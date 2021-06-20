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21-летняя рекордсменка Украины по бегу Долган погибла в ДТП. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В ДТП на трассе Киев-Прилуки погибла 21-летняя рекордсменка Национального Реестра Рекордов Украины в номинации "Самый непрерывный бег на беговом тренажере" Екатерина Долган.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова.

Долган также была кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике, призером многочисленных соревнований и чемпионатов Украины.

Ветрова отметила, что еще два дня назад Долган участвовала в своем очередном забеге в Сумах.

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21-летняя рекордсменка Украины по бегу Долган погибла в ДТП 01
21-летняя рекордсменка Украины по бегу Долган погибла в ДТП 02
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