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Варфоломей (234) Порошенко (19352) автокефалия (425) ПЦУ (774)

Очень радостно видеть, как развивается Православная церковь Украины, - Варфоломей. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время поездки в Турцию встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Я поблагодарил Его Святейшество за большую веру в Бога, большую веру в Украину и за большую любовь к Украине", - сказал Петр Порошенко.

Очень радостно видеть, как развивается Православная церковь Украины, - Варфоломей 01

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Петр Порошенко также принял участие в Божественной литургии по случаю Дня Святой Троицы в Патриаршем Храме Святого Георгия. Литургию возглавил Вселенский Патриарх Варфоломей.

Очень радостно видеть, как развивается Православная церковь Украины, - Варфоломей 02
Очень радостно видеть, как развивается Православная церковь Украины, - Варфоломей 03

"Мы счастливы приветствовать достопочтенного господина сегодня и вместе вознести молитвы в нашем соборе. Как вы определенно знаете, сейчас большой православный праздник Троица, это пятьдесят дней после Пасхи. И это было удовольствие - вспоминать, как совместными усилиями предоставили автокефалию Православной церкви Украины. И это очень радует - видеть, как новая Церковь развивается, имеет прогресс", - говорит Вселенский Патриарх.

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Очень радостно видеть, как развивается Православная церковь Украины, - Варфоломей 04
Очень радостно видеть, как развивается Православная церковь Украины, - Варфоломей 05

Он подтвердил, что в августе планирует посетить Украину. "Мы благодарим Господа, я с воодушевлением жду визита в Украину в августе, чтобы отпраздновать вместе с украинцами тридцатую годовщину Независимости и Украины. Поэтому у нас будет удовольствие и счастье быть снова на святой украинской земле, ставшей христианской благодаря усилиям и миссионерской работе материнской Константинопольской православной церкви", - отметил Варфоломей.

Очень радостно видеть, как развивается Православная церковь Украины, - Варфоломей 06

"Я посылаю свое благословение и приветствие всем людям в Украине, всем без исключения украинцам, не разделяя их никоим образом. Пусть Господь благословит Украину и украинцев", - пожелал Вселенский Патриарх.

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Глава Западной епархии Украинской православной церкви в США Архиепископ Даниил (Зелинский), который тоже принял участие в литургии, поздравил украинцев с Днем Святой Троицы.

Очень радостно видеть, как развивается Православная церковь Украины, - Варфоломей 07

"Во время этой литургии объединилась в действительности целая Вселенская Православная Церковь, принимая различные языки и молясь перед Престолом Всевышнего за народ Украины также здесь, в Патриаршем соборе", - сказал Архиепископ Даниил. Он отметил чрезвычайно важную роль пятого президента в получении Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

"Вклад Петра Алексеевича неоценим, потому что именно он был той движущей силой, когда украинский народ веками пытался восстановить историческую справедливость, чтобы иметь свою метрополию, восстановить свою метрополию и автокефалию Украинской православной церкви. Петр Алексеевич, будучи президентом Украины, имел возможность коснуться не только духовной жизни украинского народа, а также и общественного аспекта - кем мы являемся как нация. Поэтому мы получили свою духовную независимость, когда Вселенский Патриарх вручил Томос митрополиту Епифанию Киевскому и всея Украины в присутствии пятого президента Украины", - напомнил архиепископ Даниил.

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Очень радостно видеть, как развивается Православная церковь Украины, - Варфоломей 08
Очень радостно видеть, как развивается Православная церковь Украины, - Варфоломей 09
Очень радостно видеть, как развивается Православная церковь Украины, - Варфоломей 10

"Как когда-то сказал Патриарх Варфоломей, каждый украинский президент пробовал это, а лишь Порошенко смог добиться того, что были выполнены все предпосылки для того, чтобы украинские православные объединились, получили свою церковь и вселенское признание. И теперь это общее дело для всех православных, чтобы это объединение завершилось в Украине и чтобы другие православные церкви все признали Православную церковь Украины", - говорит народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+66
Настоящий президент я досихпор удивляюсь как мог народ Украины поменять его на членограя!
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20.06.2021 18:50
+38
Радостно видеть как разрываются кацапские пердаки из-за развития ПЦУ.
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20.06.2021 19:02
+37
Если в мозгах порохоботов средневековье то в твоих мозгах вобще ещё и неолит не начался! Есть такое племя в африке которое в глубоком палеолите так вот они не видят связи между половым актом и рождением детей. большинство поклоников Зеленского такие!
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20.06.2021 19:02
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Бронелобе створіння, я хоч і розумію, що буду забанений, але напишу тобі тупій: ти чому людей звинувачуєш в тому чого не бачила?
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20.06.2021 21:12 Ответить
Знатно бомбить ватана.)
ЧОМУ видалені коментарі нетописця?
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20.06.2021 21:16 Ответить
Тупа істота, якраз ти і є те саме ватан, бо замість мізків у тебе вата. Ватан - це не лише кацап, а і тобі подібні ідіоти
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20.06.2021 21:21 Ответить
Не плюйся в монітор, відповідай на питання.
ЧОМУ видалені коментарі нетописця?
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20.06.2021 21:25 Ответить
Читай нижче, тупе ватне створінняДуже радісно бачити, як розвивається Православна церква України, - Варфоломій - Цензор.НЕТ 9839
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20.06.2021 21:26 Ответить
І про "видаленні коментарі: видалено коментарі оцієї істоти 20.06.2021 20:11 на вимогу форумчанина до адміна.
А ти показала свою бронелобість та тупість
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20.06.2021 21:25 Ответить
Я сплутала "непотребко" з "нетописцем"? Буває. Схожі, недолугі ніки.
Чому ж гострий нетописець після перших моїх питань до нього зразу не написав, що то були не його коментарі?
Замість того вивалив купу непотрібу на форум.
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20.06.2021 21:29 Ответить
Ага. "Хто всравсь? Невістка!".
Чи не я то доводив безпідставні звинувачення в мою сторону ще в 0.06.2021 21:03? Дуже радісно бачити, як розвивається Православна церква України, - Варфоломій - Цензор.НЕТ 7172
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20.06.2021 21:38 Ответить
Нормальна людина написала би прямо, що видалені коменти написані іншою людиною.
Ненормальна починає нести маячню.
Нік в нетописця дуже вдалий, органічний.
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20.06.2021 21:41 Ответить
Точно! "Ненормальна людина починає нести маячню": 20.06.2021 20:40
 Дуже радісно бачити, як розвивається Православна церква України, - Варфоломій - Цензор.НЕТ 8247
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20.06.2021 21:44 Ответить
Ставились питання. Одне, друге.
Замість короткої, однозначної відповіді на них понеслась маячня про церкву Петра....
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20.06.2021 21:46 Ответить
Зарваниця це дійсно грекокатолики.
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20.06.2021 23:33 Ответить
До церкви греко-католиків повзли на колінах?
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20.06.2021 23:44 Ответить
Зря он это делает, зря...
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20.06.2021 19:51 Ответить
Дуже радісно бачити, як розвивається Православна церква України, - Варфоломій - Цензор.НЕТ 7441
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20.06.2021 19:55 Ответить
Церква - це насамперед традиціі.Навіть раніше націю тримала і формувала не національність,а віросповідання...А інакше без різниці куди ходити,в собор,мечеть чи синагогу,Бог все одно Один...А що маємо тепер?Одні Церкви ідуть,інші приходять,одні правильні,другі неправильні,одні мають томос,другі мають майно і парафіі,треті просто збирають гроші...Перебаламутили,перемішали,і в основному доклалась до цього одна людина...Колишній дяк московської православної,мільярдер,доплачував операторам щоб показували на ефірах як він перебирає вервечку з хрестиком,демонструючи побожність,а насправді вірить лишень в силу бабла...
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20.06.2021 19:52 Ответить
Церква це намперед ідеологічний батіг і пряник керування біомасою...відпрацьований тисячолітттями... і він працює... Дуже радісно бачити, як розвивається Православна церква України, - Варфоломій - Цензор.НЕТ 2913
Вчера на мега смотрел историю Пекина...там китайцам в свое время повезло шо страной правили ученые, а не исламские и христианские мракобесы...было приятно слушать как кандидаты на управленческие должности сдавали экзамены по экономике основанные на конфуцианстве...
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20.06.2021 20:42 Ответить
кацапська лавра в центрі Київа - це ядовите жало в серці України !
кацапская лавра в центре Киева - это ядовитое жало в сердце Украины !
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20.06.2021 20:12 Ответить
Лавра не "кацапська": вона в держвласності, але її передано в аренду кацапській церкві терміном на 50 років. І це рішення в суді не оспорювали та не оспорюють.
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20.06.2021 20:27 Ответить
За порушення договору оренди(незаконні забудови) цю секту мордору давно можна вигнати.
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20.06.2021 22:20 Ответить
Почаївська лавра теж у пазурях московських юродивих.
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21.06.2021 12:11 Ответить
Як атеїст Православної церкви України (ПЦУ) я вітаю цю подію.
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20.06.2021 20:14 Ответить
Віруючий безбожник? буває...
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20.06.2021 20:59 Ответить
Я теж православний греко-католицький атеїст, заздрю вірянам, але не можу повірити особливо коли бачу як деякі люди після сповіді йдуть дальше паскудити.
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20.06.2021 22:24 Ответить
Може, "паскудити" означає жити далі світським життям, а в церкві відмолювати гріхи. Тож, церква людям необхідна, щоб очистити душу від брудних думок.
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21.06.2021 12:15 Ответить
О!) Петрушко вже й сюди прискакав) О то вже пiарщик голiмий
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20.06.2021 23:51 Ответить
С испражнением, Игорёк!
Не забудь продолжить про соросят!
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21.06.2021 09:36 Ответить
Назад в средневековье! Следующее, будет запрет науки.
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21.06.2021 10:37 Ответить
Наука також від Бога, як і доля кожного з нас. А хто не вірить у вищий розум і святий Дух, і не виконує заповіді, така людина бездушна і вірити їй не можна, навіть, у бізнесі, бо атеїсти не мають совісті.
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21.06.2021 12:25 Ответить
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