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СБУ разоблачила группу лиц, поставлявших медикаменты и косметику в "ДНР": изъято товара на 2,7 млн грн. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

СБУ разоблачила и блокировала схему по поставкам лекарственных средств террористам "ДНР". Злоумышленники использовали механизм "прерванного транзита", - когда груз будто предназначено для Грузии, а на самом деле поставляется на временно оккупированные территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В рамках уголовного производства сотрудники СБУ провели ряд обысков по местам деятельности злоумышленников. На территории Днепропетровской и Харьковской областей изъято:

- 1 тонну лекарственных средств общей стоимостью 1,9 млн грн,
- 18 тонн косметических изделий стоимостью 800 тыс. грн,
- товарно-сопроводительные документы по внешнеэкономической деятельности.

СБУ разоблачила группу лиц, поставлявших медикаменты и косметику в ДНР: изъято товара на 2,7 млн грн 01

Отмечается, что по официальным товаро-сопроводительными документам, которые подавались организаторами схемы в таможенные органы, лекарственные средства должны направляться по адресам фиктивных компаний, зарегистрированных в Республике Грузия, которые якобы выступали покупателями-получателями указанных ТМЦ.

Оперативники установили, что организовали эту махинацию жители Днепропетровской области. Злоумышленники вывозили медикаменты через таможенные посты на Восточной Украине.

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Сейчас участникам схемы готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие террористической организации). Проводятся следственно-оперативные мероприятия для определения всех участников противоправного механизма.

СБУ разоблачила группу лиц, поставлявших медикаменты и косметику в ДНР: изъято товара на 2,7 млн грн 02
Фото: сайт СБУ
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Анальные смазки и гей косметику?
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18.06.2021 11:01 Ответить
Спалила бизнес... СБУ разоблачила группу лиц, поставлявших медикаменты и косметику в "ДНР": изъято товара на 2,7 млн грн - Цензор.НЕТ 4082
СБУ разоблачила группу лиц, поставлявших медикаменты и косметику в "ДНР": изъято товара на 2,7 млн грн - Цензор.НЕТ 2627
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18.06.2021 11:01 Ответить
СБУ викрила групу осіб, які постачали медикаменти і косметику в "ДНР": вилучено товару на 2,7 млн грн - Цензор.НЕТ 7162
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18.06.2021 11:09 Ответить
а я то думаю чому впопочленці так гарні в гробах,а ось вчому справа
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18.06.2021 11:05 Ответить
Таможня спокойно оформляет груз, где грузополучателем чистится левый экспедитор в Новошахтинске (Ростовсая обл.) в пользу какого-нибудь грузина или кыргиза. Хотя всем понятно, что будет прерванный транзит с возвратом в днр
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18.06.2021 11:07 Ответить
Привезите им лучше сметану с огурцами... СБУ викрила групу осіб, які постачали медикаменти і косметику в "ДНР": вилучено товару на 2,7 млн грн - Цензор.НЕТ 7
И на лицо можно и в...
СБУ викрила групу осіб, які постачали медикаменти і косметику в "ДНР": вилучено товару на 2,7 млн грн - Цензор.НЕТ 7108
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18.06.2021 11:09 Ответить
Косметика з Боінга у дамбаського бидла вже закінчилась?СБУ викрила групу осіб, які постачали медикаменти і косметику в "ДНР": вилучено товару на 2,7 млн грн - Цензор.НЕТ 7283
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18.06.2021 11:19 Ответить
Нафига дырявым косметика? Они ширяют тушь в пятку а помаду курят?
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18.06.2021 11:41 Ответить
дырявые ещё и красятся)))))))
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18.06.2021 12:01 Ответить
А косетику нахера?Залдостанова ждут,шоле?
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18.06.2021 16:11 Ответить
 
 