственной службы ее устроят в Газпром...
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18.06.2021 12:08 Ответить
Очередную партию "Новичка" притаранил для особ особой важности...
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18.06.2021 12:45 Ответить
може і не всіх, а от Анжеліка точно отримає свій стілець за столом в газпромі..
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18.06.2021 15:04 Ответить
Санкции санкциями, а 10$ всегда 10$
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18.06.2021 10:50 Ответить
Самолет "повара Путина" Пригожина стоит в аэропорту Берлина, несмотря на санкции США и ЕС - Цензор.НЕТ 5507
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18.06.2021 10:51 Ответить
Санкции, они такие, а после того как х-ло увидело немощного байдена несущего полную чушь, так там вообще всё хорошо будет на эрефии.
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18.06.2021 10:55 Ответить
Вот и всё, что надо знать о ЕСовской озабоченности. Самолет "повара Путина" Пригожина стоит в аэропорту Берлина, несмотря на санкции США и ЕС - Цензор.НЕТ 6040
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18.06.2021 10:55 Ответить
Літак "кухаря Путіна" Пригожина стоїть в аеропорту Берліна, попри санкції США та ЄС - Цензор.НЕТ 5813№94
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18.06.2021 11:08 Ответить
Вот такие они, санкции.
Бабло побеждает любые санкции.
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18.06.2021 10:56 Ответить
днище днищенское...
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18.06.2021 10:56 Ответить
Россия под санкциями, а Украина с ней торгует электричеством, бензином и многое ещё чем.
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18.06.2021 10:57 Ответить
Корупція в самому чистому вигляді
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18.06.2021 10:58 Ответить
Такие санкции больше напоминают разного рода "озабоченности" и "обеспокоенности". Де-юре они есть, а де-факто - бабло превыше всего.
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18.06.2021 11:00 Ответить
Ан-2 в хорошому стані 2млн. ойро.
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18.06.2021 11:03 Ответить
Та рухлядь уже не стоит ничего.Одни контробандисты на них летают,потому что только контробас может покрыть огромный по меркам этого класа самолетов,расход топлива в 180 л/час.
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18.06.2021 12:00 Ответить
"Мажори всєх стран обєдіняйтєсь!" У-р-а!!!
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18.06.2021 11:03 Ответить
Проснулись Он уже там два года отдыхает. И зареган борт вообще на левого чела. Поххх ему эти санкции.
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18.06.2021 11:40 Ответить
Глибокостурбованозанепокоєна європідерасня у всій своїй красі.
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18.06.2021 13:11 Ответить
А ничего..что этот самолёт стоит там уже ВОСЕМЬ месяцев и к нему никто и не подходит? Тупо стоит.... Тут вопросов у страждущих нет ? Компания.. ангар которой рядом со стоянкой..на которой стоит этот самолёт работы по данному типу машин не проводит и никакого отношения к этому самолёту не имеет! Так всё таки может самолётик и арестован... раз столько месяцев стоит?
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18.06.2021 13:43 Ответить
проститутки европейские....
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18.06.2021 17:21 Ответить
 
 