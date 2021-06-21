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Спасатели локализировали пожар в пятиэтажке в Белогородке под Киевом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Спасателям удалось локализировать пожар в пятиэтажном жилом доме в селе Белогородка Бучанского района Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в соцсети Facebook.

"Спасатели в 16:28 локализовали пожар в жилом доме в с. Белогородка Киевской области. Продолжается ликвидация", - указывается в сообщении.

К тушению привлечены 62 человек личного состава и 15 единиц техники ГСЧС.

Как сообщалось, в понедельник в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел врыв с последующим горением, в результате чего два человека были госпитализированы. Еще шесть человек пострадали, но после осмотра медработниками от госпитализации отказались.

Спасатели вывели на свежий воздух 40 человек.

Пожар распространился на 4, 5 этажи и крышу.

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Спасатели локализировали пожар в пятиэтажке в Белогородке под Киевом 01
Спасатели локализировали пожар в пятиэтажке в Белогородке под Киевом 02
Спасатели локализировали пожар в пятиэтажке в Белогородке под Киевом 03
Спасатели локализировали пожар в пятиэтажке в Белогородке под Киевом 04

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Автор: Вадим Куц
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22.06.2021 06:58 Ответить
 
 