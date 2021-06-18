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Луганщина (6251) оружие (9398) Ривненщина (1141) СБУ (18723) Северодонецк (599) тайник (128)

СБУ обнаружила тайники с оружием на Луганщине и Ривненщине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской и Ривненской областях два скрытых арсенала с боевыми средствами поражения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Найденный вблизи Северодонецка схрон оставил так называемый "первый заместитель председателя правительства ЛНР" в 2014 году. Сейчас он находится в общегосударственном розыске за участие в террористической организации", - сказано в сообщении.

Из тайника правоохранители изъяли: реактивную противотанковую гранату РПГ-18 "Муха"; реактивную противотанковую гранату РПГ-22; 20 гранат РГД-5 с запалами; почти 4,5 тыс. патронов различного калибра.

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"Еще один тайник с оружием и боеприпасами сотрудники СБУ разоблачили вблизи поселка Ракитное Сарненского района в Ривненской области", - говорится в сообщении.

Там из замаскированного в лесополосе тайника было изъято: 6 реактивных противотанковых гранат РПГ-22; 22 гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами; 4 сигнальные мины; 5 взрывных устройств; 17 сигнальных патронов; более 200 патронов калибра 5,45.

Сейчас следователи выясняют, откуда взялось это оружие и кто и зачем обустроил схроны.

Смотрите: Три тайника с боеприпасами российских террористов выявили на Луганщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ обнаружила тайники с оружием на Луганщине и Ривненщине 01
СБУ обнаружила тайники с оружием на Луганщине и Ривненщине 02
СБУ обнаружила тайники с оружием на Луганщине и Ривненщине 03
СБУ обнаружила тайники с оружием на Луганщине и Ривненщине 04
СБУ обнаружила тайники с оружием на Луганщине и Ривненщине 05
СБУ обнаружила тайники с оружием на Луганщине и Ривненщине 06
СБУ обнаружила тайники с оружием на Луганщине и Ривненщине 07
СБУ обнаружила тайники с оружием на Луганщине и Ривненщине 08
СБУ обнаружила тайники с оружием на Луганщине и Ривненщине 09

Автор: Ольга Лузан
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может не надо разоблачать, а накрыть всю группировку
ну блин - если они хотели воевать когда Путин нападет, то 40 или скока там, сбу-шников бы хватило отследить боевые группы? а авиации нанести привет туда?
че - склад накрыли - урра , а у них складов таких как у Путина бункеров. зато бл., погоны новые полковничку шо "раскрыл" то(боевичок сдал по телефону и получил что-то)
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18.06.2021 16:01 Ответить
От цікаво мені: Як можна знайти в лісі схрон??? (окрім випадків, коли хтось пробовтався)
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18.06.2021 16:24 Ответить
Можна, як що само СБУ його й заклало СБУ виявила схрони зі зброєю на Луганщині та Рівненщині - Цензор.НЕТ 9517
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18.06.2021 16:45 Ответить
+5
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18.06.2021 17:49 Ответить
Мелкий тайник какой то СБУ виявила схрони зі зброєю на Луганщині та Рівненщині - Цензор.НЕТ 3815
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18.06.2021 16:44 Ответить
СБУ, даю вам наводку: в деяких найсхідніших районах донбасу є ВЕЛИЧЕЗНІ незаконні схрони зі зброєю! Інфа 146%!! А в криму то взагалі - цілі незаконні армії!
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19.06.2021 00:31 Ответить
 
 