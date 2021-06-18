Военнослужащие на Полтавщине воровали топливо с боевых самолетов и перепродавали местным жителям, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
На Полтавщине полицейские разоблачили группу военнослужащих, организовавших системное хищение авиационного керосина с боевых самолетов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте сттратегических расследований Нацполиции.
Похищенное топливо злоумышленники сбывали местным жителям. Чтобы скрыть свою деятельность в официальные документы вносилась недостоверная информация о количестве израсходованного горючего во время полетов.
17 июня оперативники управления стратегических расследований в Полтавской области Нацполиции вместе со следователями теруправления ГБР, расположенного в городе Полтава, разоблачили участников группы во время сбыта очередной партии керосина - 2 тысяч литров.
Кроме того, проведено 25 санкционированных обысков на территории военной части и по местам проживания фигурантов, привлекая специалистов ГП "Антонов" и Управление Северо-Восточного офиса Госудитслужбы в Полтавской области.
Процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины, осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона.
За похищение, присвоение военнослужащими военного имущества, а также завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.
Пожалуйста, подождите...
Я про вас.
Отапливать солярой сейчас дорогое удовольствие...а если эти скоты продавали керосин за копейки...то желающих купить было явно много..
зарабатывали
и получилось
наконец-то
ура