Участок пути Н-23, ведущий из Днепропетровщины в Запорожье, полностью отремонтировали. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
Участок трассы Н-23, ведущей из Днепропетровщины в Запорожье, полностью покрыли новым дорожным полотном.
Об этом сообщила Служба автодорог в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в ходе президентской программы "Большая стройка" ремонт стартовал в начале мерта. Кроме нового полотна, подрядчики уже обустроили перекрестки, установили бордюры и дорожные знаки.
"Сейчас на автодороге завершают нанесение дорожной разметки. По проекту текущего среднего ремонта на всей протяженности дороги (в пределах Запорожской области) наносится разметка холодным пластиком", - говорится в сообщении..
После завершения этих работ, участок автодороги Н-23 (км 272 + 849 - 282 + 880) будет введен в эксплуатацию.
Эта дорога является одной из приоритетных для развития инфраструктуры региона. Ее общая протяженность в пределах Запорожской области - 10 км.
Напомним, ранее координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что в рамках президентской программы будет восстановлена вся сеть государственных автодорог. Таким образом, более 20 тысяч км дорог между городами восстановят до конца 2023 года.
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Такнками розбили проїхати не можна
Где дорожные знаки на перекрестке?