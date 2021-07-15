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Украинскую участницу Олимпиады в Токио Ус отправили на самоизоляцию: "Психологически невероятно сложно. Ситуация какой-то нонсенс". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Спорт

Участницу Олимпиады в Токио, представительницу Украины в гребном слаломе Викторию Ус отправили на самоизоляцию. В таком режиме она будет до 20 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ее Facebook.

По ее словам, 12 июля было получено сообщение о том, что у пассажиров рейса Стамбул - Токио, которым она 6 июля добиралась на Олимпиаду, положительные тесты на COVID-19. Теперь каждое утро контактные лица сдают тесты и несмотря на то, что Ус вакцинирована, она не имеет права выходить из комнаты.

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"Нас сразу добавили в список близких контактов с COVID-19 положительными людьми, и теперь, несмотря на то, что каждое утро сдаем! Негативные! тесты, и то, что мы вакцинированы - мы не имеем права выходить из комнаты до следующих указаний. Не такими я представляла Олимпийские Игры .... Но это реальность сегодняшнего дня. Когда подготовка срывается из-за того, что неделю назад я летела в одном самолете в какой-то доступности возможно в то время еще не зараженного человека... И уже неделю пробыла в обычном режиме", - рассказала Ус.

"Психологически невероятно сложно. Эта ситуация какой-то нонсенс", - отметила она.

Она добавила, что с сегодняшнего дня ей дают возможность делать по одной тренировке в день отдельно от других спортсменов. Такой режим будет продолжаться до 20 июля.

Украинскую участницу Олимпиады в Токио Ус отправили на самоизоляцию: Психологически невероятно сложно. Ситуация какой-то нонсенс 01
Украинскую участницу Олимпиады в Токио Ус отправили на самоизоляцию: Психологически невероятно сложно. Ситуация какой-то нонсенс 02
Украинскую участницу Олимпиады в Токио Ус отправили на самоизоляцию: Психологически невероятно сложно. Ситуация какой-то нонсенс 03
Украинскую участницу Олимпиады в Токио Ус отправили на самоизоляцию: Психологически невероятно сложно. Ситуация какой-то нонсенс 04
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"Психологически невероятно сложно. Эта ситуация какой-то нонсенс"Источник: https://censor.net/ru/p3277263

Это не нонсенс ,это в порядке вщей-так вот работают законы в других странах
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15.07.2021 12:51 Ответить
Вот и все понты вакцинации. Вакцина не про разрешения, а про продолжение ограничений. Вакцина як дишло.
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15.07.2021 12:59 Ответить
яка рiзниця дe крiсла були - усi в однiй кiмнатi.
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15.07.2021 13:49 Ответить
Добро пожаловать во всемирный ковид-концлагерь Українську учасницю Олімпіади в Токіо Ус відправили на самоізоляцію: "Психологічно неймовірно складно. Ситуація - якийсь нонсенс" - Цензор.НЕТ 4031
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15.07.2021 14:10 Ответить
Украинский спортсмен, который намерен участвовать в Олимпиаде, причастен к нападению на журналиста по заказу ОПЗЖ

Капитан олимпийской сборной Украины по боксу Николай Буценко, который намерен принять участие в предстоящих Олимпийских играх в Токио, оказался в эпицентре скандала.
Так, главред издания «Альтернатива.орг» Роман Варшанидзе заявил, что в ноябре прошлого года на него и его коллегу было совершено нападение, в котором принимал участие именитый боксер.
Українську учасницю Олімпіади в Токіо Ус відправили на самоізоляцію: "Психологічно неймовірно складно. Ситуація - якийсь нонсенс" - Цензор.НЕТ 1945
Как пояснил Варнишадзе, тогда в Овидиопольском районе во время встречи с избирателями одного из кандидатов на пост главы местной ОТГ на него напали сторонники ОПЗЖ. Среди них был и спортсмен Николай Буценко. Дело в том, что по списку этой политсилы баллотировалась в депутаты сестра Буценко.
«В нападении на нас участвовал капитан Олимпийской сборной Украины по боксу Николай Буценко. Но расследование умышленно затягивается, и виновных покрывают», - уверен Варнишадзе.
Двум из троих участников нападения уже сообщили о подозрении по данному факту, но Буценко смог избежать ответственности.
Українську учасницю Олімпіади в Токіо Ус відправили на самоізоляцію: "Психологічно неймовірно складно. Ситуація - якийсь нонсенс" - Цензор.НЕТ 1945
Українську учасницю Олімпіади в Токіо Ус відправили на самоізоляцію: "Психологічно неймовірно складно. Ситуація - якийсь нонсенс" - Цензор.НЕТ 1945
фото из материалов дела
По словам журналиста, несмотря на многочисленные судебные решения о бездействии следственных органов, правоохранители Одесской области не предъявляют Буценко подозрение и не объявляют его в розыск. Вероятно, не хотят портить карьеру спортсмену накануне Олимпиады.
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15.07.2021 15:01 Ответить
Пускай попросит американцев надавить на японцев. Девушке с именем US Victoria они не откажут. Українську учасницю Олімпіади в Токіо Ус відправили на самоізоляцію: "Психологічно неймовірно складно. Ситуація - якийсь нонсенс" - Цензор.НЕТ 9898
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15.07.2021 16:40 Ответить
 
 