СБУ обнаружила тайники с оружием на Луганщине и Ривненщине. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской и Ривненской областях два скрытых арсенала с боевыми средствами поражения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Найденный вблизи Северодонецка схрон оставил так называемый "первый заместитель председателя правительства ЛНР" в 2014 году. Сейчас он находится в общегосударственном розыске за участие в террористической организации", - сказано в сообщении.

Из тайника правоохранители изъяли: реактивную противотанковую гранату РПГ-18 "Муха"; реактивную противотанковую гранату РПГ-22; 20 гранат РГД-5 с запалами; почти 4,5 тыс. патронов различного калибра.

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"Еще один тайник с оружием и боеприпасами сотрудники СБУ разоблачили вблизи поселка Ракитное Сарненского района в Ривненской области", - говорится в сообщении.

Там из замаскированного в лесополосе тайника было изъято: 6 реактивных противотанковых гранат РПГ-22; 22 гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами; 4 сигнальные мины; 5 взрывных устройств; 17 сигнальных патронов; более 200 патронов калибра 5,45.

Сейчас следователи выясняют, откуда взялось это оружие и кто и зачем обустроил схроны.

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