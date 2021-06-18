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Два корабля НАТО зашли в одесский порт. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Утром 18 июня в одесский порт вошли два корабля НАТО - британский эсминец HMS Defender и фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805.

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Британский эсминец HMS Defender D36 в 9:30 встретился с лоцманским катером, а через полтора часа встал у 19-го причала морвокзала.

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После 12 часов дня у 18-го причала должен пришвартоваться фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805. Проводку кораблей осуществили буксиры портофлота "Булат" и Патриот".

Британские эсминцы типа 45 не впервые в Одессе – несколько лет назад у нас гостили HMS Duncan (2017 и 2019) и HMS Dragon (2020 год), но Defender в Черном море первый раз.

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"Защитник" вошел в состав королевского флота в марте 2013 года. Полное водоизмещение 8500 тонн, длина 152 метра, ширина 21, осадка более семи метров, скорость более 30 узлов.

Артиллерия главного калибра — одна 114-мм установка Mark 8 Mod. 1. Зенитная — пара 20-мм Mark 15 Phalanx и два 30-мм "Эрликона". Ракетное вооружение — 2×4 пусковых установки противокорабельных ракет "Гарпун" и 48 пусковых установок для ракет "Астер-15" или "Астер-30". В ангаре два вертолета "Линкс" либо один "Мерлин".

"Эверстен" заходил в наш регион в 2019 году, однако гостил в Трабзоне, Поти и Констанце. Корабль вошел в состав ВМС Нидерландов в июне 2005 года. Длина 144 метра, ширина 19, осадка пять метров. Полное водоизмещение более 6000 тонн, экипаж более 200 человек, скорость более 28 узлов.

Артиллерийское вооружение состоит из одного 127-мм орудия главного калибра "Oтобреда" Мк100, семиствольной 30-мм артустановки "Голкипер", пары "эрликонов", пулеметов "Браунинг".

Ракетное вооружение – восемь противокорабельных ракет "Гарпун" и 40 пусковых установок вертикального старта Mк41 для ЗУР "Стандард" SM2 Блок IIIА (боезапас 32 ЗУР), "Си Спарроу" RIM-7Р (четыре ячейки, боезапас 32 ЗУР ).

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Торпедное оружие – два двухтрубных 324-мм торпедных аппарата Mк32 (для торпед Mк46). В ангаре вертолет NH-90.

Корабли входят в эскорт новейшего британского авианосца "Куин Элизабет", вышедшего недавно в кругосветный поход.

Незадолго до захода в Одессу "Дефендер" и "Эверстен" провели совместные маневры с американским эсминцем USS Laboon DDG58.

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Два корабля НАТО зашли в одесский порт 04
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Топ комментарии
+22
"Хунта" - рада вітати ,
своїх партнерів по NATO !
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18.06.2021 13:05
+20
Красавцы 👍
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18.06.2021 13:02
+14
Добро пожаловать!
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18.06.2021 13:12
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Красавцы 👍
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18.06.2021 13:02 Ответить
"Хунта" - рада вітати ,
своїх партнерів по NATO !
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18.06.2021 13:05 Ответить
Два корабля НАТО зашли в одесский порт - Цензор.НЕТ 5442
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18.06.2021 13:10 Ответить
Добро пожаловать!
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18.06.2021 13:12 Ответить
все уже попривыкли к НАТОвским агрессорам настолько,что даже баба Наташа Витренко забила выходить толпой клянчить пласты и жвачку..
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18.06.2021 13:17 Ответить


Проф. Преображенский



Основной производитель консервов из сайры заявил о массовой подделке этих консервов с использованием более дешёвой рыбы. Понимаете?
В великой, процветающей сверхдержаве подделывают уже не только икру и крабов. Сайру подделывают, потому что она для народа слишком дорогая.
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18.06.2021 13:17 Ответить
два 30-мм "Эрликона"

Й десь "запарєбріком" пролунав залп "имперських" дуп!)))
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18.06.2021 13:20 Ответить
В следующий раз пусть заходит с десяток.
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18.06.2021 13:20 Ответить
Там тонаж обмежений конвенцією
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18.06.2021 14:10 Ответить
Всеравно будем рады. Раз РФ границы меняет то и конвенцию поменять надо.
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18.06.2021 16:21 Ответить
"Все мечты о великой России, всегда заканчивались карточками на хлеб". Джо Байден.
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18.06.2021 13:21 Ответить
Ты уже? Или от бутылки только разрывы пердака?
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18.06.2021 14:39 Ответить
лаптестан встретил новость традиционным салютом:
Два кораблі НАТО зайшли в одеський порт - Цензор.НЕТ 76
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18.06.2021 13:32 Ответить
Напомнить? Мыло, сахар, водка,
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18.06.2021 14:41 Ответить
Ну да, расскажи , а почему тебе кацапо петухи лайки ставят? Не подскажешь?
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18.06.2021 22:55 Ответить
Два кораблі НАТО зайшли в одеський порт - Цензор.НЕТ 3218
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18.06.2021 13:40 Ответить
Гут! Вері гут!!!!!
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18.06.2021 14:03 Ответить
Два кораблі НАТО зайшли в одеський порт - Цензор.НЕТ 6650
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18.06.2021 14:25 Ответить
Два кораблі НАТО зайшли в одеський порт - Цензор.НЕТ 1450
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18.06.2021 14:28 Ответить
Фрегат УРО... Вот и оставить его в Одессе: усилит ПВО города
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18.06.2021 17:05 Ответить
Доброго здоров'я хунта!
Немає пророка крім Порошенко та Турчинов пастор церкви його!
Слава ЗСУ!
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18.06.2021 18:51 Ответить
 
 