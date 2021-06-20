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Черновицкая область (855) ОГА (2376) подтопление (149) ГСЧС (4490)

Ливни подтопили 17 сел в Черновицкой области, - ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Черновицкой области из-за сильных осадков подтоплены дома в 17 селах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облгосадминистрации.

"В результате проливных дождей подтоплены села Викно, Погореловка, Веренчанка, Бродок, Крещатик, Ржавинцы, Репуженцы, Черный поток, Бабин, Добриновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юрковцы, Боянчук, Товтры, Киселив, Кострижовка Черновицкого района", - говорится в сообщении.

По данным местных властей, вода подтопила десятки домохозяйств и размыла подъездные пути к селам.

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В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают о подтоплении приусадебных участков и хозяйств в девяти населенных пунктах Черновицкой области.

"По состоянию на 18:00 20 июня 2021 года уровень воды постепенно снижается. Остаются частично подтопленными приусадебные участки. Подтоплений жилых домов и объектов жизнеобеспечения нет", - говорится в заявлении спасателей.

По данным службы, в результате непогоды никто не пострадал. Сейчас продолжается откачка воды на подтопленных участках.

Ливни подтопили 17 сел в Черновицкой области, - ОГА 01
Фото: molbuk.ua

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Ливни подтопили 17 сел в Черновицкой области, - ОГА 02
Фото: molbuk.ua

Ливни подтопили 17 сел в Черновицкой области, - ОГА 03
Фото: molbuk.ua

Ливни подтопили 17 сел в Черновицкой области, - ОГА 04
Фото: molbuk.ua

Ливни подтопили 17 сел в Черновицкой области, - ОГА 05
Фото: molbuk.ua

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Знесли холопа, біда, лишиться без баланди.
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20.06.2021 23:12
+3
Мої співчуття постраждалим.
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21.06.2021 00:06
+1
До Дубосар ще є наша Новодністровська, а Чернівецького району не існує, там Заставнівський попав трохи.
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20.06.2021 22:48
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То по Ялте не попали.
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20.06.2021 21:49 Ответить
Знесли холопа, біда, лишиться без баланди.
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20.06.2021 23:12 Ответить
Щас турунчук подскочит с днестром
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20.06.2021 22:12 Ответить
Дубоссарской ГЭС особый привет)))
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20.06.2021 22:14 Ответить
До Дубосар ще є наша Новодністровська, а Чернівецького району не існує, там Заставнівський попав трохи.
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20.06.2021 22:48 Ответить
це заставнівського району не існує- тепер в чернівецькій області три райони- чернівецький- дністровський та вижницький-
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21.06.2021 00:00 Ответить
Зажиточные села видно
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20.06.2021 23:01 Ответить
Не дуже, один з найбідніших районів, трохи помідорників є.
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20.06.2021 23:07 Ответить
Мої співчуття постраждалим.
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21.06.2021 00:06 Ответить
Раз такое дело регулярно, то пора дома на сваях ставить.
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21.06.2021 13:19 Ответить
 
 