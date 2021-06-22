Под видом известных брендов на Харьковщине продавали контрафактные агрохимикаты, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Подпольное изготовление контрафактной сельскохозяйственной химии разоблачено на Харьковщине. Попадание такой партии некачественной продукции к аграриям могло нанести существенный ущерб сельскому хозяйству.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что организовали нелегальный бизнес руководители нескольких коммерческих фирм. Они изготавливали контрафактные средства для борьбы с вредителями и болезнями растений. Все это - под видом торговых марок известных мировых и украинских брендов.
Для производства злоумышленники использовали химические соединения, которые по мировым стандартам относятся к высокоопасным ядовитым веществам. Фальсифицированные агрохимикаты продавали фермерам по всей территории Украины.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели в Харькове и области 14 обысков по местам изготовления и хранения фальсификата.
Во время следственных действий обнаружили:
- оборудование для производства фальсифицированных средств;
- готовую контрафактную продукцию;
- ядовитое сырье;
- пресс-формы с логотипами иностранных фирм;
- этикетки с названиями препаратов и голографическим изображением;
- упаковочные материалы.
Общая стоимость изъятого составляет, по предварительным оценкам, более 5 млн грн. По заключению профильных экспертов, попадание такой партии некачественной продукции к аграриям могло нанести существенный ущерб сельскому хозяйству. Продолжается досудебное следствие по ст. 321 Уголовного кодекса Украины.
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