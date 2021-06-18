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Фото Происшествия
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Укрзализныця (2475) хищение (597) уголь (946) ГБР (2151)

Группировка, в которую входили правоохранители и работники железной дороги, похищала уголь из грузовых вагонов "Укрзализныци", - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Задержана группировка, которая разворовывала уголь и другое имущество из поездов "Укрзализныци".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, в группировку входило более 30 человек из числа правоохранителей, работников железной дороги.

"Преступники тщательно разрабатывали дерзкие планы ограблений и четко распределяли между собой роли. Чтобы ограбить поезд, его останавливали в определенном месте члены банды, которые работали в военизированной охране железной дороги. Затем другие участники организации перегружали уголь в грузовики. Группировка имела в своем распоряжении десятки грузовиков, которыми они караваном вывозили похищенное. За один раз группа могла украсть до 100 тонн угля, на операцию уходило лишь от 30 мин до 1 часа", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, работники полиции в Запорожской области, которые входили в группировку, обеспечивали "прикрытие" от правоохранительных органов.

По предварительным подсчетам, на кражах угля злоумышленники имели миллионные прибыли.

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Почти год следователи ГБР фиксировали действия группировки. Был проведен большой объем работы по документированию членов группировки, установлению всей преступной цепи до самой верхушки организации.

Следователи ГБР сообщили о подозрении 7 лицам:

- гражданке Украины в создании преступной организации, руководстве такой организацией и кражах организованной группой в крупном размере (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст . 185 УК Украины);
- двум инспекторам полиции в Запорожской области за участие в преступной организации, пособничестве в тайном похищении чужого имущества (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 УК Украины);
- начальнику одной из стрелковых команд АО "Укрзализныця" за участие в преступной организации, пособничестве в тайном похищении чужого имущества (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 УК Украины).
- трем гражданским лицам за участие в преступной организации; тайном похищении чужого имущества (ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 УК Украины).

Решается вопрос о уведомление о подозрении другим фигурантам производства.

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Группировка, в которую входили правоохранители и работники железной дороги, похищала уголь из грузовых вагонов Укрзализныци, - ГБР 01
Группировка, в которую входили правоохранители и работники железной дороги, похищала уголь из грузовых вагонов Укрзализныци, - ГБР 02
Группировка, в которую входили правоохранители и работники железной дороги, похищала уголь из грузовых вагонов Укрзализныци, - ГБР 03

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Топ комментарии
+9
Если есть Роттердам-плюс, то где-то должен быть Роттердам -минус.
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18.06.2021 14:47
+8
это год воровали уголь и остальное, а ГБР год наблюдало? это шутка?
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18.06.2021 14:53
+6
дикий восток
Группировка, в которую входили правоохранители и работники железной дороги, похищала уголь из грузовых вагонов "Укрзализныци", - ГБР - Цензор.НЕТ 2455
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18.06.2021 14:53
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Если есть Роттердам-плюс, то где-то должен быть Роттердам -минус.
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18.06.2021 14:47 Ответить
это год воровали уголь и остальное, а ГБР год наблюдало? это шутка?
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18.06.2021 14:53 Ответить
дикий восток
Группировка, в которую входили правоохранители и работники железной дороги, похищала уголь из грузовых вагонов "Укрзализныци", - ГБР - Цензор.НЕТ 2455
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18.06.2021 14:53 Ответить
Как всегда министр МВД не причём и расформировать бандитскую структуру нечего.
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18.06.2021 14:54 Ответить
УЗ это украинское Эльдорадо
СерЛещ подтвердит Угруповання, до якого входили правоохоронці та працівники залізниці, розкрадало вугілля з вантажних вагонів "Укрзалізниці", - ДБР - Цензор.НЕТ 564
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18.06.2021 15:14 Ответить
Якщо входило 30 правоохоронців, то невже там обійшлося без міністра? Чи він відповідає за літаки і рюкзаки?
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18.06.2021 15:19 Ответить
Чтобы ограбить поезд, его останавливали в определенном месте члены банды, которые работали в военизированной охране железной дороги. Источник: https://censor.net/ru/p3272272
Скорее всего "журналист изнасиловал учёного" ЛОМу (линейному отделу милиции (по старому) и ВОХРе остановить поезд на 0,5 часов на перегоне равносильно что служба безопасности аэропорта тайно посадит самолёт на запасном аэродроме. Остановка поезда на 5 минут это ЧП про которое тут же в главк сообщается. Выбрана самая сложная система хищения, которая должна покрываться чуть ли не половиной работников дистанции. На много проще оттолкать пяток вагонов в тупик, а потом, разгрузив, прицепить к составу. Кста отправитель обычно кроме провески и подписания ЖД документов торговой палатой ставит на вагоне контрольную метку - сверу угля просыпается дорожка известью. Тогда визуально издали видно что груз нарушен.
Я в курсе системы.
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18.06.2021 16:08 Ответить
В этом нашем случае известь давали с собой или прикрепляли сбоку вагона или под вагоном ну как вариант машинисту выдавали, чтоб после махинации машинист посыпал известью уголь. Угруповання, до якого входили правоохоронці та працівники залізниці, розкрадало вугілля з вантажних вагонів "Укрзалізниці", - ДБР - Цензор.НЕТ 5498
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18.06.2021 16:33 Ответить
"Ай маладці!!!" Ще хтось цій "мульці" вірить? Перше: а у нас що - диспетчерська служба не контролює графік руху? Друге - вугілля возять "полувагонами" з "висипним дном" - для цього треба загнать ці вагони на конкретне місце де вони можуть це вугілля висипать Але вони просто "вниз висипають" а не в "грузовики" - а тепер уявіть як екскватор краде вугілля у зупиненого на дистанції вагона Ще не смішно? НАС ГІМНОМ ГОДУЮТЬ!!!
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18.06.2021 16:30 Ответить
там фото є ...
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19.06.2021 10:28 Ответить
І що воно говорить - те "фото"? Як можна "зупинить поїзд на магістралі на тривалий час не притягуючи уваги диспетчерської служби? Я ще можу повірить що ешелон відігнали на якусь недіючу гілку чи просто у "відстой" Але ж у статті пишеться про його зупинку під час руху на магістралі!!! Ну прямо яку у мультику "Раз- ковбой два - ковбой!"
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19.06.2021 10:39 Ответить
На фото що ? Стоїть потяг, поряд 4 вантажівки, люди перевантажують вугілля.
Що не так ?
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19.06.2021 11:37 Ответить
Ти ЧИТАТЬ УМІЄШ? ДЕ САМЕ "стоїть потяг"? Це "магістраль" чи просто якась залізнична однопутна гілка? І чи "потяг" це взагалі? "Потяг - це вагони з ЛОКОМОТИВОМ!!! А його там нема!
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19.06.2021 11:47 Ответить
Да шо ж таке ... Так, локомотив у кадр не потрапив - потяг довгий !!!
А чому вантажівки прямо під вагонами стоять ? Це по яких-таких правилах-нормах можливо ?
Блін, чи це кадри з фільму - уявляю, вантажівки женуться за потягом. Упритул ... Угруповання, до якого входили правоохоронці та працівники залізниці, розкрадало вугілля з вантажних вагонів "Укрзалізниці", - ДБР - Цензор.НЕТ 9825
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19.06.2021 12:02 Ответить
- Ты суслика видишь?
- Нет!
А он е-есть!
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19.06.2021 12:03 Ответить
Дорогой Яр, реальность часто отличается от ожиданий....
Я ЛИЧНО ехал в поезде "Москва-Благовещенск", который отстановился в лесах где-то под Костромой и стоял, пока машинист собирал в свою фуражку ежевику...
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19.06.2021 11:49 Ответить
Блин каждую неделю читаешь о новой группировки с участием работников правоохранительных органов...
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18.06.2021 16:44 Ответить
Вспомните ментовские рюкзаки и все поймете. Банда в пагонах получила индульгенцию на любые преступления за прикрытие криворожского дарования. Советую вспомнить и о миллиардных прикормках МВД во время развала армии.
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18.06.2021 21:00 Ответить
Ви обоє зупиніться і прикиньте, що у МВС працюють 350 тис. ос. складу.
Це доволі багато людей.
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19.06.2021 10:30 Ответить
А я думаю, что это тарифы растут? Оказывается, это барыга уже два года уголь тырит!
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18.06.2021 20:56 Ответить
Особо одаренные ментовские облизыватели не понимают, что именно диспетчерские службы и останавливали поезда на ветках к ТЭС под контролем железнодорожной охраны, а на видео отчетливо видно, как на четыре грузовика ВРУЧНУЮ перегружают уголь. Это тебя гамном годуют, ленивый прочитать статью до конца. Пробежался по комментам, нагадил и доволен.
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18.06.2021 21:09 Ответить
Нажимайте "відповісти" під коментом, на який хочете відреагувати і Ваш комент буде у адресата.
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19.06.2021 10:32 Ответить
 
 