Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне: Благодарим за жизнь и возможность строить новую Украину. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве. Церемония состоялась в Мемориале Вечной Славы, где захоронены воины, которые защищали Украину в годы Второй мировой войны.

В церемонии также принял участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.





"Сегодня, 22 июня, - День скорби и чествования памяти жертв войны. 80-я годовщина начала самого кровавого периода Второй мировой. Эта трагедия коснулась почти каждой украинской семьи. Миллионы украинцев пошли на войну, чтобы защитить мир от нацистского нашествия. Сегодня мы вспоминаем их подвиг и благодарим каждого из них за жизнь и возможность строить новую Украину, в которой не будет места войнам", - подчеркнул Зеленский.

Почтил память погибших во Второй мировой войне и 5-й президент Петр Порошенко.

"Бесчисленные жертвы, руины и опустошение - страшная цена, которую пришлось заплатить, в том числе и нашему народу за коварный заговор двух тоталитарных режимов Сталина и Гитлера", - пишет Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

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"Слава всем, кто мужественно сражался на всех фронтах и ​​в подполье. Всем, кто боролся против тоталитаризма всех цветов и отдал жизнь за мир и свободу в Европе и мире. Победа стала общим достижением антигитлеровской коалиции, всего прогрессивного человечества. Но, к сожалению, окончание Второй мировой так и не сделало Украину свободной. Более того, бороться за нашу свободу и независимость мы вынуждены до сих пор", - отмечает он.

"Почти 8 лет назад враг под влиянием разрушительных имперских амбиций вновь разжег костер войны на нашей земле. И снова герои, достойные славы своих мужественных предков, с оружием в руках встали на защиту своей страны, чтобы победить. Слава защитникам Украины всех поколений и слава Украине!", - подытожил Порошенко.

Почтил память погибших во Второй мировой войне также спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Сегодня мы чтим память погибших в войне, которая пришла в Украину 22 июня 1941 года. Украинцы продемонстрировали тогда и показывают сейчас силу духа и готовность защищать свои земли. Но жизнь и здоровье граждан является наибольшей ценностью государства. Мы должны всегда помнить об этом", - отметил он на своей странице в Фейсбуке.

"Поэтому в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине мы вспоминаем тех, кто погиб в страшные военные годы. Светлая память! Вечное уважение!", - добавил он.