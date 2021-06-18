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Зеленский (16627) похороны (1497) смерть (9029)

Хореографа Чапкиса похоронили в Киеве. Попрощаться с ним пришел Зеленский. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Прощание состоялось в Национальной филармонии Украины. Проститься с легендой приехали президент Украины Владимир Зеленский, певцы Павел Зибров и Камалия, хореографы Влад Яма, Илона Гвоздева и Дмитрий Дикусар.

Также были родные и близкие Григория Чапкиса, множество его учеников и коллег.

Напомним, легендарный хореограф Григорий Чапкис скончался 13 июня на 92-м году жизни.

Зимой он несколько раз попадал в реанимацию из-за двустороннего воспаления легких, которое ему диагностировали еще в декабре 2020 года.

Как известно, осенью 2020-го Чапкис женился в четвертый раз. Его избранница Людмила моложе его на 52 года.

От двух первых браков у хореографа есть дочь Лилия и сын Григорий.

В феврале 2020 года Владимир Зеленский наградил Григория Чапкиса орденом князя Ярослава Мудрого.

Также на Цензор.НЕТ: Никогда не забуду его школу и слова "Надо двигаться до последнего вздоха", - Зеленский соболезнует в связи со смертью хореографа Чапкиса

Хореографа Чапкиса похоронили в Киеве. Попрощаться с ним пришел Зеленский 01Хореографа Чапкиса похоронили в Киеве. Попрощаться с ним пришел Зеленский 02Хореографа Чапкиса похоронили в Киеве. Попрощаться с ним пришел Зеленский 03Хореографа Чапкиса похоронили в Киеве. Попрощаться с ним пришел Зеленский 04Хореографа Чапкиса похоронили в Киеве. Попрощаться с ним пришел Зеленский 05
Хореографа Чапкиса похоронили в Киеве. Попрощаться с ним пришел Зеленский 06Хореографа Чапкиса похоронили в Киеве. Попрощаться с ним пришел Зеленский 07
Хореографа Чапкиса похоронили в Киеве. Попрощаться с ним пришел Зеленский 08
Хореографа Чапкиса похоронили в Киеве. Попрощаться с ним пришел Зеленский 09
Хореографа Чапкиса похоронили в Киеве. Попрощаться с ним пришел Зеленский 10
Хореографа Чапкиса похоронили в Киеве. Попрощаться с ним пришел Зеленский 11
Хореографа Чапкиса похоронили в Киеве. Попрощаться с ним пришел Зеленский 12
Хореографа Чапкиса похоронили в Киеве. Попрощаться с ним пришел Зеленский 13

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+42
а чому чмо не прийшло на похорони Журавля! блазень і віслюк!
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18.06.2021 17:21
+34
До танцюристів зеля в перших рядах? А до Журавля, який помирав, коли ти вчергове жрало на публіку?!
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18.06.2021 17:24
+29
не тикайте мені , це по перше! По друге звідки Ви знаєте чи я був? хто таке тацюр мені не цікаво. мені цікаво за похорон ГЕРОЯ!
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18.06.2021 17:27
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а чому чмо не прийшло на похорони Журавля! блазень і віслюк!
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18.06.2021 17:21 Ответить
не тикайте мені , це по перше! По друге звідки Ви знаєте чи я був? хто таке тацюр мені не цікаво. мені цікаво за похорон ГЕРОЯ!
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18.06.2021 17:27 Ответить
ні шановний він не блазень він петрющка з Леся Хореографа Чапкиса похоронили в Киеве. Попрощаться с ним пришел Зеленский. - Цензор.НЕТ 4286
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18.06.2021 17:39 Ответить
"Це ж не якийсь там Василь Сліпак".
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18.06.2021 18:00 Ответить
Потому что зеленый говнокомандующий боится своей армии. И несмотря на все громкие заявления армия у зеледента стоит на последнем месте, почти на одной ступеньке с его личными врагами.
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18.06.2021 18:17 Ответить
патамшта в армии он бы с ачка не слазил
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18.06.2021 18:51 Ответить
и не только - своей зубной щеткой умывальники чистил бы...
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18.06.2021 19:02 Ответить
До танцюристів зеля в перших рядах? А до Журавля, який помирав, коли ти вчергове жрало на публіку?!
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18.06.2021 17:24 Ответить
саме так. я так і написав, але вже майже забанили прихильники віслюка та танцюриста )))
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18.06.2021 20:03 Ответить
Приоритеты, однако. Больше и говорить ничего не нужно.
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18.06.2021 17:35 Ответить
Ти до друзів на похорон не ходиш?
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20.06.2021 12:41 Ответить
Я не путаю друзей и государство, и не делаю из дружбы тупой пиар под камеры. Хотел бы как друга -- приехал бы молча на закрытое семейное мероприятие без камер. Он бы к погибшим пацанам так ходил и так награждал., как своего друга по сцене.
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20.06.2021 13:04 Ответить
Тупий піар роблять журнашлюшки, а такі, як ти ще й робризкують на вентилятор. Якщо до кожного воїна на похорон їздити, то на інше часу не буде. Якщо до деяких - то від вашої кодли все одно буде смердіти.
Друзів треба проводжати в останню путь, а все інше - насосане порохоботиками.
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20.06.2021 14:57 Ответить
Т.е. это порохоботы пришли на похорон с камерами и устроили это тупое шоу? Это в каком мире? Меньше сосите такое забористое, зебильчики, будет меньше такое мерещится.
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20.06.2021 15:08 Ответить
Слова про журнашлюшек ти чому пропустив? Зір підводить, чи розум? Ти думаєш такі похорони будуть без камер? В кількох коментах ти показав всю "глибину" свого розуму. Чи ти не ти і вас взагали декілька, як *****?
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20.06.2021 17:27 Ответить
Точно также, как и ты не хотел заметить сказанное мной. Понять сказанное помешала вера или врожденное скудоумие? Или в школе читать не научили? Еще раз если не дошло с первого раза -- Хотел бы как друга -- приехал бы молча на закрытое семейное мероприятие без камер. Дружба это для себя, а не для камер и тупого пиара. Если ты этого не в состоянии понять -- мне тебя жаль, тупой зебил.
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20.06.2021 23:57 Ответить
А чи було закрите сімейне..? Чи необхідно було його спеціально організовувати для Зеленського? Всі ваші порохоботьські фантазії все одно не виконаєш, бо вони гарно підігріваються грошиками.
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22.06.2021 13:25 Ответить
У Чапкиса семьи не было? И ты действительно не в состоянии понять, у тебя в мозгах одни "порохоботы". О чем я и писал выше. Лечись.
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22.06.2021 13:35 Ответить
Є нормальне ставлення до подій, а є порохоботське. Твоя херня в порохоботському стилі, коли вже з нічого висасується казна що. Чи ти вже ображаєшся на порохобота?
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22.06.2021 18:46 Ответить
Чего на больного обижаться то? Ответ выше и повторять его не вижу никакого смысла. Если тебе не дошло с двух раз, то уже вряд ли уже дойдет вообще. Лечись.
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22.06.2021 18:50 Ответить
Тут багатьом треба лікуватись, але більшою частиною тобі і твоїм лайкерам. Видно, що ти в житті невдаха і поц, то й на інших любиш наговорювати.
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22.06.2021 18:56 Ответить
Да-да. Только таблеточки прими, хворе

Хореографа Чапкіса поховали в Києві. Попрощатися з ним прийшов Зеленський - Цензор.НЕТ 2325
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22.06.2021 19:21 Ответить
И чего это времени не хватит на все остальное? У нас же полное перемирие и воины не погибают. Или все-таки нет, это тупое вранье?
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20.06.2021 15:19 Ответить
Ти новини читаеш, чи тільки коменти пишеш? Чи маніпулація - твоє друге "я"?
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20.06.2021 17:22 Ответить
Ты сам влез и сам начал с тупого вопроса. Как аукнулось -- точно также и откликнулось чем теперь недоволен?
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20.06.2021 23:47 Ответить
Тобі подобаються тільки лайки на твої тупі мініпуляційні коменти? Потім продовжуєш тупими мініпуляційними питаннями. Зважуючи на кодування, Маніпуляція - твоє перше "я".
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22.06.2021 13:21 Ответить
Чья бы корова мычала. " .... 20.06.2021 14:57..." Еще раз -- Как аукнулось -- точно также и откликнулось чем теперь недоволен?
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22.06.2021 13:30 Ответить
Чого це не вдоволений? Перевірка пройшла вдало. Торкнув я гімно (18c49ed2) - воно смердить. Нічого не змінилось.
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22.06.2021 18:49 Ответить
Ты только лишний раз подтвердил сказанное мной, копрофил. Адью.
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22.06.2021 18:51 Ответить
Адью, копрос, ще почуємось.
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22.06.2021 18:57 Ответить
Совок мля Хореографа Чапкиса похоронили в Киеве. Попрощаться с ним пришел Зеленский. - Цензор.НЕТ 4669
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18.06.2021 17:38 Ответить
Ностальгия по роялю,прости Госпади...
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18.06.2021 17:45 Ответить
Сьогодні вийде відосик, що він проведе реформу і більше ніхто не вмиратиме.
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18.06.2021 17:46 Ответить
Когда умирают Герои Украины, зелупа прячется под кроватью, когда умирают шуты, то шимпанЗЕ в первых рядах. Может пускай порношут руководит шутами, а страну пускай оставит патриотам!
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18.06.2021 17:49 Ответить
Це Ви порівняли Чапкіса з шутом?
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18.06.2021 18:35 Ответить
кто все эти люди?
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18.06.2021 18:16 Ответить
Вічна пам"ять легенді ТАНЦЮ!
Р.S. Перепрошую, але тут про похорон Чапкіса. Не хотілось би тут про Зелю "компліменти" читати, хоча заслуговує.
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18.06.2021 18:33 Ответить
Одно слово - говнокомандующий.
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18.06.2021 18:36 Ответить
клоун зипсував весь траур
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18.06.2021 18:53 Ответить
Хореографа Чапкіса поховали в Києві. Попрощатися з ним прийшов Зеленський - Цензор.НЕТ 1111
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18.06.2021 20:29 Ответить
Умер пожилой человек, жил ярко , интересно, насыщенно, дожил до 92 лет,умер. Печально, но это естественное событие---не трагедия, и не горе, особенно для посторонних!
Что там делает главзебил с трагическим выражением рожи????
Он хотя бы РАЗ был на похоронах молодых людей, отдавших жизнь за Украину, защитивших всех нас и тупого осла, в том числе, а многие из них погибли по ВИНЕ этого лживого и трусливого осла ????
Ненавижу эту зеленую мерзость!
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18.06.2021 21:11 Ответить
З комбригом, який загинув на сході України Сцикун, що обіймає посаду президента не приїхав попрощатись...
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18.06.2021 21:48 Ответить
 
 