Комплектующие к ударному вертолету Ми-24 пытались переправить в РФ на Харьковщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Злоумышленники на Харьковщине пытались переправить в РФ комплектующие к штурмовой авиации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители задержали контрабандистов на территории Харьковской области за несколько метров от государственной границы.

Во время задержания у злоумышленников обнаружен "груз" с запчастями к ударному вертолету Ми-24.

Изъятые материалы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных лиц.

Решается вопрос о сообщении о подозрении организатору контрабандного канала и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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