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Под видом известных брендов на Харьковщине продавали контрафактные агрохимикаты, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Подпольное изготовление контрафактной сельскохозяйственной химии разоблачено на Харьковщине. Попадание такой партии некачественной продукции к аграриям могло нанести существенный ущерб сельскому хозяйству.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что организовали нелегальный бизнес руководители нескольких коммерческих фирм. Они изготавливали контрафактные средства для борьбы с вредителями и болезнями растений. Все это - под видом торговых марок известных мировых и украинских брендов.

Для производства злоумышленники использовали химические соединения, которые по мировым стандартам относятся к высокоопасным ядовитым веществам. Фальсифицированные агрохимикаты продавали фермерам по всей территории Украины.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели в Харькове и области 14 обысков по местам изготовления и хранения фальсификата.

Во время следственных действий обнаружили:

- оборудование для производства фальсифицированных средств;
- готовую контрафактную продукцию;
- ядовитое сырье;
- пресс-формы с логотипами иностранных фирм;
- этикетки с названиями препаратов и голографическим изображением;
- упаковочные материалы.

Общая стоимость изъятого составляет, по предварительным оценкам, более 5 млн грн. По заключению профильных экспертов, попадание такой партии некачественной продукции к аграриям могло нанести существенный ущерб сельскому хозяйству. Продолжается досудебное следствие по ст. 321 Уголовного кодекса Украины.

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Под видом известных брендов на Харьковщине продавали контрафактные агрохимикаты, - СБУ 01
Под видом известных брендов на Харьковщине продавали контрафактные агрохимикаты, - СБУ 02

Автор: Богдан Гуньковський
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