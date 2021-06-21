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Три человека погибли в ДТП в Черкассах. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В результате дорожно-транспортного происшествия в Черкассах погибли три местных жителя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

"В Черкассах около 23:00 20 июня произошла смертельная авария. На перекрестке улицы Пастеровской и бульвара Шевченко водитель KIA Optima не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Audi A4. В результате столкновения водителя KIA зажало внутри авто, 44-летнего мужчину с помощью специальных средств извлекали спасатели. Далее медики госпитализировали пострадавшего в больницу. Его 40-летний пассажир погиб на месте аварии", – сказано в сообщении на странице полиции Черкасской области в Фейсбуке.

Также в ДТП погиб 25-летний водитель Audi A4. Отмечается, что госпитализированная 28-летняя пассажирка Audi A4, которая получила тяжелые травмы, умерла в Третьей горбольнице Черкасс.

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Три человека погибли в ДТП в Черкассах 01
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Три человека погибли в ДТП в Черкассах 03
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Обстоятельства аварии расследуют правоохранители. Предварительной причиной ДТП, по версии следователя Черкасского районного управления полиции, является превышение скорости.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

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Автор: Вадим Куц
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Как уже зае.. ли эти гонщики хреновы на дорогах!!
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21.06.2021 12:22 Ответить
Ау менты, может хватит права продавать? Хуже чем в Киеве уже не ездят нигде по Украине
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21.06.2021 12:59 Ответить
Ту не в мєнтах справа, тут більше в психіатрах, які клінічним ідіотам довідки видають. Позавчора на трасі ледве встиг зупинитись, щоб зустрічного придуркаа пропустити, який вирішив мені в лобову фуру обганяти.
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21.06.2021 13:08 Ответить
І те й інше
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21.06.2021 13:40 Ответить
есть ещё Харьков - там тоже на потоке...
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21.06.2021 17:08 Ответить
Это ж какой должна была быть скорость, чтоб двигатель в салоне оказался?!
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21.06.2021 13:43 Ответить
 
 