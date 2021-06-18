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СБУ проводит обыски в "Муниципальной варте" по делу о незаконном обращении с оружием. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины в пятницу проводят следственные действия на территории коммунального предприятия "Муниципальная варта" в Киеве в рамках дела о незаконном обращении с оружием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила спикер ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Ольга Супрун.

Отмечается, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства по ст.263 УК (незаконное обращение в оружием и боеприпасами).

Как сообщила пресс-служба главного управления СБУ Киева и Киевской области, была разоблачена противоправная деятельность группы лиц, которые обустроили незаконный стрелковый полигон на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе Киева.

Досудебным следствием установлено, что к организации полигона причастны члены "Муниципальной варты".

Тренировка по стрельбе проводилась с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия. Кроме того, участники группы хранили боеприпасы, взрывчатые вещества и средства поражения, которые нзаконно привезли из района проведения ООС.

В ходе обысков в помещениях фигурантов обнаружены и изъяты:

- гранатомет РПГ-22
- 400 г тротила,
- 2 корпуса гранат РГД-5,
- полуавтоматический пистолет "KRISS" производства США калибра 9 * 21 мм,
- почти сотня патронов различного калибра,
- значительное количество охотничьего нарезного оружия.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия, проводятся экспертизы. Решается вопрос о уведомление о подозрении фигурантам производства.

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СБУ проводит обыски в Муниципальной варте по делу о незаконном обращении с оружием 01
СБУ проводит обыски в Муниципальной варте по делу о незаконном обращении с оружием 02
СБУ проводит обыски в Муниципальной варте по делу о незаконном обращении с оружием 03
СБУ проводит обыски в Муниципальной варте по делу о незаконном обращении с оружием 04
СБУ проводит обыски в Муниципальной варте по делу о незаконном обращении с оружием 05
СБУ проводит обыски в Муниципальной варте по делу о незаконном обращении с оружием 06
СБУ проводит обыски в Муниципальной варте по делу о незаконном обращении с оружием 07

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
Эту петушинную варту вообще надо запретить во всех городах. Там одни бывшие мусора. которые работают незаконно и не имеют никаких прав кроме как звонить в полицию и стучать на бабушек, которые торгуют на стихийных рынках.
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18.06.2021 15:37
+6
В ДНР 500 танков и норм, перемовини. Мінский формат, норманський. А украінцю один патрон - один рік.
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18.06.2021 17:19
+2
А уже є закон про зброю?
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18.06.2021 15:42
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Эту петушинную варту вообще надо запретить во всех городах. Там одни бывшие мусора. которые работают незаконно и не имеют никаких прав кроме как звонить в полицию и стучать на бабушек, которые торгуют на стихийных рынках.
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18.06.2021 15:37 Ответить
А уже є закон про зброю?
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18.06.2021 15:42 Ответить
СБУ проводить обшуки в "Муніципальній варті" у справі про незаконне поводження зі зброєю - Цензор.НЕТ 7664 закона нет - срок есть
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18.06.2021 17:59 Ответить
А то главный вартовик?
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18.06.2021 16:27 Ответить
Ну и хряк...А его еще кормить на деньги налогоплательщиков. Совсем озверели
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18.06.2021 16:49 Ответить
Что цигане проплатили ? Только МВ циганских кармаников и щимила
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18.06.2021 16:55 Ответить
РПГ то им нахрена понадобилось? От хулиганов отстреливаться?
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18.06.2021 16:57 Ответить
В ДНР 500 танков и норм, перемовини. Мінский формат, норманський. А украінцю один патрон - один рік.
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18.06.2021 17:19 Ответить
от 3 до 7.за 1 армейский патрон
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18.06.2021 21:46 Ответить
 
 