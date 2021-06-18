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Винницкая область (921) СБУ (18718) экология (1582)

Ежемесячно "закапывали" почти 500 т токсинов вблизи населенных пунктов: СБУ предупредила экологическую катастрофу на Виннитчине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

СБУ разоблачила руководство одного из Винницких предприятий на незаконном захоронении опасных промышленных отходов. Ежемесячно дельцы несанкционированно "закапывали" почти 500 тонн токсинов на открытой местности, неподалеку от населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным следствия, представители украинского предприятия заключили договор с одной из российских компаний по очистке технического глицерина и вывозу готовой продукции в РФ.

Предполагалось, что вредные вещества, которые образуются в процессе технологической обработки сырья, должны утилизироваться. Впрочем, дельцы, с целью получения сверхприбылей, скрыто, без соответствующих разрешительных документов вывозили их на арендованный у государства участок за пределами облцентра. Причем действовали они в течение нескольких лет, постоянно наращивая объемы создания опасных отходов, что могло повлечь экологическую катастрофу.

По результатам инициированных СБУ лабораторных исследований, в пробах с мест захоронения опасных отходов обнаружены химические элементы, загрязняющие подземные воды и почвы.

Во время обысков в офисных помещениях участников схемы, правоохранители обнаружили:

- документальные материалы;
- черновые записи;
- компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Ежемесячно закапывали почти 500 т токсинов вблизи населенных пунктов: СБУ предупредила экологическую катастрофу на Виннитчине 01

Кроме того, специалисты Государственной экологической инспекции Украины зафиксировали объемы загрязнения территорий, а также другие грубые нарушения действующего законодательства, о чем был составлен соответствующий акт. Решается вопрос о приостановлении в судебном порядке деятельности предприятия.

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В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к правонарушению.

Ежемесячно закапывали почти 500 т токсинов вблизи населенных пунктов: СБУ предупредила экологическую катастрофу на Виннитчине 02

Мероприятия по разоблачению и блокировке вышеописанной деятельности проводили сотрудники Управления СБУ в Винницкой области в координации с Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ и под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры.

Ежемесячно закапывали почти 500 т токсинов вблизи населенных пунктов: СБУ предупредила экологическую катастрофу на Виннитчине 03
Ежемесячно закапывали почти 500 т токсинов вблизи населенных пунктов: СБУ предупредила экологическую катастрофу на Виннитчине 04
Ежемесячно закапывали почти 500 т токсинов вблизи населенных пунктов: СБУ предупредила экологическую катастрофу на Виннитчине 05
Ежемесячно закапывали почти 500 т токсинов вблизи населенных пунктов: СБУ предупредила экологическую катастрофу на Виннитчине 06
Ежемесячно закапывали почти 500 т токсинов вблизи населенных пунктов: СБУ предупредила экологическую катастрофу на Виннитчине 07
Фото: сайт СБУ
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Топ комментарии
+20
...І бізнесменів також там прикопати...
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18.06.2021 13:15
+14
Искупать уродов, в тех отстойниках
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18.06.2021 13:20
+7
Глицерин, ага, используется в в РФ в производстве взрывчатых материалов.
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18.06.2021 13:52
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...І бізнесменів також там прикопати...
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18.06.2021 13:15 Ответить
На розмінування Донбасу!
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18.06.2021 13:15 Ответить
Искупать уродов, в тех отстойниках
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18.06.2021 13:20 Ответить
это борьба со шпионами? а где полиция?
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18.06.2021 13:27 Ответить
ужас!
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18.06.2021 13:43 Ответить
и как обычно, какие конкретно вещества, какие населенные пункты, секрет.
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18.06.2021 13:46 Ответить
Смотрел фильм на днях "Великий" с Джони Депом, там на реальных событиях фильм и он фотограф в Японию отправился сделать фотки для газет США и там про то, что от компании японской отходы вредные заражают воду ртутью вроде и вредными химикатами и там ближайшие поселения все больные - в каждой семье больные и очень страшными болезнями. И тут в Украине делают тоже самое, что потом люди будут болеть от последствий химикатов.
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18.06.2021 13:48 Ответить
Глицерин, ага, используется в в РФ в производстве взрывчатых материалов.
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18.06.2021 13:52 Ответить
в левого берега Киева озеро Горячка полностью засыпано тысячами тонн золы от сжигания угля киевской ТЭС. И никому ничего.
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18.06.2021 14:13 Ответить
Потому что гудок)
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18.06.2021 15:11 Ответить
із введенням ринку землі - таке буде законним
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18.06.2021 14:35 Ответить
брихня
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18.06.2021 15:36 Ответить
Коли під твоїм домом зроблять звалище радіоактивних або хімічних відходів - тоді побачиш
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18.06.2021 17:28 Ответить
маячня.
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18.06.2021 18:10 Ответить
А под Киевом отходы птицеводческих хозяйств просто прикапывают, а потом я
токсины отравляют подземные воды, реки. И СБУ этого не видит... И власть тоже. Мешают толстые пачки валюты？
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18.06.2021 14:52 Ответить
За такое нужно просто закапывать ответственных с тех предприятий
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18.06.2021 15:10 Ответить
А місцеві не повідомляли куди треба? Це гарантовані ракові захворювання для всіх в окрузі. Чи мудрому наріду як завжди пофіг?
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18.06.2021 15:23 Ответить
Ну и где оно закопано?
Тут живешь в Виннице, и походу уже не знаешь, куда на шашлык/рыбалка.
Какого *** секреты, или не нашего ума знание? ****** открытость.
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18.06.2021 19:30 Ответить
Теперь скупать там директора того предприятия.
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18.06.2021 20:07 Ответить
Только за работу на оккупанта по 15 лет, каждому, плюс непоправимое загрязнение окружающей среды, которое повлечёт за собой болезни и смерти людей, итого получается пожизненное с конфискацией.
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19.06.2021 21:11 Ответить
Ото PDRSи ще ті...
Пропоную власників цього підприємства викупати у цих рукотворних ставках Щомісяця "закопували" майже 500 т токсинів поблизу населених пунктів: СБУ запобігла екологічній катастрофі на Вінниччині - Цензор.НЕТ 1705
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19.06.2021 22:10 Ответить
 
 