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ДТП (7438) Николаевская область (1882) смерть (9029)

Два человека погибли, еще пятеро получили травмы в результате ДТП с участием трех легковушек и грузовика на Николаевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

21 июня, около 15:10 на 89 км автодороги М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск в Николаевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковушек: Chery Tiggo, Chevrolet Aveo и Skoda Oktavia, а также грузовика DAF.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По предварительным данным, в результате ДТП в медицинское учреждение доставлены пять человек с травмами разной степени тяжести в возрасте от 34-х до 42-х годов, в т.ч. двое детей 2005 и 2013 г.р.

Водитель и пассажир Chery Tiggo погибли.

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Окончательное количество пострадавших, причины и все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Два человека погибли, еще пятеро получили травмы в результате ДТП с участием трех легковушек и грузовика на Николаевщине 01

На месте происшествия работали следователи Следственного управления ГУНП в Николаевской области, криминалисты, медики и спасатели.

Событие квалифицировано по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц".

Два человека погибли, еще пятеро получили травмы в результате ДТП с участием трех легковушек и грузовика на Николаевщине 02
Два человека погибли, еще пятеро получили травмы в результате ДТП с участием трех легковушек и грузовика на Николаевщине 03
Два человека погибли, еще пятеро получили травмы в результате ДТП с участием трех легковушек и грузовика на Николаевщине 04
Фото: сайт полиции
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Топ комментарии
+18
"Я вам скажу кто виноват-те кто "...

... не соблюдает ПДД.
И никакие 4 полосы не изменят проблему, которая сидит в голове у дебилов за рулем.
Наверняка обгонял через две сплошные и не успел.
Но успел на тот свет, прихватив с собой еще одного.
"Тише едешь, дальше будешь".
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22.06.2021 07:47
+9
Он все верно написал, нефиг винить дороги и прочую хрень придумывать. Машиной управляет человек и любое ДТП это чья-то ошибка из водителей!
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22.06.2021 08:13
+6
Значит не иди на обгон если есть опасность. И далеко не везде у нас под Киевом по 4 полосы. Я за свои 13 лет волительского стажа насмотрелся вдоволь на наших придурковатых водителей ( не все конечно).
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22.06.2021 08:23
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Правила форума Совет форумчан
Я вам скажу кто виноват-те кто на этой трассе не сделали 4ре полосы,тут дтп смертельные чуть ли не каждый день!
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22.06.2021 07:37 Ответить
И дорога опасная и китайская машина признана худшей по безопасности https://www.caradvice.com.au/140460/chery-j11-scores-two-star-ancap-safety-rating-least-safe-new-suv-in-australia/
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22.06.2021 07:44 Ответить
В Черри так и сидят до сих пор два красавца
Пассажир из под ретуши выглядывает с плоским фейсом
Надо не ретушировать в качестве социальной рекламы в вечерних шоу
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22.06.2021 07:57 Ответить
самое печальное,что из-за таких торопыг страдают другие водители
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22.06.2021 10:33 Ответить
"Я вам скажу кто виноват-те кто "...

... не соблюдает ПДД.
И никакие 4 полосы не изменят проблему, которая сидит в голове у дебилов за рулем.
Наверняка обгонял через две сплошные и не успел.
Но успел на тот свет, прихватив с собой еще одного.
"Тише едешь, дальше будешь".
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22.06.2021 07:47 Ответить
Да вот какраз и решает проблему,развиватся нужно,по вашей логике и светофоры не нужны,зная пдд можно легко без них обойтись
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22.06.2021 08:08 Ответить
Он все верно написал, нефиг винить дороги и прочую хрень придумывать. Машиной управляет человек и любое ДТП это чья-то ошибка из водителей!
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22.06.2021 08:13 Ответить
Вы там ездили хоть раз?это трасса с бешеным потоком в 2 полосы,это не нормально.На обгон там попробуйте пойти,даже там где можно.Значит даром под киевом,да и в других городах на трассах минимум 4?зачем такое строить
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22.06.2021 08:16 Ответить
Значит не иди на обгон если есть опасность. И далеко не везде у нас под Киевом по 4 полосы. Я за свои 13 лет волительского стажа насмотрелся вдоволь на наших придурковатых водителей ( не все конечно).
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22.06.2021 08:23 Ответить
какой обгон..там сплошная...дообгонялся придурок.....теперь с чертями наперегонки...
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22.06.2021 10:24 Ответить
Тигго в хлам жесть конечно
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22.06.2021 08:34 Ответить
JA Stas ,да причем здесь ,сколько полос , четырех не достаточно , было бы шесть , был бы тот же результат . Во-первых полное не уважение к другим очастникам движения , во-вторых нехер так спешить, т.е. соблюдайте безопасную скорость движения 😠
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22.06.2021 09:03 Ответить
черри тигго нихт гуд ..а те дескать класс тачки))
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22.06.2021 09:08 Ответить
всё что связано со словом китай авто называть нельзя...
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22.06.2021 10:22 Ответить
все делают в мире в китае все равно даже элитку джили
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22.06.2021 10:56 Ответить
в сортах гавна не разбираюсь... Двоє людей загинули, ще п'ятеро зазнали травм унаслідок ДТП за участю трьох легковиків і вантажівки на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 7722
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22.06.2021 10:59 Ответить
этот лучшая машина и лада
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22.06.2021 12:31 Ответить
Не бреши. У мене Х5 Амереканского виробництва.
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22.06.2021 15:12 Ответить
жигули 5 ка во машина)
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22.06.2021 21:42 Ответить
двойная сплошная не для таких типа орлов...прилетели голубчики...
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22.06.2021 10:21 Ответить
ДТП произошло мгновенно, торможения практически не было. Вряд ли на китайце гнал через двойную сплошную в лоб фуре, скорее всего его просто-напросто вытолкнули на встречку с прилегающей полосы, либо перед мордой выехали. Я бы не винил водителя китайца в глупости. Велика вероятность, что ДТП произошла из-за другого участника.


Жуткая и мгновенная смерть. R.I.P.
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22.06.2021 12:53 Ответить
обычно у таких дятлов всё и происходит мгновенно...несётся вылупив зеньки на металлоломе сраном...вот и результат..
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23.06.2021 08:45 Ответить
Завжди виникає питання- Куди постійно вони не встигають? Встиг? Але нажаль відповісти на їх немає кому....
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22.06.2021 15:10 Ответить
 
 