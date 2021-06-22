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Вторая мировая война (405) Зеленский (16627) память (1453)

Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне: Благодарим за жизнь и возможность строить новую Украину. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Президент Украины Владимир Зеленский в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве. Церемония состоялась в Мемориале Вечной Славы, где захоронены воины, которые защищали Украину в годы Второй мировой войны.

В церемонии также принял участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне: Благодарим за жизнь и возможность строить новую Украину 01
Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне: Благодарим за жизнь и возможность строить новую Украину 02

"Сегодня, 22 июня, - День скорби и чествования памяти жертв войны. 80-я годовщина начала самого кровавого периода Второй мировой. Эта трагедия коснулась почти каждой украинской семьи. Миллионы украинцев пошли на войну, чтобы защитить мир от нацистского нашествия. Сегодня мы вспоминаем их подвиг и благодарим каждого из них за жизнь и возможность строить новую Украину, в которой не будет места войнам", - подчеркнул  Зеленский.

Почтил память погибших во Второй мировой войне и 5-й президент Петр Порошенко.

"Бесчисленные жертвы, руины и опустошение - страшная цена, которую пришлось заплатить, в том числе и нашему народу за коварный заговор двух тоталитарных режимов Сталина и Гитлера", - пишет Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

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"Слава всем, кто мужественно сражался на всех фронтах и ​​в подполье. Всем, кто боролся против тоталитаризма всех цветов и отдал жизнь за мир и свободу в Европе и мире. Победа стала общим достижением антигитлеровской коалиции, всего прогрессивного человечества. Но, к сожалению, окончание Второй мировой так и не сделало Украину свободной. Более того, бороться за нашу свободу и независимость мы вынуждены до сих пор", - отмечает он.

"Почти 8 лет назад враг под влиянием разрушительных имперских амбиций вновь разжег костер войны на нашей земле. И снова герои, достойные славы своих мужественных предков, с оружием в руках встали на защиту своей страны, чтобы победить. Слава защитникам Украины всех поколений и слава Украине!", - подытожил Порошенко.

Почтил память погибших во Второй мировой войне также спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Сегодня мы чтим память погибших в войне, которая пришла в Украину 22 июня 1941 года. Украинцы продемонстрировали тогда и показывают сейчас силу духа и готовность защищать свои земли. Но жизнь и здоровье граждан является наибольшей ценностью государства. Мы должны всегда помнить об этом", - отметил он на своей странице в Фейсбуке.

"Поэтому в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине мы вспоминаем тех, кто погиб в страшные военные годы. Светлая память! Вечное уважение!", - добавил он.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
Интересно, если бы зеля жил в то время, то сколько бы раз ему бы удалось откосить по повестке? Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне: Благодарим за жизнь и возможность строить новую Украину - Цензор.НЕТ 9550
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22.06.2021 10:42
+10
Один раз - до ближайшей стенки
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22.06.2021 10:46
+6
Для украинцев война началась намного раньше еще в Польше.
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22.06.2021 10:52
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Интересно, если бы зеля жил в то время, то сколько бы раз ему бы удалось откосить по повестке? Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне: Благодарим за жизнь и возможность строить новую Украину - Цензор.НЕТ 9550
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22.06.2021 10:42 Ответить
Один раз - до ближайшей стенки
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22.06.2021 10:46 Ответить
тогда бы он побёг к красным и работал у них веселя любителей часов игрой на рояле Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне: Благодарим за жизнь и возможность строить новую Украину - Цензор.НЕТ 2060
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22.06.2021 10:46 Ответить
Вот интересно, если бы ты жил в то время, то 23 или 24 июня свалил за Урал?
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22.06.2021 10:51 Ответить
устроился бы в ансамбль песни и пляски . рассказывал бойцам анекдоты в перерывах между боями
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22.06.2021 10:52 Ответить
ещё один совок Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне: Благодарим за жизнь и возможность строить новую Украину - Цензор.НЕТ 2730 маленький гнусавенький и плюгавенький Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне: Благодарим за жизнь и возможность строить новую Украину - Цензор.НЕТ 5
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22.06.2021 10:48 Ответить
Великая отечественная - это продукт совковой пропаганды.
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22.06.2021 10:51 Ответить
я не знаю такого народа как советский- ушлёпко витальев Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне: Благодарим за жизнь и возможность строить новую Украину - Цензор.НЕТ 5790учи мат часть Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне: Благодарим за жизнь и возможность строить новую Украину - Цензор.НЕТ 5427
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22.06.2021 10:52 Ответить
великая отечественная... сами ее развъязали, еще и поглумились, назвали великой и отечественной... - срам!!
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22.06.2021 11:39 Ответить
А погибших от рук его деда ЗЕ почтил?

Дед ЗЕ после войні расстреливал протестующих в Кривом Роге.
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22.06.2021 10:50 Ответить
Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне: Благодарим за жизнь и возможность строить новую Украину - Цензор.НЕТ 141

...
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22.06.2021 10:51 Ответить
Для украинцев война началась намного раньше еще в Польше.
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22.06.2021 10:52 Ответить
Гнусу зелёному об этом не сообщили Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне: Благодарим за жизнь и возможность строить новую Украину - Цензор.НЕТ 2214
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22.06.2021 10:53 Ответить
так...але і 22 червня Київу, Житоимру, Севастополю... першими дісталося
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22.06.2021 11:05 Ответить
Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне: Благодарим за жизнь и возможность строить новую Украину - Цензор.НЕТ 8328
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22.06.2021 10:58 Ответить
Что-то рашотроллей не видно... Тут же про Пороха пишут.... Русиш тролляйнен! Арбайтен, путлерфюрер будьет наказать и на бутилка садитен.
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22.06.2021 10:58 Ответить
Где на фото народ, его избравший ?
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22.06.2021 10:59 Ответить
По норах сумує та перераховує останні грошенята, щоб комуналку оплатити.
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22.06.2021 11:00 Ответить
У меня на работе, все голосовавшие за него, ушли в жёсткий отказ!
Но носы повесили......
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22.06.2021 11:03 Ответить
Но ты то их всех знаешь и помнишь. Зеленський ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні: Дякуємо за життя і можливість будувати нову Україну - Цензор.НЕТ 8212

Поэтому пофигу, куда они там ушли. Ты в любой момент можешь сказать "Ты, ты и ты - расстреляйт".
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22.06.2021 11:05 Ответить
Герхард

С этими ещё будем посмотреть, что делать!
А двоих, голосовавших за Яныка, уволил в течение 3-х месяцев......
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22.06.2021 11:17 Ответить
народ еще спит . Зеля возлагал цветы в 4.00 без объявления войны Зеленський ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні: Дякуємо за життя і можливість будувати нову Україну - Цензор.НЕТ 1937
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22.06.2021 11:11 Ответить
Зеля, война закончилась 80 лет назад. И только лишнехромосомным она до сих пор мешает жить и "строить" Украину.
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22.06.2021 11:16 Ответить
Пам,ять про жертви війни в Україні... про пам,ять жертв війни з кацапстаном забули???
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22.06.2021 11:41 Ответить
41 рік... начало об,явленої німецької агресії... війська совдепії здаються німцям в плен без бою, підрозділами від взводів до армій.., совкові "генерали" різних калібрів з 2 класами освіти і кавалерістськими курсами командують арміями і фронтами, їх "генералісімус" також мав 2 класи освіти богословської семінарії... з такими "генералами" тільки в дитячі солдатики можно було грати, а не країну захищати... стадом неорганізованих овець керували неуки-"генерали" від пролетаріату і від сохи, або косячих під таких... тому і жертв десятки міліонів...
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22.06.2021 11:53 Ответить
Стець, давно хворієш?
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22.06.2021 12:55 Ответить
Зот неведающий, вчи мат часть і історію... тільки не з совецьких брехливих книжок, бо так задурманеним дурачком і сконаєш.
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22.06.2021 14:22 Ответить
хотів сказати грабувати украіну.
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22.06.2021 13:07 Ответить
День нападения,день освобождения,день второй капитуляции-всё это совково-кацапский наратив.Сколько можно с этой войной носится и отмечать десятки второстепенных дат с ней связанных?Оставте одну дату-8 мая и хватит.
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22.06.2021 14:19 Ответить
залишити тільки 8 травня?, ідея прекрасна, але... рушиться фундамент брехливої кремлівської казки і нікчемного міфа про "народ і країну-победителєй"
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22.06.2021 14:27 Ответить
хорошо. верно.
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23.06.2021 01:26 Ответить
 
 