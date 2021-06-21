Памятник Шевченко в Копенгагене осквернили, раскрасив в цвета флага РФ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом
Предположительно, это сделали российские футбольные фанаты накануне матча Дания-Россия в рамках Евро-2021.
Об этом сообщает посольство Украины в Дании, информирует Цензор.НЕТ.
"Вероятно, в ночь на понедельник, 21 июня 2021 года, накануне футбольного матча Дания-Россия, был осквернен памятник украинскому гению - Тарасу Григорьевичу Шевченко в г. Копенгаген. Великий Кобзарь был раскрашен в российский триколор, а на постаменте скульптуры можно было увидеть уже давно известные элементы российской пропаганды", - сказано в сообщении.
В посольстве осудили акт вандализма и призвали полицию как можно скорее провести расследование.
"Этот позорный случай в очередной раз демонстрирует цивилизованному миру, что российская агрессия против Украины реальна. Никакой "гражданской" войны в Украине нет, а есть только преступные действия Кремля, которые преследуют все святое для каждого украинца в любом уголке мира", - подчеркнули в посольстве.
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власовский рашизм
Кацапы , вы дикое племя без нации и подонки !
Будьте вы прокляты на века !
Відкрий у Маяковського "Долг Украине" і прочитай що писав він про неї!
- їхні прадіди - рмозтрілювали непокірних селян та влаштовували Голодомор;
- Їхні діди - були НКВДешними катами в таборах;
- їхні батьки - вбивали й вбивають українців на Донбасі.
Чого можна ждати від тупого совкового бидла? Воно ж розуміє лише одне: ГАРНУ ПІ&ДЮЛІНУ!
А Пушкін взагалі - з "фалашів" , абіссінських юдеїв! А як кацапи "*******" євреїв - ти знаєш!
Вони скиглили і вили.
Чи то ті, які там якимось дивом живуть ?
Батьку Тарасе, вони вже покарані сьогоднішнім матчем. І ще більше - ганебним рахунком.
Тернопіль - цивілізаційне, європейське місто ,
з вільними, гордими громадянами Українцями!
Мацква - відстале велике місто - село мордви,
з люмпен- москалями, в обісцяних кацапських личаках!