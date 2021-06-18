Двух "смотрящих" за исправительной колонией разоблачили на Волыни. ФОТО

Волынские правоохранители разоблачили двух осужденных, которые организовали канал поставки наркотиков в исправительную колонию, занимались распространением преступного влияния среди других заключенных и пополняли "общак" различными незаконными способами.

Об этом сообщает пресс-служба департамента стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Криминальные "авторитеты" организовали канал поставки наркотиков на территорию колонии. Для организации поставок запрещенных веществ злоумышленники привлекали других лиц и тех, кто находится на свободе. "Товар" прятали в каркасы для окон, которые в дальнейшем попадали в колонию. В частности, правоохранители задокументировали поставки в колонию 500 таблеток "метадона" и каннабис", - говорится в сообщении.

Также "смотрящие" незаконно завладевали деньгами граждан.

"Для этого "работали" в соцсетях: позиционировали себя продавцами различного рода товаров и услуг, мошенническим путем выманивали у граждан деньги на собственные банковские счета под разными предлогами - оплаты доставки товара, подписки и другими. Полученные таким образом средства направляли в преступный "общак". Еще одним способом его пополнения было вымогательство ежемесячной "дани" в сумме от 1000 до 3000 грн с осужденных исправительной колонии за якобы спокойное отбывания наказания", - сообщают правоохранители.

Они подчеркивают, что "смотрящие" дестабилизировали определенный в исправительной колонии режим, призывали заключенных следовать "воровским законам", подстрекали их продолжать противоправную деятельность и организовываться в преступные группировки.

Оперативники провели в колонии обыски.

"Как результат, обнаружили и изъяли: более 250 таблеток "метадона", более 200 гр каннабиса, более 20 л фальсифицированных алкогольных напитков, 57 мобильных телефонов с сим-картами разных операторов, банковские карточки, черновые записи фигурантов с номерами мобильных телефонов, банковскими счетами, учетными записями и паролями к ним, устройства и средства для употребления наркотических средств", - информируют в полиции.

"Смотрящих" подозревают в распространении преступного влияния и незаконном сбыте наркотиков. Их срок может увеличиться на 9-15 лет.





