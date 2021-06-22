Новое приемное отделение открыли в Ривненской областной больнице, - ОГА. ФОТО

После реконструкции площадь отделения увеличилась до 1 200 кв. м. Врачи теперь смогут оказывать помощь пациентам значительно быстрее.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ривненская ОГА.

"Обновленное отделение нужно для целой области. Нет ни одного человека на Ривненщине, который бы не воспользовался услугами Ривненской областной больницы. Благодаря реконструкции помощь будет оказываться значительно быстрее", - подчеркнул глава Ривненской ОГА Виталий Коваль.

Сумма инвестиций с больницу, по словам главы ОГА, составила более 90 млн гривен: 34 млн на реконструкцию и 56 млн на современное медицинское оборудование, среди которого суперсовременный компьютерный томограф, МРТ-аппарат, аппарат УЗИ, эндоскопичное и лабораторное оборудование. Основная часть средств поступила из государственного бюджета.

Отмечается, что во время строительства в рамках преиздентской программы "Большая стройка" были учтены все рекомендации Минздрава.

Благодаря реконструкции существенно изменился алгоритм оказания медицинской помощи. Раньше пациента в тяжелом состоянии после поступления перевозили в разные блоки и кабинеты, разбросанные по всей больнице. Это, по словам директора медучреждения Виктора Ткача, было очень неудобно.

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"За довольно короткий период удалось провести масштабную реконструкцию и увеличить площадь отделения до 1200 кв. м. Это большое достижение нашей больницы. Обновленное приемное отделение будет делиться на три зоны: зеленую, оранжевую и красную", - сказал Ткач.

В в зеленой будет находиться зал ожидания с ресепшеном для плановых пациентов. В оранжевой будут размешены эндоскопический, смотровой и УЗИ-кабинеты. Медицинская помощь здесь будет оказываться за 30 минут. А в красной зоне будут оказывать неотложную помощь тяжелым пациентам. Там разместились реанимация и операционная.

Возле красной зоны расположился специальный бокс, в который могу одновременно заезжать две машины скорой помощи. Это позволит медперсоналу оперативно транспортировать больного в нужную зону и увеличит возможности для спасения жизней людей.

В Ривненской области реконструируются четыре больницы: областная и три районные - Сарненская, Рокитновская и Березновская.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко анонсировал строительство или реконструкцию в 2021 году 177 приемных отделений по всей Украине.

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