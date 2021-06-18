Контрразведка СБУ предотвратила незаконный экспорт из Украины товаров военного назначения. ФОТО

Контрразведчики СБУ пресекли противоправную деятельность должностных лиц одной из отечественных частных авиакомпаний. Они, с нарушением действующего законодательства в сфере экспортного контроля, пытались осуществить незаконную поставку товаров военного назначения в одну из стран Африки. Переправить хотели авиационные комплектующие к военным самолетам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБ Украины.

Сообщается, что во время таможенного оформления груза должностные лица компании подали официальные документы с ложными сведениями относительно сферы использования авиационных агрегатов. При этом, предусмотренные действующим законодательством разрешительные документы для экспорта товаров указанной категории отсутствовали.

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Товары военного назначения изъяты. По результатам проведения их идентификации будет приниматься решение о регистрации уголовного производства по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.





Мероприятия по пресечению противоправной деятельности осуществлялись во взаимодействии с Государственной пограничной службой и Киевской таможней ГТС Украины.

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