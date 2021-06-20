Ливни подтопили 17 сел в Черновицкой области, - ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Черновицкой области из-за сильных осадков подтоплены дома в 17 селах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облгосадминистрации.

"В результате проливных дождей подтоплены села Викно, Погореловка, Веренчанка, Бродок, Крещатик, Ржавинцы, Репуженцы, Черный поток, Бабин, Добриновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юрковцы, Боянчук, Товтры, Киселив, Кострижовка Черновицкого района", - говорится в сообщении.

По данным местных властей, вода подтопила десятки домохозяйств и размыла подъездные пути к селам.

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В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают о подтоплении приусадебных участков и хозяйств в девяти населенных пунктах Черновицкой области.

"По состоянию на 18:00 20 июня 2021 года уровень воды постепенно снижается. Остаются частично подтопленными приусадебные участки. Подтоплений жилых домов и объектов жизнеобеспечения нет", - говорится в заявлении спасателей.

По данным службы, в результате непогоды никто не пострадал. Сейчас продолжается откачка воды на подтопленных участках.

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