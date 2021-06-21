Во Львове водитель Jeep влетел в машину патрульных, сопровождавших в больницу больного младенца: травмированы два пешехода и три полицейских. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В воскресенье, 20 июня, около полуночи на перекрестке площадей Торговой и Ризни в центре Львова водитель внедорожника Jeep не пропустил на дороге автомобиль патрульных, сопровождавших в больницу больного младенца.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Патрульную полицию Львовской области.
По информации полицейских, в 23:15 к ним обратился взволнованный львовянин и сообщил, что его 9-месячному ребенку очень плохо - малыш задыхался. Отец попросил патрульных помочь быстро добраться в детскую больницу.
"Родители вызвали на место такси. Все приехали одновременно - и патрульные, и такси, полицейские, включив проблесковые маячки красного и синего цветов, начали сопровождение. На перекрестке площадей Ризни и Торговой остановились все автомобили и пешеходы, чтобы пропустить спецтранспорт с включенными сигналами. Однако водитель Jeep не пропустил автомобиль патрульных", - говорится в сообщении полиции.
В результате столкновения повреждены оба автомобиля.
По предварительной информации, в результате ДТП травмированы два пешехода и три полицейских. После осмотра медиками их отпустили домой.
Ребенка доставили в больницу и передали врачам.
По данным "Варта-1" после удара автомобили выбросило на пешеходную зону возле Львовского оперного театра, где они сбили парня и девушку.
Пожалуйста, подождите...
Пора відмінити цей цирк.
Такі випадки (супровід поліцією хворої людини, породіллі, дитини, в екстрених випадках) - не рідкість
Ещё больше случаев (на порядки) нецелевого использования автотранспорта ментами, просто внимательнее приглядитесь...
олигархолигофрен ? -вопросительная констатация.
А тепер без лапок - так сталося що порядних людей саме для тебе затримали? А може їх трохи більше?
До речі - яне місцевий, що за перегорнуті машини на Мартовича?
Как сейчас - пустяковый случай. Забрать права у джипьорого и заставить снова сдать экзамен по правилам. Но не в этой стране. Похоже мы друг друга поубиваем на дорогах, повзрываем газом в домах, потравим колбасой, добьем доступной медициной и поморозим зимой в домах.
УРОД.