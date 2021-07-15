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Фото Общество
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Днепропетровщина (2131) дороги (2470) Запорожье (1946) Большая стройка (717)

Участок пути Н-23, ведущий из Днепропетровщины в Запорожье, полностью отремонтировали. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Участок трассы Н-23, ведущей из Днепропетровщины в Запорожье, полностью покрыли новым дорожным полотном.

Об этом сообщила Служба автодорог в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в ходе президентской программы "Большая стройка" ремонт стартовал в начале мерта. Кроме нового полотна, подрядчики уже обустроили перекрестки, установили бордюры и дорожные знаки.

"Сейчас на автодороге завершают нанесение дорожной разметки. По проекту текущего среднего ремонта на всей протяженности дороги (в пределах Запорожской области) наносится разметка холодным пластиком", - говорится в сообщении..

После завершения этих работ, участок автодороги Н-23 (км 272 + 849 - 282 + 880) будет введен в эксплуатацию.

Эта дорога является одной из приоритетных для развития инфраструктуры региона. Ее общая протяженность в пределах Запорожской области - 10 км.

Напомним, ранее координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что в рамках президентской программы будет восстановлена вся сеть государственных автодорог. Таким образом, более 20 тысяч км дорог между городами восстановят до конца 2023 года.

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Участок пути Н-23, ведущий из Днепропетровщины в Запорожье, полностью отремонтировали 01
Участок пути Н-23, ведущий из Днепропетровщины в Запорожье, полностью отремонтировали 02
Участок пути Н-23, ведущий из Днепропетровщины в Запорожье, полностью отремонтировали 03
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Топ комментарии
+5
Головне наліпку зі згадуванням Шмарклі прихуярить, бо то ж грандіозне будівництво - аж цілий шматок дороги поасфальтували. Йобані сраколизи.
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15.07.2021 12:08
+2
Ехал недавно Днепр-Кривой Рог идеальная свежая дорога, Кривой Рог - Кропивницкий новенькая (не дожил Андрей Кузьменко "Скрябин"), Окружную Кропивницкого делают, До Мироновки почти все сделано. Мироновка - Обухов в процессе, реверсивное движение, за пару месяцев сделают. Одно только хочеться сказать. Наконец то мы дождались дела, а не обещаний.
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15.07.2021 13:33
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Об этом тоже не так давно рапортовали. Посмотрим через полгодика.

Участок пути Н-23, ведущий из Днепропетровщины в Запорожье, полностью отремонтировали - Цензор.НЕТ 5076
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15.07.2021 12:11 Ответить
Продовжується Велике Крадівництво, Велике Садівництво, "Большая реставрация".... короче, Велике ЗЕльоноє Мудівництво
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15.07.2021 15:09 Ответить
Відремонтуйте трасу Бахмут - Лисичанськ - Новодружеськ - Рубіжне - КП Танюшівка.
Такнками розбили проїхати не можна
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15.07.2021 12:06 Ответить
Участок пути Н-23, ведущий из Днепропетровщины в Запорожье, полностью отремонтировали - Цензор.НЕТ 3905
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15.07.2021 12:08 Ответить
перефразируя известного "классика" (шоб он сдох): если вы на танках ездите, то зачем вам дорога?
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15.07.2021 16:21 Ответить
Ох ёпта, 10 км сделали, молодцы, пэрэмога, а до Никополя ещё 70
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15.07.2021 12:08 Ответить
Головне наліпку зі згадуванням Шмарклі прихуярить, бо то ж грандіозне будівництво - аж цілий шматок дороги поасфальтували. ****** сраколизи.
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15.07.2021 12:08 Ответить
чому двополосну не роблять,як хайвей з відбійниками?
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15.07.2021 12:09 Ответить
Деньги за это до строителей не дошли...
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15.07.2021 12:25 Ответить
Так би по всій Україні, та ще щоб не розлізлась весною.... нісинкутофантастика.
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15.07.2021 12:20 Ответить
А где бордюры?
Где дорожные знаки на перекрестке?
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15.07.2021 12:23 Ответить
Ехал недавно Днепр-Кривой Рог идеальная свежая дорога, Кривой Рог - Кропивницкий новенькая (не дожил Андрей Кузьменко "Скрябин"), Окружную Кропивницкого делают, До Мироновки почти все сделано. Мироновка - Обухов в процессе, реверсивное движение, за пару месяцев сделают. Одно только хочеться сказать. Наконец то мы дождались дела, а не обещаний.
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15.07.2021 13:33 Ответить
Черз год-два посмотрим на результаты этого "дела", а пока что рано оссаны зеленый плесени петь.
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15.07.2021 16:14 Ответить
 
 