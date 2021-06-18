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Военнослужащие на Полтавщине воровали топливо с боевых самолетов и перепродавали местным жителям, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На Полтавщине полицейские разоблачили группу военнослужащих, организовавших системное хищение авиационного керосина с боевых самолетов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте сттратегических расследований Нацполиции.

Похищенное топливо злоумышленники сбывали местным жителям. Чтобы скрыть свою деятельность в официальные документы вносилась недостоверная информация о количестве израсходованного горючего во время полетов.

17 июня оперативники управления стратегических расследований в Полтавской области Нацполиции вместе со следователями теруправления ГБР, расположенного в городе Полтава, разоблачили участников группы во время сбыта очередной партии керосина - 2 тысяч литров. 

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Кроме того, проведено 25 санкционированных обысков на территории военной части и по местам проживания фигурантов, привлекая специалистов ГП "Антонов" и Управление Северо-Восточного офиса Госудитслужбы в Полтавской области.

Военнослужащие на Полтавщине воровали топливо с боевых самолетов и перепродавали местным жителям, - Нацполиция 01
Военнослужащие на Полтавщине воровали топливо с боевых самолетов и перепродавали местным жителям, - Нацполиция 02
Военнослужащие на Полтавщине воровали топливо с боевых самолетов и перепродавали местным жителям, - Нацполиция 03
Военнослужащие на Полтавщине воровали топливо с боевых самолетов и перепродавали местным жителям, - Нацполиция 04

Процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины, осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона.

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За похищение, присвоение военнослужащими военного имущества, а также завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.
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Топ комментарии
+10
Скажите кто в теме, а куда заправляют авиакеросин ?! Кроме самолётов и вертолётов. Какой смысл его воровать ? Машины вроде на нём не ездят. Разве что только если самолёт - древнее совковое ведро типа АН-24, которые на 92-м бензине летали
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18.06.2021 11:54
+4
Мы по копейке на беспилотники собираем, а эти ...
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18.06.2021 12:59
+3
одне слово =*********** =розстриляти НА *УЙ,
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18.06.2021 16:24
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Потрібно бути оптимістом. Зекономлено ресурс бойових літаків.
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18.06.2021 11:50 Ответить
По бумагам будет как раз с трчностью до наоборот...ресурс самолетов снижен...
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18.06.2021 11:53 Ответить
Ресурс не изменится, сколько налетал, столько и запишут. А в Миргороде на Су-27 из-за вилки в показаниях системы топливомер-расходомер за смену с 1 самолета можно до 500 литров топлива "сэкономить", приблизительно конечно, но в этих пределах. Так что если копнуть нормально 2000 литров даже не цветочки будут.
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29.06.2021 18:36 Ответить
не СБУ? НАЦПОЛІЦІЯ? а ну ж кто більше й чесніше виявить того, що вирішать виявляти?
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18.06.2021 11:51 Ответить
Ваше "кто" всё испортило. Военнослужащие на Полтавщине воровали топливо с боевых самолетов и перепродавали местным жителям, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3435
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18.06.2021 11:52 Ответить
погоджуюсь, але суті не міняє ) Чорт почав типу працювати...
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18.06.2021 11:54 Ответить
Я не про чёрта.
Я про вас.
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18.06.2021 11:59 Ответить
А раньше за это ... Военнослужащие на Полтавщине воровали топливо с боевых самолетов и перепродавали местным жителям, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5170
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18.06.2021 11:51 Ответить
Скажите кто в теме, а куда заправляют авиакеросин ?! Кроме самолётов и вертолётов. Какой смысл его воровать ? Машины вроде на нём не ездят. Разве что только если самолёт - древнее совковое ведро типа АН-24, которые на 92-м бензине летали
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18.06.2021 11:54 Ответить
Жидкотопливные котлы...
Отапливать солярой сейчас дорогое удовольствие...а если эти скоты продавали керосин за копейки...то желающих купить было явно много..
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18.06.2021 11:59 Ответить
в качестве растворителя для красок ПВХ и народного лечения
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18.06.2021 12:03 Ответить
Що це за фарби ПВХ?)) пластік ПВХ знаю але авіаційний керосін його не розріджує. Може ПФ?
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18.06.2021 18:15 Ответить
Они его потом продавали в ту же часть.
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18.06.2021 12:23 Ответить
На АН 24 турбовинтовой двигатель АИ 24 работает на авиакеросине(другие называют уайт спирит) . А вот М14 поршневой бензиновый стоит в частности на КА 26 и на легкомоторных самолётах. Давным - давно вояки попалам бодяжили 80-й с авиационным бензином и получали типа 93. При неправильной пропорции бывали случаи, что пригорали клапана.
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18.06.2021 12:39 Ответить
ты не прав-машины ездят аж гай шумить. маю свій досвід у свій час при совку я працював на заправщику і ми брали авиакеросин на ародромі в Канатово.мав і свій легковик заправляв керосином але 50 на 50 із 76 це жигулі а запорожцю по барабану лили без розбавки і без проблем нарікать ні зі сторони запора ні хазяїна. авікеросин що ми брали офіційно був забракований для літаків як нам казали було багато вологи і вибраковували
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18.06.2021 12:53 Ответить
на хороший срок,
зарабатывали
и получилось
наконец-то
ура
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18.06.2021 11:55 Ответить
Простить, дать в лапы автомат и отправить освобождать Алчевск. К Троице.
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18.06.2021 12:04 Ответить
явно з числа виборців блазне-воїна
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18.06.2021 12:06 Ответить
зелье все краде
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18.06.2021 12:13 Ответить
зимняя присадка к дизтопливу
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18.06.2021 12:12 Ответить
за это надо по всей строгости... Військовослужбовці на Полтавщині крали пальне з бойових літаків і перепродували місцевим мешканцям, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9065 бо авиационный керосин закупается у окупанты и дорого...
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18.06.2021 12:16 Ответить
Руководство части как всегда не при делах.
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18.06.2021 12:18 Ответить
От самолетного топлива погорят движки.
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18.06.2021 12:20 Ответить
Може, виливали в якусь яму.
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18.06.2021 12:29 Ответить
Пилять.. за такое сразу лет 40 срока.. и я гарантирую после человек 10 с такими сроками, воровство в армии будет побеждено!
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18.06.2021 12:20 Ответить
..а что там красть уже ? С сентября прошлого года поставки авиационного топлива в части ВВС сократились на 80 процентов ..по сравнению с 2020 годом. а нет керосина.. нет и полётов...... Как всё просто. Для Земрази авиация ..в том числе и боевая ..не является нужным видом ВСУ. Как впрочем и все ВСУ в системе государства. Вот и попались военные..ибо уже красть нечего...)))) слишком заметно..!!! )))
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18.06.2021 13:15 Ответить
ну раз попались значит было что, а это и не важно есть или нет, крали - тюрьма на огромный срок и так должно быть с всеми чиновниками , рабочими, ну вообще с всеми кто украл у государства, тобишь украл у каждого украинца, жителя Украины!! я бы вообще казнил как в Китае - открыто и показательно.. может что то бы изменилось в ментальности наших людей.. ибо все что не применяли за все 30 лет - не имеет никакого результата!
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18.06.2021 13:18 Ответить
Так никто не против Вашего возмущения. Я не о факте кражи! Я о факте того...что нечего уже красть вскоре будет. Наступает явный период всеобщего удовлетворения... Керосина нет... летать не на чем.. воровать нечего... Вот и вопрос ... А почему у мародёра Петра с 2015 года топливо в ВВС шло беспрерывным потоком (даже воровали и никто не замечал!!) ... летали фактически регулярно... а с приходом ГореЗеРеформатора запаса хватило на год и всё...!? Даже украденные 2 тонны заметили....)))) Вот я и говорю...Красть то уже НЕЧЕГО!! Докерувалась Зепогань уже до ручки...
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18.06.2021 13:30 Ответить
Мы по копейке на беспилотники собираем, а эти ...
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18.06.2021 12:59 Ответить
https://youtu.be/hkEpaavcn3A
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18.06.2021 13:58 Ответить
Очередные гнидо-мародёры...
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18.06.2021 15:22 Ответить
одне слово =*********** =розстриляти НА *УЙ,
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18.06.2021 16:24 Ответить
прям 90 е года колеги 55ки прям как будто во время ато..при порохе...наверно этот миргород...требунал чести с целованием флага на красной дорожке и на костер с отречением от устава...
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18.06.2021 17:55 Ответить
Військовослужбовці на Полтавщині крали пальне з бойових літаків і перепродували місцевим мешканцям, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6876 Госудитслужбы
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18.06.2021 17:57 Ответить
 
 