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Зеленский (16612) праздник (1681)

Зеленский поздравил отца с праздником и опубликовал детские фото. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Президент Украины Владимир Зеленский в День отца опубликовал детские фотографии и поблагодарил своего отца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент написал в Фейсбуке.

"Стать отцом - это большое счастье. Быть отцом - это большая ответственность. Быть хорошим отцом - это большой труд.
А быть сыном такого отца лично для меня - это большое счастье, большой труд и большая ответственность одновременно. Знаю об этом точно и чувствую всю свою жизнь", - написал Зеленский.

Президент продолжил: "Это радость - иметь хорошего, внимательного, заботливого отца, защитника и друга.
Это мотивация постоянно двигаться и работать, имея пример для подражания. Это желание никогда не огорчить, не подвести, не разочаровать. Я благодарю тебя за самое дорогое и самое ценное - за воспитание, знания, принципы, характер, привычки никогда не опускать рук, волю никогда не сдаваться и всегда идти до конца. Спасибо за то, что мудро чувствуешь, когда нужно поддержать, когда - посоветовать, а когда - покритиковать. Когда нужно сказать что-то важное, а когда важно помолчать и слова не нужны".

"И спасибо за то, что знаешь: главные и самые искренние мои слова для тебя не в соцсетях, а дома, на кухне, один на один, откровенно, в глаза, за рюмкой, пока мама отошла и не видит наших мокрых глаз.

С Днем отца, Александр Семенович! Будь здоров! Береги себя! Береги маму! Твой сын", - резюмировал Зеленский.

Зеленский поздравил отца с праздником и опубликовал детские фото 01
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Топ комментарии
+63
Зеленский поздравил отца с праздником и опубликовал детские фото - Цензор.НЕТ 6130
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20.06.2021 16:54
+54
...папаша, пожизненная стипендия не жмет? Зеленский поздравил отца с праздником и опубликовал детские фото - Цензор.НЕТ 4965
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20.06.2021 16:47
+48
Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 555
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20.06.2021 16:57
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к стати первое что пришло в голову когда читанул энту "новость".......
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20.06.2021 18:16 Ответить
Теперь, всё что написано на этой замечательной странице, дорогие криворожане, распечатайте на бумаге и скромно отправьте, тому тупоголовому папаше, который в далёком 1977 году, не одел презерватив.
Пусть ему, праздник запомнится НАДОЛГО и НАВСЕГДА.
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20.06.2021 18:22 Ответить
Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 9224Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 3734сам не забуть надіти ....

А на рахуноок артиста - Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 2246
На рахунок Президента - ?? - пока Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 9224
А там - побачим Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 3734
Чи тут порохоботи , чи Юлеботи
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20.06.2021 18:48 Ответить
Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 3702
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20.06.2021 18:27 Ответить
шашлычки жаль не поместились
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20.06.2021 19:04 Ответить
И шаурма.
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21.06.2021 16:56 Ответить
Скотиняки!
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20.06.2021 18:44 Ответить
Стали известны предварительные цифры, во сколько зрителям сериала "слуга народа" обошёлся просмотр этого фильма. Итак, спонсоры и бенифициары проекта получили минимум $10 млрд, около $2млрд заработали сами актеры квартала95 и их команда. По оценкам экспертов это самое дорогое в истории кино для зрителей.
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20.06.2021 18:45 Ответить
Как же он осточертел.
Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 9271
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20.06.2021 18:51 Ответить
Ну это уж очень мягко сказано.
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20.06.2021 19:01 Ответить
ничего..скромненько и со вкусом..но показывать такие фото в советской росии не рекомендуется!
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20.06.2021 18:52 Ответить
Мне очень интересно, любит Зеленский своего папу или какого-то другого мужика... Но,гораздо интереснее узнать подробности о поездке в Оман.... Почему на оманские переговоры с умирающим султаном через Карпаты? Зачем тащить на переговоры всё семейство? Или зачем тащить на отдых с семьёй Ермака? Кто оплатил всю эту собачью свадьбу? Опять я? А не жирно 10 раз за год на мои деньги таскаться по всем курортам?
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20.06.2021 18:55 Ответить
вы не туда спрашиваете пригласите на кофэ бэню.....
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20.06.2021 19:05 Ответить
Ну что за вопрос? Конечно, бубочка любит другого мужика. Сначала это был Богдан, теперь Дерьмак. О именно они - мужики. А бубочка у них - Наташа. Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 7054 Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 7054 Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 7054
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21.06.2021 16:59 Ответить
Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 1348Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 3933
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20.06.2021 18:55 Ответить
Вовка все ще думає, що його обрали президентом для того, щоб фотки вивішувати, відосіки знімати й просто дурачком-клоуном світитись. Хіба не так?
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20.06.2021 19:11 Ответить
Так......... Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 9327
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21.06.2021 07:51 Ответить
Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 8906
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21.06.2021 08:20 Ответить
Блін! А нам перед святом навіть авансу ссуки не дали Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 3857
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20.06.2021 19:14 Ответить
Моя думка: найбільшу шкоду Україні ( з урахуванням перспективних наслідків) принесла діяльність П. О. Полрошенко.
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20.06.2021 19:34 Ответить
думка, сколько тебе годиков?))))
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20.06.2021 19:47 Ответить
не ліпіть з гімна фюрера
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20.06.2021 19:54 Ответить
Это чисто по жидовски в день отца поздравить только своего полное глубокое по дебильному жидовское дно президент у нас конченный дебил и просто завистливый жлоб Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 1915
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20.06.2021 20:03 Ответить
малий зеленський привітав старшого зеленського

Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 6875
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20.06.2021 20:13 Ответить
оно само говорило, что ничего вам не должно, только своим родителям.
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20.06.2021 21:26 Ответить
Можна вийти з Кварталу 95, а ось Квартал 95 залишається з людиною назавжди Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 1272
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20.06.2021 21:36 Ответить
той папа ещё тот ватан. ещё задолго до того, как загремела слава *****, он уже назвал своего сыну вовою ))
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20.06.2021 21:58 Ответить
Да Оно и в детстве никакое было,то.
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20.06.2021 21:58 Ответить
помойщики , злобные , ненавистники, завистники , дерьмометчики
Порох НИКОГДА уже НЕ будет гетманом если продул почти всухую "такому" хоть укакайтесь здесь))
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20.06.2021 22:17 Ответить
100% ...))
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20.06.2021 22:22 Ответить
Надеюсь, - это сарказм. Иначе, - беда...
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20.06.2021 23:54 Ответить
А може українці порозумнішають і не слухатимуть 1+1?
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21.06.2021 00:11 Ответить
Так украинцы и не слушают анал Г+Г. Его слушают и смотрят зебанутые идиоты.
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21.06.2021 17:01 Ответить
А "такого" точно "такие" же Зебилы и выбрали.
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21.06.2021 11:53 Ответить
Как надоела эта зеленая показуха!
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20.06.2021 22:58 Ответить
Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати
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20.06.2021 23:56 Ответить
Где моя оплата? Или я не вхожу в 90%? А по сути - Александр Семенович - отвратительный отец, коль воспитал сына, который губит страну и не испытывает ни малейшей капли стыда.
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21.06.2021 00:42 Ответить
Дык, тятька с мамой Риммой привили такой IQ своему чаду, который не позволяет теперь янелоху связать 3 слова в одно предложение...Откуда стыд? Оно разве понимает, шо срамится на каждом шагу?
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21.06.2021 03:11 Ответить
Жиденькие они какие-то, очень такие жиденькие...
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21.06.2021 04:24 Ответить
Зе: "А бути сином такого батька особисто для мене - це велике щастя, велика праця і велика відповідальність водночас."
Зе-батько - совкодрочер і паРашофіл:
"...когда он [сын] говорит "агрессор" про Россию, мне не нравится такое слово. Но я тонкостей не знаю, может, это так надо"
Тому і сина виховав такого ж. Для якого розвалити незалежну Україну - "це велике щастя, велика праця і велика відповідальність водночас".
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21.06.2021 07:49 Ответить
..) у тебе схоже взагалі батька нема. Зате злоби, заздрості, хамства - з головою.
Виходить і мамка тебе хорошому не навчила. Добряче закладала за комір, замість виховувати такого вилупка?
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21.06.2021 09:36 Ответить
Відчувається, шо про мамку, яка закладала за комір, знаєш не з книжок...

Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 3160
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21.06.2021 20:12 Ответить
...звичайно знаю не з книжок. Подібних тобі, бидлуватих вилупків, без елементарного відчуття меж допустимого, багато зустрічалось в житті. І у всіх з сімейним вихованням повний швах...
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22.06.2021 10:49 Ответить
Злые вы
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21.06.2021 08:43 Ответить
Осёл
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21.06.2021 09:40 Ответить
День отца - что-то непонятное. Вот день работника гидротехническаих сооружений - вот это звучит!
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21.06.2021 09:42 Ответить
Какой то душевный стриптиз. Впрочем, не только душевный.
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21.06.2021 09:47 Ответить
Це його природний стан...

Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 9791
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22.06.2021 06:31 Ответить
Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 6079
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21.06.2021 10:39 Ответить
Папа прямо как Луи Де Фюнес .вот и породия на клоуна в результате вышла
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21.06.2021 10:54 Ответить
Хорошо поздравил. Молодец.
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21.06.2021 12:38 Ответить
сразу видно евгейчик, на завод не пойдет
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21.06.2021 15:51 Ответить
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