РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14541 посетитель онлайн
Фото Происшествия
5 362 8
контрабанда (2351) СБУ (17205) Харьковщина (2795) вертолёт (820)

Комплектующие к ударному вертолету Ми-24 пытались переправить в РФ на Харьковщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Злоумышленники на Харьковщине пытались переправить в РФ комплектующие к штурмовой авиации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители задержали контрабандистов на территории Харьковской области за несколько метров от государственной границы.

Во время задержания у злоумышленников обнаружен "груз" с запчастями к ударному вертолету Ми-24.

Изъятые материалы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных лиц.

Решается вопрос о сообщении о подозрении организатору контрабандного канала и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Семенченко о намерении СБУ добиваться его ареста: "Если вы думаете, что я брошусь в бега - не дождетесь"

Комплектующие к ударному вертолету Ми-24 пытались переправить в РФ на Харьковщине, - СБУ 01
Комплектующие к ударному вертолету Ми-24 пытались переправить в РФ на Харьковщине, - СБУ 02
Комплектующие к ударному вертолету Ми-24 пытались переправить в РФ на Харьковщине, - СБУ 03
Комплектующие к ударному вертолету Ми-24 пытались переправить в РФ на Харьковщине, - СБУ 04
Комплектующие к ударному вертолету Ми-24 пытались переправить в РФ на Харьковщине, - СБУ 05
Комплектующие к ударному вертолету Ми-24 пытались переправить в РФ на Харьковщине, - СБУ 06
Комплектующие к ударному вертолету Ми-24 пытались переправить в РФ на Харьковщине, - СБУ 07
Комплектующие к ударному вертолету Ми-24 пытались переправить в РФ на Харьковщине, - СБУ 08
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пипец рашка уже вертолеты челноками собирает
показать весь комментарий
15.07.2021 13:04 Ответить
Комплектуючі до ударного гелікоптера Мі-24 намагалися переправити в РФ на Харківщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 629
показать весь комментарий
15.07.2021 13:17 Ответить
розтріляти по закону воєнного часу-
показать весь комментарий
15.07.2021 13:25 Ответить
Без великого піару завести пацанчиків в сортир і замочити, так радить сам сцарь Пукін!
показать весь комментарий
15.07.2021 13:41 Ответить
Отправить их в штрафбат и на передовую ООС.
показать весь комментарий
15.07.2021 13:43 Ответить
пытались переправить в РФ на Харьковщине (с)ЦензорНет)
показать весь комментарий
15.07.2021 15:05 Ответить
А шо такое, местной контразведке предварительно денег не занесли? Или заказ на конкурентов поступил?
показать весь комментарий
15.07.2021 15:44 Ответить
Наверное , мимо Слюсарева-Иванова хотели проскочить , идиоты.
показать весь комментарий
05.08.2021 20:42 Ответить
 
 