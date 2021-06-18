Два корабля НАТО зашли в одесский порт. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 18 июня в одесский порт вошли два корабля НАТО - британский эсминец HMS Defender и фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805.

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Британский эсминец HMS Defender D36 в 9:30 встретился с лоцманским катером, а через полтора часа встал у 19-го причала морвокзала.

После 12 часов дня у 18-го причала должен пришвартоваться фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805. Проводку кораблей осуществили буксиры портофлота "Булат" и Патриот".

Британские эсминцы типа 45 не впервые в Одессе – несколько лет назад у нас гостили HMS Duncan (2017 и 2019) и HMS Dragon (2020 год), но Defender в Черном море первый раз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США должны стать лидером в процессе принятия в НАТО Украины и Грузии, - Волкер

"Защитник" вошел в состав королевского флота в марте 2013 года. Полное водоизмещение 8500 тонн, длина 152 метра, ширина 21, осадка более семи метров, скорость более 30 узлов.

Артиллерия главного калибра — одна 114-мм установка Mark 8 Mod. 1. Зенитная — пара 20-мм Mark 15 Phalanx и два 30-мм "Эрликона". Ракетное вооружение — 2×4 пусковых установки противокорабельных ракет "Гарпун" и 48 пусковых установок для ракет "Астер-15" или "Астер-30". В ангаре два вертолета "Линкс" либо один "Мерлин".

"Эверстен" заходил в наш регион в 2019 году, однако гостил в Трабзоне, Поти и Констанце. Корабль вошел в состав ВМС Нидерландов в июне 2005 года. Длина 144 метра, ширина 19, осадка пять метров. Полное водоизмещение более 6000 тонн, экипаж более 200 человек, скорость более 28 узлов.

Артиллерийское вооружение состоит из одного 127-мм орудия главного калибра "Oтобреда" Мк100, семиствольной 30-мм артустановки "Голкипер", пары "эрликонов", пулеметов "Браунинг".

Ракетное вооружение – восемь противокорабельных ракет "Гарпун" и 40 пусковых установок вертикального старта Mк41 для ЗУР "Стандард" SM2 Блок IIIА (боезапас 32 ЗУР), "Си Спарроу" RIM-7Р (четыре ячейки, боезапас 32 ЗУР ).

Также читайте: Зеленский раскритиковал Запад: Украинцы на Донбассе гибнут за принципы, которые проповедуют НАТО и ЕС

Торпедное оружие – два двухтрубных 324-мм торпедных аппарата Mк32 (для торпед Mк46). В ангаре вертолет NH-90.

Корабли входят в эскорт новейшего британского авианосца "Куин Элизабет", вышедшего недавно в кругосветный поход.

Незадолго до захода в Одессу "Дефендер" и "Эверстен" провели совместные маневры с американским эсминцем USS Laboon DDG58.















