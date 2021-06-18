"Мы часто встречаемся на фронте", - Зеленский вручил дипломы выпускникам Национального университета обороны имени И. Черняховского. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю выпуска слушателей оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Рад лично поздравить вас с этим особым днем. Мы часто встречаемся с вами на фронте, на передовой, в совершенно другой обстановке, когда вы выполняете свою важную, тяжелую, опасную, ответственную работу. И сегодня особенно приятно видеть вас здесь, в мирной, такой теплой, торжественной атмосфере", - сказал Зеленский.

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Он поздравил военных с успешным завершением обучения, отметив, что среди 730 выпускников 603 являются участниками боевых действий.

"Это демонстрирует ваше невероятное стремление к постоянному развитию, росту, получению новых знаний и умений. И все мы в условиях продолжающейся российской агрессии понимаем, как важно не останавливаться и постоянно, ежедневно совершенствоваться", – подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что благодаря выпускникам Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского украинская армия становится еще сильнее.

Президент поблагодарил коллектив учреждения, который много лет готовит для украинской армии хорошо вышколенных и образованных воинов. За время независимости Украины в целом это 7,5 тыс. специалистов.

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"Большинство являются участниками АТО и ООС на востоке Украины, а один из присутствующих здесь, полковник Сергей Собко, удостоен звания Героя Украины. Всего в университете за период войны прошли обучение 12 Героев Украины", – рассказал президент.

Присутствующие также почтили память 28 погибших защитников, которые учились в этом вузе.

Глава государства вручил дипломы с отличием и золотые медали семи выпускникам оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки.

"Верю, что полученные вами знания помогут на этом сложном, героическом, уверен, победном пути, а путеводителем всегда будут слова гимна вашего университета: "для нас всегда приоритет – государство, честь, отвага, победа", – подчеркнул Зеленский.

В церемонии также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Роман Машовец, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

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Национальный университет обороны Украины является ведущим высшим военным учебным заведением страны. Всего за годы деятельности в вузе подготовлено 7 529 военных специалистов.





















