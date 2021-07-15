Черный нотариус из Киева Хижняк из травмата выстрелил отдыхающей в отеле девушке в лицо. Полиция квалифицирует это как легкое телесное повреждение, - юрист Ковалив. ВИДЕО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Изначально полиция задержала стрелка. Но уже к утру выяснилось, что его отпустили, а само дело квалифицируют как "умышленное легкое телесное повреждение".
Об этом сообщил в Фейсбуке юрист ICITAP Богодар Ковалив, информирует Цензор.НЕТ.
"То, что вы видите на первом фото , - лицо моей двадцатилетней племянницы, а на втором - голова племянника после того, как некий черт решил, что он может безнаказанно стрелять в людей. На видео - виновник, нотариус из Киева Хижняк Андрей Николаевич. Сейчас Хижняка отмазывают, а за стрельбу по людям ему, скорее всего, ничего не будет", - пишет он.
Далее он кратко излагает суть конфликта.
По его словам, его племянники с друзьями отдыхали в холле отеля, когда к ним подскочил Хижняк с претензией о том, что они якобы курили в помещении. Выяснив что это не так, он отправился в свой номер, однако вскоре вернулся уже с администратором отеля и сообщил, что вызвал полицию, потому что при нем гости не будут "бухать" в отеле.
"Небольшое пояснение: чувак жил в номере в противоположном от них конце гостиничного коридора, а компания сидела в отдельной "комнате для отдыха" на этаже....Это чтобы предотвратить версии, будто бы ему действительно что-то мешало. Человек банально хотел придраться", - пишет Ковалив.
По его словам, мужчина вел себя агрессивно, из-за чего отдыхающая компания начала снимать его на телефон, так как он угрожал всех перестрелять.
"Как только видит, что его снимают, выбивает камеру из рук. На видео, кстати, видно, что с ним разговаривали нормально, единственный, кто кричал - это, собственно, сам Хижняк", - добавляет он.
"Мой племянник решает, что пора сгладить ситуацию и (до сих пор в присутствии администратора отеля) идет с ним по коридору, предлагая разойтись миром, снизить градус конфликта. И тут начинается апогей. Чувак достает из штанов травмат, разворачивается к племяннику и тупо, ни с того ни с сего, бьет его рукояткой пистолета сверху по голове. Дальше уходит еще на несколько шагов в направлении номера, удара ему кажется мало, разворачивается и метров с четырех стреляет из огнестрельного травмата в сторону людей. Пуля попадает в лицо племянницы, которая подбежала помочь брату после удара, и все заливается кровью. Штрих забирает гильзу и на полном расслабоне идет в номер", - объясняет Ковалив.
После прибытия полиции Хижняк был задержан. Потерпевшим объяснили, что это что хулиганство с огнестрельным оружием, а стрелка забирают в СИЗО.
"А утром начинается самое интересное: оказывается, что чувака отпустили, а полиция (вероятно, после звонка сверху) за ночь сменила квалификацию и вместо хулиганки с оружием это теперь легкое телесное. Еще раз. Вместо "грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу с применением огнестрельного оружия" преступление теперь квалифицируют как "умышленное легкое телесное повреждение", - возмущен автор поста.
"Далее еще интереснее. Представьте мое "удивление", когда я забил имя "стрелка" в гугл, и первый результат - это расследование Слідство.інфо от 2015 года, которое рассказывает, что Андрей Хижняк - черный нотариус, который, используя мутную схему, легализировал отжим кредитных автомобилей. Позже суды всех инстанций (в том числе Кассационная палата Верховного суда) по искам пострадавших разгребали мутки Хижняка и отменяли его исполнительные надписи", - продолжает он.
По мнению Ковалива, это может значить, что Хижняк "явно непростой, со связями, а значит влиятельные друзья вполне могут его отмазать".
Как сообщила в Instagram пострадавшая - 20-летняя Анастасия Бандеровская, инцидент произошел в ночь с 9 на 10 июля в популярной среди туристов резиденции президента "Синегора" в карпатском массиве Горганы.
"Мне 20 и я не знаю, как будет выглядеть мое лицо после заживления раны. У меня онемело поллица и опухло лицо. Брату ежедневно делают перевязки и мы надеемся, что не будет осложнений", - рассказывает Анастасия.
В полиции сообщают, что начали уголовное производство. Окончательное решение о квалификации инцидента примут после проведения экспертиз.
Пожалуйста, подождите...
ага...
Там чётко видно, что в 10 метрах от этой компании, находятся номера, где люди отдыхают. И никакой перегородки нет.
А это 12 часов ночи. Я конечно не оправдую этого быка, но на данном видео он пытается без матов объяснить, что бухать в общественном месте в 12 ночи нельзя.
Думаю, в следующий раз, это малолетнее быдло трижды подумает, не будет ли оно мешать людям своими сабантуями.
Тут как раз случай, когда обое рябое
Сам Аваков також Підер#. ще той.. Просто хочеться, щоб діточок мусарських також #башили з травматів в обличчя...Думаю так буде чесно.
Можна багато говорити про вдалу чи не дуже реформу МВС. Але мусара не стали людьми..Підерів# нічого не змінить, нова форма теж..
P.S...Аваков, мусара - ПІДАРАСИ#
запретить авто?з
(трохи перебільшення, але суть така) , бо завдяки цим падлам
існує земельне рейдерство и фермери з підприємцями втрачають
свою землю і підприємства, даруючи їх клієнтам чорних
нотаріусів
про вчинення кримінального правопорушення в порядку ст.55 КПК України
(НЕ ЯВЛЯЄТЬСЯ ЗВЕРНЕННЯМ ГРОМАДЯН В РОЗУМІННІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН»)
Про наслідки, передбачені ст. 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину повідомлений
13 липня 2021 р. ____________ А.М. Хижняк
Я з дружиною та малолітнім сином 01 липня 2021 року приїхали на відпочинок до ДО «Резиденція «Синьогора», який розташований на вулиці Зарічна 4 в с. Стара Гута Богородчанського району Івано-Франківської області.
Ми планували свій відпочинок з 01 липня 2021 року по 15 липня 2021 року включно.
Ми проживали весь час в номері за № 307, який розташований на останньому третьому поверсі.
09 липня 2021 року о 23 годині 00 хвилин ночі ми проснулись від нестерпного запаху диму цигарок в перемішку з алкоголем та галасу в коридорі.
Відкривши двері з номеру я побачив в коридорі, в метрах до десяти, двох сильно п'яних чоловіків, відчув нестерпний сморід диму цигарок та алкоголю, а також гучну розмову з нецензурною лайкою якоїсь групи осіб, яка перепліталась з музикою.
Цим двом особам я зробив зауваження про недопустимість куріння на території будівлі готелю, розпивання спиртних напоїв у невстановленому місці та заборону гучно розмовляти, тим більше нецензурно, та відтворювати музику після 22 години. Я попросив припинити порушення громадського порядку.
У відповідь я почув нецензурну лайку та образливі нецензурні слова на мою адресу, у зв'язку із моїм проханням. Я у свою чергу сказав їм, що я буду змушений викликати поліцію. На що ці чоловіки відреагували голосним реготом та сказали мені, щоб закрився в номері та не виходив, інакше вони «розберуться зі мною по-мужськи». Оскільки вони були у стані сильного алкогольного сп'яніння та агресивно налаштовані, я побоювався за свою безпеку та своєї дружини з сином.
Після цієї розмови я закрив двері номера і помітив, що дружина погано себе почуває, вона повідомила мені, що її нудить та розболілась голова від тютюнового та алкогольного сморіду з коридору. Від галасу в коридорі проснулась наша дитина і почала плакати.
Нагадую, що ці події відбуваються після 23 години ночі.
Оскільки незаконні дії цієї групи осіб не припинялись, я вирішив ще раз попросити їх припинити. Одягнувшись, я вийшов з номера та попрямував в сторону сходової клітини біля якої розміщені дивани та журнальні столики і побачив групу тих осіб, які вже грали в карти, розпивали спиртні напої, та голосно розмовляли, в тому числі й нецензурно.
Група осіб складалась, наскільки я пам'ятаю, з чотирьох чоловіків та трьох жінок.
На мою чергову вимогу припинити порушення громадського порядку та попередження про відповідальність я в черговий раз почув нецензурну лайку та образливі нецензурні слова на мою адресу та голосний регіт.
Я повідомив групі осіб, що зі мною разом вагітна дружина та малолітня дитина, при цьому я дивився в очі жінкам, однак у відповідь вони тільки сміялись.
З метою фіксації ************ дій я зафіксував на відео дійсну обстановку.
Після цього я попрямував на перший поверх готелю до адміністратора.
Спускаючись по сходах я набирав на телефоні номер 102 об 23 годині 12 хвилин.
Коли я спустився до адміністратора, диспетчер 102 підняла слухавку, і я почав розповідати хто я, що трапилось і що прошу негайної допомоги.
Це все чула адміністратор Галина, почувши це, схопилась руками за голову.
Після закінчення розмови з оператором поліції, я попросив адміністратора Галину негайно повідомити керівництво готелю про зухвалу поведінку групи осіб та піти побачити, що відбувається в коридорі на третьому поверсі.
Адміністратор Галина, піднявшись зі мною на третій поверх, майже знепритомніла від побаченого, всюди пляшки з алкоголем, сміття, розлитий алкоголь по всьому третьому поверсі, нестерпний сморід від диму цигарок та алкоголю, п'яна група осіб, які агресивно себе ведуть.
Адміністратор Галина висловила групі осіб зауваження про недопустимість грубого порушення громадського порядку, також повідомила їм, що я відпочиваю з дружиною та маленькою дитиною.
Акцентую увагу, що я не висловлювався образливими словами та нецензурною лексикою, нікому не погрожував.
Сп'яніла група осіб жодним чином не реагувала на зауваження адміністратора готелю та мою законну вимогу припинити безчинство. Чоловіки з цієї групи, проявляючи агресію, намагались кидатися на мене, адміністратор Галина була змушена стримувати їх фізично, руками. Група осіб висловлювала незадоволення, що їм заважають розпивати алкогольні напої, курити та порушувати тишу вночі в коридорі готелю, в громадському місці. Хтось з них мені в черговий раз «нагадав, що вони зі мною зроблять».
Крім цього, один чоловік з цієї сп'янілої групи осіб проявляв особливу агресію з приводу того, що я розмовляю російською мовою та адресував мені погрози фізичної розправи, як з «москалем».
Дивлячись на грубу агресію сп'янілої компанії, та сприймаючи їх погрози, як реальну загрозу своєму життю та здоров'ю, а також переживаючи за безпеку моєї сім'ї, знову об 23 годині 18 хвилин зателефонував на лінію 102 дізнатись чи виїхав патруль поліції та попросив пришвидшити приїзд патруля.
Також, я попередив групу осіб про те, що я застосую зареєстрований пристрій для відстрілу патронів несмертельної дії «ВІЙ19» у випадку продовження їхніх агресивних дій та загрози з їх боку моєму здоров'ю та життю.
Враховуючи, що сп'яніла група осіб веде себе спокійніше, коли я вмикаю відеозапис, я почав фіксувати триваюче порушення громадського порядку на камеру свого телефону, тобто я документував правопорушення.
Один з чоловіків цієї групи осіб, не отримавши моєї згоди на відеофіксацію моєї особистості, почав демонстративно порушувати мої права, розпочавши відео зйомку мене на свій телефон. При цьому він майже впритул наблизився до мене та тримав свій телефон в декількох сантиметрах від мого обличчя, демонструючи при цьому свою зверхність та зухвальство. Він настільки стрімко це зробив, що я подумав, що він хоче мене вдарити своїм телефоном по обличчю. Я сприйняв це як загрозу моєму здоров'ю. З метою самозахисту я механічно відштовхнув руку з телефоном правопорушника. Ще раз наголошую, що цей чоловік був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Він підійшов впритул до мене та дихав на мене алкогольним перегаром, провокуючи конфлікт.
Відразу, після цього усі чоловіки, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, почали стрімко наближатись до мене, як я зрозумів, щоб спричинити мені фізичне насильство. Наскільки я пам'ятаю, їх було четверо. Я почав тікати від них у напрямку свого номера № 307. Номер 307 знаходиться в кінці коридору третього поверху, в тупику.
Пробігши декілька метрів, я зрозумів, що попереду тупик і боковим зором побачив, що хтось наздоганяючи мене, в стрибку двома ногами вперед, намагається нанести мені удар.
Розуміючи, що дружина не встигне відкрити мені двері номера, а можливо якщо і встигне то нападники можуть увірватися у відкриті двері номера, в якому перебуває моя вагітна дружина та малолітня дитина, та спричинити їм фізичне насильство.
Враховуючи безвихідність ситуації, тікати немає куди, я правою рукою дістав з кобури, яка знаходилась за поясом штанів, пристрій для відстрілу патронів несмертельної дії «ВІЙ19» і захищаючись відбив напад ударом руки в область тулуба, летівшому на мене з ногами в перед у повітрі нападнику. Таким чином на мить я зупинив напад на мене. Тим часом я продовжував задом відходити до свого номера, але троє нападників знову розпочинають прискорений агресивний рух на мене. Оцінюючи такі дії нападників, як реальну загрозу моєму життю та здоров'ю, я здійснив попереджувальний постріл з пристрою для відстрілу патронів несмертельної дії «ВІЙ19», без мети поцілити у когось, щоб дати нападникам зрозуміти, що я зможу в подальшому здійснити прицільні постріли з метою захисту свого життя. Після попереджувального пострілу, нападники ще проявляли агресивний рух в мою сторону, я вимагав стояти всім на місці. Через якусь мить нападники розгубились та призупинились. Тоді я зміг втекти від них і забіг до свого номеру.
Перебуваючи у номері, о 23 годині 36 хвилин я зателефонував на лінію 103 та об 23 годині 39 хвилині на лінію 102 з повідомленням, що у зв'язку із самозахистом мною був застосований пристрій для відстрілу патронів несмертельної дії «ВІЙ19».
Наголошую, що якби я не заховався у своєму номері, то ці особи у стані алкогольного сп'яніння побили б мене або позбавили життя. Вони були дуже агресивно налаштовані та постійно провокували конфлікт та намагались учинити бійку. Я усіляко уникав цього. Тобто вони вчинили *********** дії.
Цей жах розпочався об 23 годині 00 хвилин 09 липня 2021 року і психологічно я, моя вагітна дружина та моя родина не можемо вийти із стресу до цього часу.
Також через присутність цих осіб у готелі ми вимушені були перервати нашу відпустку та повернутись до міста Києва, оскільки я побоювався помсти з боку цих осіб.
З огляду на викладене, в діях зазначеної групи осіб вбачається кримінальне правопорушення, а саме: грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, вчинене групою осіб з опором громадянину, який припиняв *********** дії, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.296 КК України.
Зазначені вище обставини підтверджуються відео фіксацією, мешканцями готелю, адміністратором готелю.
Всіх учасників злочинної групи я зможу впізнати. Однак з ними не знайомий та ніколи раніше їх не бачив.
Згідно із положеннями ст. 25 КПК України встановлено, що «Прокурор, слідчий зобов'язані в межах своєї компетенції роз