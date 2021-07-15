Украинскую участницу Олимпиады в Токио Ус отправили на самоизоляцию: "Психологически невероятно сложно. Ситуация какой-то нонсенс". ФОТО

Участницу Олимпиады в Токио, представительницу Украины в гребном слаломе Викторию Ус отправили на самоизоляцию. В таком режиме она будет до 20 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ее Facebook.

По ее словам, 12 июля было получено сообщение о том, что у пассажиров рейса Стамбул - Токио, которым она 6 июля добиралась на Олимпиаду, положительные тесты на COVID-19. Теперь каждое утро контактные лица сдают тесты и несмотря на то, что Ус вакцинирована, она не имеет права выходить из комнаты.

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"Нас сразу добавили в список близких контактов с COVID-19 положительными людьми, и теперь, несмотря на то, что каждое утро сдаем! Негативные! тесты, и то, что мы вакцинированы - мы не имеем права выходить из комнаты до следующих указаний. Не такими я представляла Олимпийские Игры .... Но это реальность сегодняшнего дня. Когда подготовка срывается из-за того, что неделю назад я летела в одном самолете в какой-то доступности возможно в то время еще не зараженного человека... И уже неделю пробыла в обычном режиме", - рассказала Ус.

"Психологически невероятно сложно. Эта ситуация какой-то нонсенс", - отметила она.

Она добавила, что с сегодняшнего дня ей дают возможность делать по одной тренировке в день отдельно от других спортсменов. Такой режим будет продолжаться до 20 июля.







