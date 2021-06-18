Минутка нежности в ВР, зеркальный ответ путинских фанатов, жертвы дубляжа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Минутка нежности в ВР
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Як і весь інший час...
... и плакаты прикольные показали
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Зеркальный ответ
Хотя, песня хорошая!
Торгаши сериалами
Жертвы дубляжа
Результат саммита
Пропасть
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На видео видно, как Кива спрятался возле колонны в сессионном зале Верховной Рады. Он расстегнул ремень и брюки, потом приспустил брюки до нижнего белья, чтобы заправить свою рубашку. Отметим, что Кива делает эту процедуру прямо перед женщиной, которая сидит рядом.
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