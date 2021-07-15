Черный нотариус из Киева Хижняк из травмата выстрелил отдыхающей в отеле девушке в лицо. Полиция квалифицирует это как легкое телесное повреждение, - юрист Ковалив. ВИДЕО

Изначально полиция задержала стрелка. Но уже к утру выяснилось, что его отпустили, а само дело квалифицируют как "умышленное легкое телесное повреждение".

Об этом сообщил в Фейсбуке юрист ICITAP Богодар Ковалив, информирует Цензор.НЕТ.

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"То, что вы видите на первом фото , - лицо моей двадцатилетней племянницы, а на втором - голова племянника после того, как некий черт решил, что он может безнаказанно стрелять в людей. На видео - виновник, нотариус из Киева Хижняк Андрей Николаевич. Сейчас Хижняка отмазывают, а за стрельбу по людям ему, скорее всего, ничего не будет", - пишет он.





Далее он кратко излагает суть конфликта.

По его словам, его племянники с друзьями отдыхали в холле отеля, когда к ним подскочил Хижняк с претензией о том, что они якобы курили в помещении. Выяснив что это не так, он отправился в свой номер, однако вскоре вернулся уже с администратором отеля и сообщил, что вызвал полицию, потому что при нем гости не будут "бухать" в отеле.

"Небольшое пояснение: чувак жил в номере в противоположном от них конце гостиничного коридора, а компания сидела в отдельной "комнате для отдыха" на этаже....Это чтобы предотвратить версии, будто бы ему действительно что-то мешало. Человек банально хотел придраться", - пишет Ковалив.

По его словам, мужчина вел себя агрессивно, из-за чего отдыхающая компания начала снимать его на телефон, так как он угрожал всех перестрелять.

"Как только видит, что его снимают, выбивает камеру из рук. На видео, кстати, видно, что с ним разговаривали нормально, единственный, кто кричал - это, собственно, сам Хижняк", - добавляет он.

"Мой племянник решает, что пора сгладить ситуацию и (до сих пор в присутствии администратора отеля) идет с ним по коридору, предлагая разойтись миром, снизить градус конфликта. И тут начинается апогей. Чувак достает из штанов травмат, разворачивается к племяннику и тупо, ни с того ни с сего, бьет его рукояткой пистолета сверху по голове. Дальше уходит еще на несколько шагов в направлении номера, удара ему кажется мало, разворачивается и метров с четырех стреляет из огнестрельного травмата в сторону людей. Пуля попадает в лицо племянницы, которая подбежала помочь брату после удара, и все заливается кровью. Штрих забирает гильзу и на полном расслабоне идет в номер", - объясняет Ковалив.

После прибытия полиции Хижняк был задержан. Потерпевшим объяснили, что это что хулиганство с огнестрельным оружием, а стрелка забирают в СИЗО.

"А утром начинается самое интересное: оказывается, что чувака отпустили, а полиция (вероятно, после звонка сверху) за ночь сменила квалификацию и вместо хулиганки с оружием это теперь легкое телесное. Еще раз. Вместо "грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу с применением огнестрельного оружия" преступление теперь квалифицируют как "умышленное легкое телесное повреждение", - возмущен автор поста.

"Далее еще интереснее. Представьте мое "удивление", когда я забил имя "стрелка" в гугл, и первый результат - это расследование Слідство.інфо от 2015 года, которое рассказывает, что Андрей Хижняк - черный нотариус, который, используя мутную схему, легализировал отжим кредитных автомобилей. Позже суды всех инстанций (в том числе Кассационная палата Верховного суда) по искам пострадавших разгребали мутки Хижняка и отменяли его исполнительные надписи", - продолжает он.

По мнению Ковалива, это может значить, что Хижняк "явно непростой, со связями, а значит влиятельные друзья вполне могут его отмазать".

Как сообщила в Instagram пострадавшая - 20-летняя Анастасия Бандеровская, инцидент произошел в ночь с 9 на 10 июля в популярной среди туристов резиденции президента "Синегора" в карпатском массиве Горганы.

"Мне 20 и я не знаю, как будет выглядеть мое лицо после заживления раны. У меня онемело поллица и опухло лицо. Брату ежедневно делают перевязки и мы надеемся, что не будет осложнений", - рассказывает Анастасия.

В полиции сообщают, что начали уголовное производство. Окончательное решение о квалификации инцидента примут после проведения экспертиз.