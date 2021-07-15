Украинскую участницу Олимпиады в Токио Ус отправили на самоизоляцию: "Психологически невероятно сложно. Ситуация какой-то нонсенс". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Спорт
Участницу Олимпиады в Токио, представительницу Украины в гребном слаломе Викторию Ус отправили на самоизоляцию. В таком режиме она будет до 20 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ее Facebook.
По ее словам, 12 июля было получено сообщение о том, что у пассажиров рейса Стамбул - Токио, которым она 6 июля добиралась на Олимпиаду, положительные тесты на COVID-19. Теперь каждое утро контактные лица сдают тесты и несмотря на то, что Ус вакцинирована, она не имеет права выходить из комнаты.
"Нас сразу добавили в список близких контактов с COVID-19 положительными людьми, и теперь, несмотря на то, что каждое утро сдаем! Негативные! тесты, и то, что мы вакцинированы - мы не имеем права выходить из комнаты до следующих указаний. Не такими я представляла Олимпийские Игры .... Но это реальность сегодняшнего дня. Когда подготовка срывается из-за того, что неделю назад я летела в одном самолете в какой-то доступности возможно в то время еще не зараженного человека... И уже неделю пробыла в обычном режиме", - рассказала Ус.
"Психологически невероятно сложно. Эта ситуация какой-то нонсенс", - отметила она.
Она добавила, что с сегодняшнего дня ей дают возможность делать по одной тренировке в день отдельно от других спортсменов. Такой режим будет продолжаться до 20 июля.
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Это не нонсенс ,это в порядке вщей-так вот работают законы в других странах
Капитан олимпийской сборной Украины по боксу Николай Буценко, который намерен принять участие в предстоящих Олимпийских играх в Токио, оказался в эпицентре скандала.
Так, главред издания «Альтернатива.орг» Роман Варшанидзе заявил, что в ноябре прошлого года на него и его коллегу было совершено нападение, в котором принимал участие именитый боксер.
Как пояснил Варнишадзе, тогда в Овидиопольском районе во время встречи с избирателями одного из кандидатов на пост главы местной ОТГ на него напали сторонники ОПЗЖ. Среди них был и спортсмен Николай Буценко. Дело в том, что по списку этой политсилы баллотировалась в депутаты сестра Буценко.
«В нападении на нас участвовал капитан Олимпийской сборной Украины по боксу Николай Буценко. Но расследование умышленно затягивается, и виновных покрывают», - уверен Варнишадзе.
Двум из троих участников нападения уже сообщили о подозрении по данному факту, но Буценко смог избежать ответственности.
фото из материалов дела
По словам журналиста, несмотря на многочисленные судебные решения о бездействии следственных органов, правоохранители Одесской области не предъявляют Буценко подозрение и не объявляют его в розыск. Вероятно, не хотят портить карьеру спортсмену накануне Олимпиады.