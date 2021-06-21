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Львов (4436) путин (29877) футбол (3539) Евро-2020 (105)

"Нас там нет", - львовские фанаты открестились от баннера "Putin - Hu#lo". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество Спорт

Львовский футбольных клуб "Рух" отрицает причастность к созданию баннера с надписью "Putin - Hu#lo", появившегося в городской фан-зоне Евро-2020.

Об этом говорится в официальном заявлении футбольного клуба, информирует Цензор.НЕТ.

В "Рухе" отметили, что болельщики сборных-соперников провели на территории Lviv Fan Fan Festival акцию против президента страны-агрессора, написав на баннере "Putin - Hu#lo".

"Официально заявляем, что ФК "Рух" к этому мероприятию не имеет никакого отношения! По нашей информации, акцию организовали активные болельщики сборных Дании, Бельгии и Финляндии. По их словам, сувенирную продукцию с такой надписью, по словам классика, "можно приобрести в любом магазине или супермаркете Украины"... Еще раз подчеркиваем и заверяем: "нас там "нет""!" - сказано в заявлении клуба.

Смотрите: Накануне матча Евро-2020 в Бухаресте прозвучал хит "Путин - х#йло" в совместном исполнении украинских и австрийских фанатов. ВИДЕО

Сегодня, 21 июня, сборная России играет решающий матч за выход в 1/8 финала Евро-2020 с командой Дании.

Нас там нет, - львовские фанаты открестились от баннера Putin - Hu#lo 01
Нас там нет, - львовские фанаты открестились от баннера Putin - Hu#lo 02
Нас там нет, - львовские фанаты открестились от баннера Putin - Hu#lo 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+115
львівські троляки "Нас там нет", - львовские фанаты открестились от баннера "Putin - Hu#lo" - Цензор.НЕТ 12
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21.06.2021 22:19
+82
А круто таки кацапів під"...бали!

"Нас там нет", - львовские фанаты открестились от баннера "Putin - Hu#lo" - Цензор.НЕТ 3996
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21.06.2021 22:19
+56
какаяразница! я на могилах кацапів гопак буду танцювати!
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21.06.2021 22:24
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Мда, кацапы вообще дно... Ну вот, теперь всё и выяснилось
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21.06.2021 23:17 Ответить
Дания -оккупанты, 2:0! "Нас там нет", - львівські фанати відхрестилися від банера "Putin - Hu#lo" - Цензор.НЕТ 7051
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21.06.2021 23:16 Ответить
С такими ошибками на ЧЕ делать нечего...
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21.06.2021 23:17 Ответить
То були вболівальники, які стихійно виникли... "Нас там нет", - львівські фанати відхрестилися від банера "Putin - Hu#lo" - Цензор.НЕТ 7483
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21.06.2021 23:17 Ответить
сьогодні бачив на Amazon такий
банер продавали за 0.99
Це все амірікоси на чолі з Абамою
Мало того що всі подЄзди в Воронєжє обісцяли
тепер займаються пропагандою!!Руки прочь від )(уйла!!
Це надбання мацкалів!!
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21.06.2021 23:32 Ответить
ПаРаша - Дания 1-3, путин ху и ло ! Ля -ля-ля-ля
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21.06.2021 23:35 Ответить
1:3
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21.06.2021 23:35 Ответить
С таким результатом Россия дальше не пройдет. А Украина может быть.
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21.06.2021 23:36 Ответить
Краще би не прошла, буде теж 1-4 з кимось.
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21.06.2021 23:41 Ответить
ПаРаша - Дания 1-4, путин ху и ло ! Ля -ля-ля-ля
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21.06.2021 23:37 Ответить
1:4!
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21.06.2021 23:38 Ответить
Пипец, насколько жалкая сборная России...
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21.06.2021 23:39 Ответить
На росії в футбол ніколи не вміли грати, навіть перемоги СРСР були здебільшого без росіян.
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21.06.2021 23:44 Ответить
Верно, при СССР главный состав был из украинцев
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21.06.2021 23:52 Ответить
Так как Порошенко навалял в пасть бюргеру,каким образом?Где ответ?
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22.06.2021 00:21 Ответить
Расея не страна, а сорт говна, кацап - не национальность а диагноз. "Нас там нет", - львівські фанати відхрестилися від банера "Putin - Hu#lo" - Цензор.НЕТ 2331
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22.06.2021 11:36 Ответить
Во москалі дають, цю збірну треба зберегти, 4-1 Данія!
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21.06.2021 23:40 Ответить
Дания-оккупанты, 4:1 "Нас там нет", - львівські фанати відхрестилися від банера "Putin - Hu#lo" - Цензор.НЕТ 2865 ...!!!песня!!!
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21.06.2021 23:41 Ответить
ла-ла-ла-ла!
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22.06.2021 22:04 Ответить
Бельгия- Финны 2:0!
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21.06.2021 23:50 Ответить
Всё, россию унизили... И кстати, заслуженно, с такой командой только в цирке выступать.
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21.06.2021 23:50 Ответить
Я как немец болею в футболе за Германию, мне проще
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21.06.2021 23:51 Ответить
Ты немец? "Нас там нет", - львівські фанати відхрестилися від банера "Putin - Hu#lo" - Цензор.НЕТ 9215 Казахстанский? "Нас там нет", - львівські фанати відхрестилися від банера "Putin - Hu#lo" - Цензор.НЕТ 2 Не смеши да
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22.06.2021 00:10 Ответить
Внизу вопрос тебе.
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22.06.2021 00:12 Ответить
А маскавитские швайнен обосрались по полной.
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22.06.2021 00:02 Ответить
наблюдается почерк униниженного жизнью, уродного кацапа.
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22.06.2021 03:11 Ответить
Радуемся опускалову паРаши 1-4 !!!!! Наверное недопили допинга мельдония... сбой в поставках оптовых для проглотов паРашистких!!!
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22.06.2021 09:50 Ответить
То москалі самі намалювали того банера, щоб була нагода поволати: насвсєнєнавідят! всєнамзавідуют!
"Нас там нет", - львівські фанати відхрестилися від банера "Putin - Hu#lo" - Цензор.НЕТ 1480
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22.06.2021 10:45 Ответить
"Нас там нет", - львівські фанати відхрестилися від банера "Putin - Hu#lo" - Цензор.НЕТ 3232
Зачотний тролінг! "Нас там нет", - львівські фанати відхрестилися від банера "Putin - Hu#lo" - Цензор.НЕТ 4873
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22.06.2021 11:02 Ответить
Гы, красавцы!
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22.06.2021 11:03 Ответить
"Нас там нет", - львівські фанати відхрестилися від банера "Putin - Hu#lo" - Цензор.НЕТ 5992
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22.06.2021 11:42 Ответить
А де були в цей час львівські вболівальники та як вони таке неподобство або провокацію допустили?***** воно і в цілому світі *****...
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22.06.2021 12:02 Ответить
Молодцы. Нас там, как известно, нет. Баннер не наш, но, если надо, мы еще нарисуем.
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22.06.2021 12:12 Ответить
"Нас там нет", - львівські фанати відхрестилися від банера "Putin - Hu#lo" - Цензор.НЕТ 7721
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22.06.2021 12:52 Ответить
Это просто Мегахит!
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22.06.2021 13:02 Ответить
красавцы)
все по канонам) это не мы, но если надо то можем еще)
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22.06.2021 15:10 Ответить
"Украіна нє являєцца стараной канфлікта!" "Нас там нет", - львівські фанати відхрестилися від банера "Putin - Hu#lo" - Цензор.НЕТ 6291
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22.06.2021 16:15 Ответить
Какая-то вопиющая руссахвобия прямо.
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22.06.2021 17:37 Ответить
Надо было заявить " их там нет"
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22.06.2021 21:05 Ответить
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