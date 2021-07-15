Участок пути Н-23, ведущий из Днепропетровщины в Запорожье, полностью отремонтировали. ФОТОрепортаж

Участок трассы Н-23, ведущей из Днепропетровщины в Запорожье, полностью покрыли новым дорожным полотном.

Об этом сообщила Служба автодорог в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в ходе президентской программы "Большая стройка" ремонт стартовал в начале мерта. Кроме нового полотна, подрядчики уже обустроили перекрестки, установили бордюры и дорожные знаки.

"Сейчас на автодороге завершают нанесение дорожной разметки. По проекту текущего среднего ремонта на всей протяженности дороги (в пределах Запорожской области) наносится разметка холодным пластиком", - говорится в сообщении..

После завершения этих работ, участок автодороги Н-23 (км 272 + 849 - 282 + 880) будет введен в эксплуатацию.

Эта дорога является одной из приоритетных для развития инфраструктуры региона. Ее общая протяженность в пределах Запорожской области - 10 км.

Напомним, ранее координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что в рамках президентской программы будет восстановлена вся сеть государственных автодорог. Таким образом, более 20 тысяч км дорог между городами восстановят до конца 2023 года.

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