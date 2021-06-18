Контрразведка СБУ предотвратила незаконный экспорт из Украины товаров военного назначения. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Контрразведчики СБУ пресекли противоправную деятельность должностных лиц одной из отечественных частных авиакомпаний. Они, с нарушением действующего законодательства в сфере экспортного контроля, пытались осуществить незаконную поставку товаров военного назначения в одну из стран Африки. Переправить хотели авиационные комплектующие к военным самолетам.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБ Украины.
Сообщается, что во время таможенного оформления груза должностные лица компании подали официальные документы с ложными сведениями относительно сферы использования авиационных агрегатов. При этом, предусмотренные действующим законодательством разрешительные документы для экспорта товаров указанной категории отсутствовали.
Товары военного назначения изъяты. По результатам проведения их идентификации будет приниматься решение о регистрации уголовного производства по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.
Мероприятия по пресечению противоправной деятельности осуществлялись во взаимодействии с Государственной пограничной службой и Киевской таможней ГТС Украины.
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2, выпуск и хранение таких вещей, под серьезным контроле.
3. незаконное перемещение, это ответственность на васю пупкина. отвечать должна целая куча военначальников, так как предприятие изготовитель, под укроборонпромом.
4, если это все с военных складов, то дело еще хуже.
5, слава моне за побежденную коррупцию
6, ждемс очередной пожар.
как минимум.....