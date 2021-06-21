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Одесская область (3106) подтопление (149) ГСЧС (4490)

Из-за сильных ливней возникла угроза прорыва дамбы на Одесчине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Одесской области из-за сильных ливней возникла угроза разрушения дамбы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Уугроза возникла на севере региона в Подольском районе.

Как отмечается, в настоящее время для устранения угрозы разрушения дамбы в селе Александровка ведутся работы по перекачке воды из переполненного пруда через плотину.

С помощью пожарно-технического оборудования уже перекачано 1,6 тыс. куб. м. воды.

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Из-за сильных ливней возникла угроза прорыва дамбы на Одесчине 01
Из-за сильных ливней возникла угроза прорыва дамбы на Одесчине 02
Из-за сильных ливней возникла угроза прорыва дамбы на Одесчине 03
Из-за сильных ливней возникла угроза прорыва дамбы на Одесчине 04
Из-за сильных ливней возникла угроза прорыва дамбы на Одесчине 05
Из-за сильных ливней возникла угроза прорыва дамбы на Одесчине 06
Из-за сильных ливней возникла угроза прорыва дамбы на Одесчине 07
Из-за сильных ливней возникла угроза прорыва дамбы на Одесчине 08
Из-за сильных ливней возникла угроза прорыва дамбы на Одесчине 09
Из-за сильных ливней возникла угроза прорыва дамбы на Одесчине 10

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+11
Труху приберіть! Інакше пузда місту!..
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21.06.2021 15:47
+6
А фото самой дамбы нет?
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21.06.2021 15:51
+5
Нужно сливные системы делать и т.п. Это дешевле будет, чем постоянно расхлебовать последствия наводнений.
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21.06.2021 16:19
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Труху приберіть! Інакше пузда місту!..
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21.06.2021 15:47 Ответить
А фото самой дамбы нет?
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21.06.2021 15:51 Ответить
3 фото, это простой ставок, глубина - пешком перейти
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21.06.2021 16:07 Ответить
В верху 3 фото , дамба находится в Подольском районе возле села Александровка .
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21.06.2021 16:03 Ответить
Нужно сливные системы делать и т.п. Это дешевле будет, чем постоянно расхлебовать последствия наводнений.
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21.06.2021 16:19 Ответить
Да, все сральники во дворах поплыли.
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21.06.2021 16:57 Ответить
А вот из за этих дамб пересох Куяльник и Тилигул.
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21.06.2021 20:08 Ответить
 
 