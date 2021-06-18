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"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю выпуска слушателей оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Рад лично поздравить вас с этим особым днем. Мы часто встречаемся с вами на фронте, на передовой, в совершенно другой обстановке, когда вы выполняете свою важную, тяжелую, опасную, ответственную работу. И сегодня особенно приятно видеть вас здесь, в мирной, такой теплой, торжественной атмосфере", - сказал Зеленский.

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Мы часто встречаемся на фронте, - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского 01

Он поздравил военных с успешным завершением обучения, отметив, что среди 730 выпускников 603 являются участниками боевых действий.

"Это демонстрирует ваше невероятное стремление к постоянному развитию, росту, получению новых знаний и умений. И все мы в условиях продолжающейся российской агрессии понимаем, как важно не останавливаться и постоянно, ежедневно совершенствоваться", – подчеркнул президент.

Мы часто встречаемся на фронте, - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского 02

Зеленский также отметил, что благодаря выпускникам Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского украинская армия становится еще сильнее.

Президент поблагодарил коллектив учреждения, который много лет готовит для украинской армии хорошо вышколенных и образованных воинов. За время независимости Украины в целом это 7,5 тыс. специалистов.

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"Большинство являются участниками АТО и ООС на востоке Украины, а один из присутствующих здесь, полковник Сергей Собко, удостоен звания Героя Украины. Всего в университете за период войны прошли обучение 12 Героев Украины", – рассказал президент.

Мы часто встречаемся на фронте, - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского 03

Присутствующие также почтили память 28 погибших защитников, которые учились в этом вузе.

Глава государства вручил дипломы с отличием и золотые медали семи выпускникам оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки.

"Верю, что полученные вами знания помогут на этом сложном, героическом, уверен, победном пути, а путеводителем всегда будут слова гимна вашего университета: "для нас всегда приоритет – государство, честь, отвага, победа", – подчеркнул Зеленский.

В церемонии также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Роман Машовец, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

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Национальный университет обороны Украины является ведущим высшим военным учебным заведением страны. Всего за годы деятельности в вузе подготовлено 7 529 военных специалистов.

Мы часто встречаемся на фронте, - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского 04
Мы часто встречаемся на фронте, - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского 05
Мы часто встречаемся на фронте, - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского 06
Мы часто встречаемся на фронте, - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского 07
Мы часто встречаемся на фронте, - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского 08
Мы часто встречаемся на фронте, - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского 09
Мы часто встречаемся на фронте, - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского 10
Мы часто встречаемся на фронте, - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского 11
Мы часто встречаемся на фронте, - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского 12
Мы часто встречаемся на фронте, - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского 13
Мы часто встречаемся на фронте, - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского 14
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Топ комментарии
+40
фронтовик ***....
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18.06.2021 18:35
+21
"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 5196
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18.06.2021 18:40
+20
"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 1416
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18.06.2021 18:36
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фронтовик ***....
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18.06.2021 18:35 Ответить
З язика зняв!!!!
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18.06.2021 18:36 Ответить
Фронтовик-уклонист,мля.
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18.06.2021 18:36 Ответить
"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 5196
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18.06.2021 18:40 Ответить
"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 1177
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18.06.2021 18:45 Ответить
З мови зняли [2]
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18.06.2021 18:41 Ответить
Фронтовик
"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 3204
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18.06.2021 18:35 Ответить
"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 1416
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18.06.2021 18:36 Ответить
итить колотить ...фронтовик
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18.06.2021 18:36 Ответить
на фронте, на передовой. ушлепок
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18.06.2021 18:37 Ответить
Ага.

С передовой регулярно пишут, как четырежды уклонист ЗЕ "встречается" на фронте:
- затворы от оружия у всего личного состава забирают;
- всех разгоняют по палаткам и кунгам;
- по расположению рыщет охрана с собаками;
- общаются только с жополизами из командного состава.
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18.06.2021 18:38 Ответить
так і в почесної варти на фото - ружжа без магазинів...
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18.06.2021 19:10 Ответить
Странно, что штыки не отобрали.
А ну, как кто-то ткнул бы в ЗЕленую дурилку...
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18.06.2021 19:13 Ответить
Там штики резинові
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18.06.2021 19:28 Ответить
фуражка аля седло - снова в моде "Ми часто зустрічаємося на фронті", - Зеленський вручив дипломи випускникам Національного університету оборони імені І. Черняховського - Цензор.НЕТ 3600
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18.06.2021 19:34 Ответить
квартальний хрантовік.
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18.06.2021 18:38 Ответить
Фронтовик-передовик. Он себе УБД ще не оформил?
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18.06.2021 18:39 Ответить
У Вас в другому реченні помилка: знак запитання зайвий. "Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 4460
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18.06.2021 18:42 Ответить
сумніваюсь. Скоріше там ще частка "не" зайва
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18.06.2021 19:11 Ответить
+ Визнаю і свою помилку.))
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18.06.2021 19:26 Ответить
"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 9725 Иллюстрация к слову "пиз.анул".
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18.06.2021 18:40 Ответить
"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 3159
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18.06.2021 18:57 Ответить
"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 1574 "Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 2357
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18.06.2021 18:41 Ответить
Невольно вспоминается сцена из "Джентльмены удачи" "Ну заливает… на фронте… тебя (Доцент) как сегодня с лестницы башкой скинули, так у тебя вторая половина отказала"
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18.06.2021 18:41 Ответить
"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 3425
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18.06.2021 18:59 Ответить
"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 1107

....
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18.06.2021 18:42 Ответить
Що не говоріть, а смішити людей він уміє!
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18.06.2021 18:42 Ответить
"Где же вы теперь, друзья-однополчане..."
Фронтовик, пілюлять "Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 4336
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18.06.2021 18:43 Ответить
"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 8924
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18.06.2021 19:01 Ответить
Турист, что ты мелишь?!
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18.06.2021 18:43 Ответить
Ну Наполеон тоже не гигантом был.

Вопрос не в росте, а в наполнении головы. У ЗЕ она наполнена "гречей" вместо мозгов.
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18.06.2021 18:48 Ответить
И при этом греча мелкая и не прожаренная.)
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18.06.2021 19:05 Ответить
Ключевое слово - "греча".

С той стороны и в ватных гругах, из которых вышел ЗЕ, так называют гречку.
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18.06.2021 19:11 Ответить
Добре.Не будемо чіпати гречку.Я мав на увазі,що в нього в голові полова,а не мозок.
А те що він прикацаплений,як і вся його сімейка-це таємниця Полішинеля. "Ми часто зустрічаємося на фронті", - Зеленський вручив дипломи випускникам Національного університету оборони імені І. Черняховського - Цензор.НЕТ 9983 "Ми часто зустрічаємося на фронті", - Зеленський вручив дипломи випускникам Національного університету оборони імені І. Черняховського - Цензор.НЕТ 8083
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18.06.2021 19:23 Ответить
даже если бубе барабан купить и треуголку,
и заставлять его на том барабане сидеть,
и Жозефину немытую где ему найти - то и ето не сделает его похожим на Наполеона.
клован есть клован...
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18.06.2021 19:37 Ответить
"Ми часто зустрічаємося на фронті", - Зеленський вручив дипломи випускникам Національного університету оборони імені І. Черняховського - Цензор.НЕТ 3699
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18.06.2021 20:50 Ответить
Бродящего в кукурузе говнокомандующего видел. Рядом никого кроме свиты не видел.
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18.06.2021 18:45 Ответить
"Ми часто зустрічаємося на фронті" - сказала людина, що чотири рази відкошувала від армії "Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 139
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18.06.2021 18:46 Ответить
все помнят прыжок БМП через барикаду 9 мая 2014 года?..
(примечание: БМП было под командованием майора Драпатого и управлением солдата Дмитрия Ворона)..
Респект!!!.. не!.. Респектищееее! "Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 1980
"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 2143

"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 2510
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18.06.2021 18:46 Ответить
Перехідний меч від Королеви - це справді шана, а диплом від уклоніста - навіть не знаю, що думати. 😞
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18.06.2021 19:56 Ответить
"Мы часто встречаемся с вами на фронтe..." - валяюсь.... "Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 1508 "Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 6213

встреча главнюка, аж 4 раза фронтовика, с выпускниками Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

ета новость претендует на топ новость дня...
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18.06.2021 18:47 Ответить
Стоят вояки, пялятся на это четырежды уклонистское чмо, и никто хотя бы раз в рожу не плюнул! Там особый отбор?!
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18.06.2021 18:47 Ответить
Так многие из них за это чмо голосовали, теперь "радуются".
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18.06.2021 20:24 Ответить
Ахахах))))))какой отборный идиот...
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18.06.2021 18:50 Ответить
беречь его надо - и на фронтах фронтовец и на пианине игрец.
де еще другого такого найдешь...
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18.06.2021 19:02 Ответить
контуженый
"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 5900
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18.06.2021 18:55 Ответить
Зевошь
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18.06.2021 18:58 Ответить
блин, ну шо тут скажешь?
рожденный быть четырежды фронтовиком фуфла не прoгонит... "Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского - Цензор.НЕТ 6940
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18.06.2021 19:00 Ответить
Невже ж цей блазень краще за Пороха, ну як можна було його вибрати?
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18.06.2021 19:02 Ответить
"Ми часто зустрічаємося на фронті", - Зеленський вручив дипломи випускникам Національного університету оборони імені І. Черняховського - Цензор.НЕТ 682
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18.06.2021 19:22 Ответить
It's enough to make cats lough.
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18.06.2021 19:23 Ответить
Це було тоді, коли ти переховувавсь в Росії від повісток?
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18.06.2021 19:39 Ответить
Чего ж эти выпускники контачатся об зелёное гауно
Позорище...
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18.06.2021 19:42 Ответить
Так у нас бубочка оказывается охеренный фронтовик?!
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18.06.2021 19:52 Ответить
,,пустіть мене,пока ти в тилу баб портіл я в танке горел...,я льотчик!!"
Лесь провидець
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18.06.2021 19:59 Ответить
Сижу я в окопе, а пуля в окошко шкряб-шкряб...
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18.06.2021 20:11 Ответить
Типа, мля, я ветеран колчаковских фронтов, а не какой-то четырежды уклонист.
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18.06.2021 20:29 Ответить
Йорік.
Пустіть! Я контужен на х**! Я воював!
Пока ти **** в тилу баб портів, я в танкє горєл!
Я - льотчік!
Привид.
П**дєц! Ха-ха-ха-ха! Фойєр! Фойєр! (С)
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18.06.2021 20:36 Ответить
От же шоумен. Организуйте полноценное снабжение армии всем необходимым.
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18.06.2021 20:46 Ответить
"ФРОНТОВИК"-БЛАЗЕНЬ ."Ми часто зустрічаємося на фронті", - Зеленський
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19.06.2021 11:10 Ответить
 
 