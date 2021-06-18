СБУ проводит обыски в "Муниципальной варте" по делу о незаконном обращении с оружием. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины в пятницу проводят следственные действия на территории коммунального предприятия "Муниципальная варта" в Киеве в рамках дела о незаконном обращении с оружием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила спикер ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Ольга Супрун.

Отмечается, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства по ст.263 УК (незаконное обращение в оружием и боеприпасами).

Как сообщила пресс-служба главного управления СБУ Киева и Киевской области, была разоблачена противоправная деятельность группы лиц, которые обустроили незаконный стрелковый полигон на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе Киева.

Досудебным следствием установлено, что к организации полигона причастны члены "Муниципальной варты".

Тренировка по стрельбе проводилась с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия. Кроме того, участники группы хранили боеприпасы, взрывчатые вещества и средства поражения, которые нзаконно привезли из района проведения ООС.

В ходе обысков в помещениях фигурантов обнаружены и изъяты:



- гранатомет РПГ-22

- 400 г тротила,

- 2 корпуса гранат РГД-5,

- полуавтоматический пистолет "KRISS" производства США калибра 9 * 21 мм,

- почти сотня патронов различного калибра,

- значительное количество охотничьего нарезного оружия.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия, проводятся экспертизы. Решается вопрос о уведомление о подозрении фигурантам производства.

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