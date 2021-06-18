Группировка, в которую входили правоохранители и работники железной дороги, похищала уголь из грузовых вагонов "Укрзализныци", - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Задержана группировка, которая разворовывала уголь и другое имущество из поездов "Укрзализныци".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

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По данным следствия, в группировку входило более 30 человек из числа правоохранителей, работников железной дороги.

"Преступники тщательно разрабатывали дерзкие планы ограблений и четко распределяли между собой роли. Чтобы ограбить поезд, его останавливали в определенном месте члены банды, которые работали в военизированной охране железной дороги. Затем другие участники организации перегружали уголь в грузовики. Группировка имела в своем распоряжении десятки грузовиков, которыми они караваном вывозили похищенное. За один раз группа могла украсть до 100 тонн угля, на операцию уходило лишь от 30 мин до 1 часа", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, работники полиции в Запорожской области, которые входили в группировку, обеспечивали "прикрытие" от правоохранительных органов.

По предварительным подсчетам, на кражах угля злоумышленники имели миллионные прибыли.

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Почти год следователи ГБР фиксировали действия группировки. Был проведен большой объем работы по документированию членов группировки, установлению всей преступной цепи до самой верхушки организации.

Следователи ГБР сообщили о подозрении 7 лицам:



- гражданке Украины в создании преступной организации, руководстве такой организацией и кражах организованной группой в крупном размере (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст . 185 УК Украины);

- двум инспекторам полиции в Запорожской области за участие в преступной организации, пособничестве в тайном похищении чужого имущества (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 УК Украины);

- начальнику одной из стрелковых команд АО "Укрзализныця" за участие в преступной организации, пособничестве в тайном похищении чужого имущества (ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 УК Украины).

- трем гражданским лицам за участие в преступной организации; тайном похищении чужого имущества (ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 185 УК Украины).

Решается вопрос о уведомление о подозрении другим фигурантам производства.

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