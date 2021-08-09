Одного из руководителей госпредприятия на Черкасщине задержали на взятке в $40 тысяч, - облпрокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Одному из руководителей государственного предприятия Черкасской области в дорожной отрасли объявлено о подозрении в получении неправомерной выгоды - по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.
"По данным следствия, служащий за 40 000 долларов США пообещал руководителю частного общества решить вопрос с незаконной передачей в постоянное пользование этому обществу имущественного комплекса и земельного участка под ним, которые находятся в собственности государственного предприятия, гарантируя реализацию государственного имущества с нарушением установленной процедуры торгов", - говорится в сообщении.
Чиновника задержали 6 августа при получении части взятки - $10 тысяч - в одном из заведений Черкасс. Подозрение вручали следователи СУ ГУНП в Черкасской области при оперативном сопровождения сотрудников Главного управления СБУ в Черкасской области под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры.
Судья Приднепровского районного суда избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.
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