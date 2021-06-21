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ДТП (7438) Львов (4436) патрульная полиция (1789)

Во Львове водитель Jeep влетел в машину патрульных, сопровождавших в больницу больного младенца: травмированы два пешехода и три полицейских. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В воскресенье, 20 июня, около полуночи на перекрестке площадей Торговой и Ризни в центре Львова водитель внедорожника Jeep не пропустил на дороге автомобиль патрульных, сопровождавших в больницу больного младенца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Патрульную полицию Львовской области. 

По информации полицейских, в 23:15 к ним обратился взволнованный львовянин и сообщил, что его 9-месячному ребенку очень плохо - малыш задыхался. Отец попросил патрульных помочь быстро добраться в детскую больницу.

Во Львове водитель Jeep влетел в машину патрульных, сопровождавших в больницу больного младенца: травмированы два пешехода и три полицейских 01

"Родители вызвали на место такси. Все приехали одновременно - и патрульные, и такси, полицейские, включив проблесковые маячки красного и синего цветов, начали сопровождение. На перекрестке площадей Ризни и Торговой остановились все автомобили и пешеходы, чтобы пропустить спецтранспорт с включенными сигналами. Однако водитель Jeep не пропустил автомобиль патрульных", - говорится в сообщении полиции.

В результате столкновения повреждены оба автомобиля.

По предварительной информации, в результате ДТП травмированы два пешехода и три полицейских. После осмотра медиками их отпустили домой.

Ребенка доставили в больницу и передали врачам.

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По данным "Варта-1" после удара автомобили выбросило на пешеходную зону возле Львовского оперного театра, где они сбили парня и девушку.

Во Львове водитель Jeep влетел в машину патрульных, сопровождавших в больницу больного младенца: травмированы два пешехода и три полицейских 02
Во Львове водитель Jeep влетел в машину патрульных, сопровождавших в больницу больного младенца: травмированы два пешехода и три полицейских 03
Во Львове водитель Jeep влетел в машину патрульных, сопровождавших в больницу больного младенца: травмированы два пешехода и три полицейских 04

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+16
Почекай - він ще на поліцаїв у суд подасть! Заявить що без достатніх підстав користувалися спецсигналізацією та "надавали незаконні переваги стороннім особам"! У Львові водій Jeep влетів у машину патрульних, які супроводжували до лікарні хворе немовля: травмовано двох пішоходів і трьох поліцейських - Цензор.НЕТ 7383
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21.06.2021 14:30
+12
А чому не повідомляють дані про воділу, який не пропустив спецтранспорт . Може якийсь авторитет чи слуга не нашого народу?
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21.06.2021 14:37
+11
Не можна насміхатись над зебидлом. Вони і так обділені природою.
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21.06.2021 15:02
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Придурочне...
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21.06.2021 14:25 Ответить
Jeep поспішав за субсидією.
Пора відмінити цей цирк.
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21.06.2021 16:23 Ответить
Виконує завдання з Лахти.
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21.06.2021 16:22 Ответить
Наказания придурку стоит ждать?
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21.06.2021 14:26 Ответить
Почекай - він ще на поліцаїв у суд подасть! Заявить що без достатніх підстав користувалися спецсигналізацією та "надавали незаконні переваги стороннім особам"! У Львові водій Jeep влетів у машину патрульних, які супроводжували до лікарні хворе немовля: травмовано двох пішоходів і трьох поліцейських - Цензор.НЕТ 7383
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21.06.2021 14:30 Ответить
а полиция не знает, что их "маячки" могут неумышленно не видеть? сопровождать они не умеют
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21.06.2021 18:15 Ответить
З чого видно що "сопровождать они не умеют"? ТОму що тобі так думається?
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21.06.2021 18:36 Ответить
тому що ти ніколи не супроводжував!!! ВИДЕТЬ ДОЛЖНЫ ОНИ КТО И ГДЕ, А НЕ НА ЧТО ТО НАДЕЯТСЯ
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21.06.2021 20:46 Ответить
Я спитався - "Що неправильно робили поліцаї?" а ти "вумнічаєш"! Хочеш про себе заявить? Тебе "оцінили"!
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21.06.2021 22:49 Ответить
Прежде всего надо пробить ментов на наличие дружеских или родственных связей с родителями ребёнка....джипоездца поиметь в любом случае !!!
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21.06.2021 14:28 Ответить
Маячню пишете.
Такі випадки (супровід поліцією хворої людини, породіллі, дитини, в екстрених випадках) - не рідкість
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21.06.2021 14:37 Ответить
Вы часом не порохобот ?...начинаете с оскорбления.
Ещё больше случаев (на порядки) нецелевого использования автотранспорта ментами, просто внимательнее приглядитесь...
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21.06.2021 14:54 Ответить
"Маячню пишете..." - це не образа, це констатація. У Львові водій Jeep влетів у машину патрульних, які супроводжували до лікарні хворе немовля: травмовано двох пішоходів і трьох поліцейських - Цензор.НЕТ 5935
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21.06.2021 15:00 Ответить
Ты олигарх олигофрен ? -вопросительная констатация.
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21.06.2021 15:24 Ответить
Так Вы Зебил? С этого надо было начинать свой тупой комментарий.
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21.06.2021 15:08 Ответить
Как убого твоё воображение..мир для тебя чёрно-белый? Для меня что твой петя(сохнешь по нему? маринку ненавидишь втихую?), что нынешний просто ничто, первый в силу цинизма и жадности, второй просто глуп и наивен...
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21.06.2021 15:22 Ответить
паршун - тупоформа
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21.06.2021 16:29 Ответить
Мы говорим о конкретном случае. А оскорбить тебя - ты сам в этом преуспеваешь! С тобой сравниться трудно.
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21.06.2021 16:57 Ответить
порохоботство при чем?
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21.06.2021 18:16 Ответить
Це має якесь значення?
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21.06.2021 15:11 Ответить
Ідіть і пробивайте. Весною подібна ситуація була з моїм сватом, раптово стало зле в машині зятя, на Чорновола корок, все стоїть. Доповзли до Форуму, там патрульне авто, зять швидко пояснив ситуації і без всяких розмов за 10 хв в супроводі мигалок вони були біля військового госпіталю. Так шо меєнтам в цій ситуації плюс !
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21.06.2021 16:07 Ответить
"не може бути, аваківські пси на подібне неспроможні, ти арсенбот, дешевий піар від ментів, нічого доброго в цій країні не трапляється, надо валити звідси"
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21.06.2021 16:25 Ответить
висрався ? якшо тобі "надо" то і вали. мені пізно кудась смикатися, а є мусора є і трохи порядних людей, правда вони там довго не затримуются. я думаю вони ше не забули перевернуті машини на Мартовича і підкопчену обласну прокуратуру
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21.06.2021 16:42 Ответить
Лапки не побачив?
А тепер без лапок - так сталося що порядних людей саме для тебе затримали? А може їх трохи більше?
До речі - яне місцевий, що за перегорнуті машини на Мартовича?
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21.06.2021 16:55 Ответить
перевернуті мусорські авто в ніч гніву 18-19 лютого 2014 біля райвідділу на Мартовича
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21.06.2021 17:13 Ответить
А чому не повідомляють дані про воділу, який не пропустив спецтранспорт . Може якийсь авторитет чи слуга не нашого народу?
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21.06.2021 14:37 Ответить
це ж Львів. Явно хтось із Псарні. Якась Федина
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21.06.2021 14:39 Ответить
Вам Федина в борщ насрала?
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21.06.2021 14:50 Ответить
Не можна насміхатись над зебидлом. Вони і так обділені природою.
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21.06.2021 15:02 Ответить
Вона вам насрала, ви просто ковтаєте, не помічаючи нічого. смачного
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21.06.2021 15:13 Ответить
О, боже....
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21.06.2021 16:26 Ответить
тут все виноваты, полицейские то же должны были убедиться что их заметили и пропускают. скорые в последнее время так и делают. и кстати, если ребенку было так плохо, почему не вызвали скорую, а такси с полицией? как то странно...
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21.06.2021 14:50 Ответить
Вам "сранно", бо це трапилось не з вами.
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21.06.2021 14:51 Ответить
я бы вызвал скорую в таком случае, а не такие вот комбинации придумывать
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21.06.2021 14:52 Ответить
А такой "орел" как на джипе мог и в скорую врезаться...таким пох...
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21.06.2021 14:58 Ответить
Угу, и в скорой тебе сказали, "что вы так волнуетесь, ведь не умер же ещё, обращайтесь к семейному врачу".
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21.06.2021 15:07 Ответить
был бы пенсионер, а не ребенок - скорее всего. а к ребенку бы приехали. такие у них внутренние правили
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21.06.2021 15:11 Ответить
Будет у вас такой случай, вызовете скорую, а не придумывать многоходовочки.
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21.06.2021 16:16 Ответить
Скорее всего обое рябое.
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21.06.2021 14:55 Ответить
Бяка Бука
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21.06.2021 15:29 Ответить
Качественное сопровождение с максимальным количеством пострадавших и поврежденных авто.
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21.06.2021 14:59 Ответить
Як летить поліцейське авто з маяками - звалити з дороги і дати проїхати. Яка причина що вони їдуть? Не твоя справа. Дав дорогу, а потім можеш місяцями виясняти чого вони так їхали і праві чи ні.
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21.06.2021 15:39 Ответить
Боже скоко у нас 73-процентных! Экзамены по математике не могут школьники сдать, а мамы-папы не могли им контрольные делать... И это болото стало решать судьбу страны...
Как сейчас - пустяковый случай. Забрать права у джипьорого и заставить снова сдать экзамен по правилам. Но не в этой стране. Похоже мы друг друга поубиваем на дорогах, повзрываем газом в домах, потравим колбасой, добьем доступной медициной и поморозим зимой в домах.
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21.06.2021 16:50 Ответить
вы за рулем были?
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21.06.2021 18:20 Ответить
Скільки можна нити?
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21.06.2021 16:58 Ответить
Я їхав через це перекрестя десь було пів до дванадцятої і практично бачив оту ДТП...Перекрестя дуже складне,центр міста,сходяться дороги,маршрутки,тролейбуси,пішоходи - всі на купу...Патрулька судячи по положенню повертала наліво на вул.Різні або ж рухалась прямо від Оперного.Джип точно їхав на зелене рухаючись по травайній коліі на Городоцьку до Магнуса,але він точно не міг знати куди звернуть копи,які замість того щоб зайняти крайню ліву і пропустити повернули і до того ж різко з правої полоси,там їх дві всього...Іще - відколи то у Львові патрульні працюють як "швидка поміч"?...І чому дитину везли не в дитячу лікарню на Червоноградську,а на Топольну в міську?..
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21.06.2021 18:44 Ответить
Скорее всего друзья-соседи-родственники....да и большой вопрос в больницу ли они ехали?
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21.06.2021 19:48 Ответить
льолик наверное на своем чироке
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21.06.2021 20:23 Ответить
Кінчена мразота. Нехай тільки заявить, що він нікого не бачив, і взагалі він правий.😡
УРОД.
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21.06.2021 22:13 Ответить
 
 