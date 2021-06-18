Хореографа Чапкиса похоронили в Киеве. Попрощаться с ним пришел Зеленский. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
Легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса похоронили на Байковом кладбище в Киеве.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
Прощание состоялось в Национальной филармонии Украины. Проститься с легендой приехали президент Украины Владимир Зеленский, певцы Павел Зибров и Камалия, хореографы Влад Яма, Илона Гвоздева и Дмитрий Дикусар.
Также были родные и близкие Григория Чапкиса, множество его учеников и коллег.
Напомним, легендарный хореограф Григорий Чапкис скончался 13 июня на 92-м году жизни.
Зимой он несколько раз попадал в реанимацию из-за двустороннего воспаления легких, которое ему диагностировали еще в декабре 2020 года.
Как известно, осенью 2020-го Чапкис женился в четвертый раз. Его избранница Людмила моложе его на 52 года.
От двух первых браков у хореографа есть дочь Лилия и сын Григорий.
В феврале 2020 года Владимир Зеленский наградил Григория Чапкиса орденом князя Ярослава Мудрого.
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Друзів треба проводжати в останню путь, а все інше - насосане
порохоботиками.
Р.S. Перепрошую, але тут про похорон Чапкіса. Не хотілось би тут про Зелю "компліменти" читати, хоча заслуговує.
Что там делает главзебил с трагическим выражением рожи????
Он хотя бы РАЗ был на похоронах молодых людей, отдавших жизнь за Украину, защитивших всех нас и тупого осла, в том числе, а многие из них погибли по ВИНЕ этого лживого и трусливого осла ????
Ненавижу эту зеленую мерзость!