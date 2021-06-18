СБУ обнаружила тайники с оружием на Луганщине и Ривненщине. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской и Ривненской областях два скрытых арсенала с боевыми средствами поражения.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Найденный вблизи Северодонецка схрон оставил так называемый "первый заместитель председателя правительства ЛНР" в 2014 году. Сейчас он находится в общегосударственном розыске за участие в террористической организации", - сказано в сообщении.
Из тайника правоохранители изъяли: реактивную противотанковую гранату РПГ-18 "Муха"; реактивную противотанковую гранату РПГ-22; 20 гранат РГД-5 с запалами; почти 4,5 тыс. патронов различного калибра.
"Еще один тайник с оружием и боеприпасами сотрудники СБУ разоблачили вблизи поселка Ракитное Сарненского района в Ривненской области", - говорится в сообщении.
Там из замаскированного в лесополосе тайника было изъято: 6 реактивных противотанковых гранат РПГ-22; 22 гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами; 4 сигнальные мины; 5 взрывных устройств; 17 сигнальных патронов; более 200 патронов калибра 5,45.
Сейчас следователи выясняют, откуда взялось это оружие и кто и зачем обустроил схроны.
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ну блин - если они хотели воевать когда Путин нападет, то 40 или скока там, сбу-шников бы хватило отследить боевые группы? а авиации нанести привет туда?
че - склад накрыли - урра , а у них складов таких как у Путина бункеров. зато бл., погоны новые полковничку шо "раскрыл" то(боевичок сдал по телефону и получил что-то)