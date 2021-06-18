РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12369 посетителей онлайн
Новости Фото Фоторепортаж Фотошопы политиков
29 430 27
Вирастюк (82) Киселев Дмитрий (634) путин (29877) фотожаба (13350) Кива (395) Юрий Корявченков (37) Потураев (135)

Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Прекратите русофобию!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдума РФ требует наказать украинских фанатов за скандирование "Путин - х#йло!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "МИД России может подать в суд против Украины за оскорбление Путина", - Госдума РФ

Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Минутка нежности в ВР

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потураев с трибуны ВР: "Эпоха бедности завершится, когда расстреляют фракцию, состояние которой сопоставимо с бюджетом Украины". ВИДЕО

Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Як і весь інший час...

Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

... и плакаты прикольные показали

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путин х#йло" и "Крим = Україна": В Женеве накануне саммита Байдена и Путина прошла акция протеста. ФОТОрепортаж

Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Зеркальный ответ

Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Хотя, песня хорошая!

Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Торгаши сериалами

Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Жертвы дубляжа

Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Результат саммита

Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Пропасть

Больше фотошопов смотрите здесь
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+73
это Украина и за ней будущее!
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8295
показать весь комментарий
18.06.2021 18:54
+65
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2101
показать весь комментарий
18.06.2021 18:53
+42
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7428

....
показать весь комментарий
18.06.2021 18:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7428

....
показать весь комментарий
18.06.2021 18:46 Ответить
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 777
показать весь комментарий
18.06.2021 18:47 Ответить
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2101
показать весь комментарий
18.06.2021 18:53 Ответить
Гыдота в кокошниках... это этих свиней ху... йло сватает нам в один народ????
показать весь комментарий
18.06.2021 19:04 Ответить
гомосеки?!
показать весь комментарий
20.06.2021 03:10 Ответить
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4546

...
показать весь комментарий
18.06.2021 18:50 Ответить
это Украина и за ней будущее!
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8295
показать весь комментарий
18.06.2021 18:54 Ответить
Милота
показать весь комментарий
19.06.2021 09:04 Ответить
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8766
показать весь комментарий
18.06.2021 18:58 Ответить
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3507
показать весь комментарий
18.06.2021 18:59 Ответить
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4236
показать весь комментарий
18.06.2021 18:59 Ответить
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9368
показать весь комментарий
18.06.2021 19:00 Ответить
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 766..
показать весь комментарий
18.06.2021 19:59 Ответить
Читайте Цензор и будете в шоколаде, только в соевом от поРОШЕН Ко.
показать весь комментарий
19.06.2021 11:04 Ответить
Кацапський " зливний бачок №-1 - Скабеева - я просто в восторгє от Наталки Мосейчук ...... ей конкурєнцию составєт Гордон .https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/videos/4452432898152865

Хвилинка ніжності у ВР, дзеркальна відповідь путінських фанатів, жертви дубляжу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2283.
показать весь комментарий
19.06.2021 12:40 Ответить
І таки так, абсолютно правильно вказала на рупори жидівського кагалу.
показать весь комментарий
19.06.2021 14:48 Ответить
ротик с порносайта...
показать весь комментарий
21.06.2021 11:18 Ответить
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7832
показать весь комментарий
18.06.2021 19:00 Ответить
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3879
показать весь комментарий
18.06.2021 19:02 Ответить
КИВА снова обосрамился в раде...спустив штаны )))) (видео)

www.facebook.com/100001002462409/videos/4253821961327844/

На видео видно, как Кива спрятался возле колонны в сессионном зале Верховной Рады. Он расстегнул ремень и брюки, потом приспустил брюки до нижнего белья, чтобы заправить свою рубашку. Отметим, что Кива делает эту процедуру прямо перед женщиной, которая сидит рядом.
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8694

....
показать весь комментарий
18.06.2021 19:07 Ответить
Женщине в мужском теле перед женщиной не стыдно. Ведь не для кого не секрет что Киви боевой п.дераст.
показать весь комментарий
18.06.2021 19:52 Ответить
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6721
показать весь комментарий
18.06.2021 19:14 Ответить
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9872
показать весь комментарий
18.06.2021 19:16 Ответить
Свинособак свинособакА видит издалека: https://www.facebook.com/100001585953356/videos/4452432898152865/

Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5553
показать весь комментарий
18.06.2021 20:31 Ответить
Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8564
показать весь комментарий
18.06.2021 21:17 Ответить
 
 