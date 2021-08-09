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карате (21) Шевченко Евгений (141) Магучих (39) Горуна Станислав (6)

Горуна проводил семинары в Москве, поэтому и не видит ничего плохого в том, чтобы обниматься с российскими спортсменами, - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт

Украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады, депутат Львовского районного совета от "Самопомочи" Станислав Горуна в 2016 году проводил семинары по карате в Москве.

На это в Facebook обратил внимание агент НАБУ Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь понятно, почему олимпийский призер Станислав Горуна не видит ничего плохого в том, чтобы обниматься с российскими спортсменами и еще и рассказывает всем нам, что "спорт, вашу мать, вне политики", - отметил он, призвав прореагировать коллег спортсмена по партии.

К посту Шевченко приложил афишу семинара по карате, который проводил Горуна в столице РФ Москве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Горуна объяснил свое заявление о "спорте вне политики": Не хотел уменьшить жертву наших героев, но поздравлять соперников объятиями - это проявление уважения

Горуна проводил семинары в Москве, поэтому и не видит ничего плохого в том, чтобы обниматься с российскими спортсменами, - агент НАБУ Шевченко 01
Горуна проводил семинары в Москве, поэтому и не видит ничего плохого в том, чтобы обниматься с российскими спортсменами, - агент НАБУ Шевченко 02

Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является младшим лейтенантом ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.

В ответ украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады, депутат Львовского районного совета от "Самопомочи" Станислав Горуна призвал: "Спорт, мать вашу, вне политики! От**битесь от спортсменов".

Также он заявил, что не хотел обидеть память погибших украинских воинов, но считает, что Магучих поступила достойно, ведь нужно уважать своих соперников.

Также читайте: Филатов о скандале с Магучих : Травлю начали диванные "патриоты", сделавшие для страны в тысячу раз меньше. На дураков не обижаются!

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+59
Яскравий взірець москаля ,з маячнею "Русского мира" в голові !!!)))
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09.08.2021 19:38
+45
Вата і в Африці вата.
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09.08.2021 19:37
+45
Його медалі та обійми з агресором мені не потрібні. Від слова зовсім. Краще би були живі воїни, яких вбили його калєгі.
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09.08.2021 20:14
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Да ушшш...
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09.08.2021 21:04 Ответить
Горуна проводив семінари у Москві, тому й не бачить нічого поганого в тому, щоб обніматися з російськими спортсменами, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6145
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09.08.2021 20:34 Ответить
якщо перевести на українську мову то горуна це - ватна шльондра
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09.08.2021 21:05 Ответить
Во Львове ватаны тоже есть.
Дома "патриот", в Москве работник за рубли.
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09.08.2021 20:38 Ответить
Він в інтерв'ю зазначив що згодний приїжджати ще в Х*йлостан, і що з ним з цього приводу можна вільно звязуватись. Дуже тепло відгукувався про свої поїздки.
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09.08.2021 20:40 Ответить
У него на роже написано, что и мать родную продаст на органы..... За 1000 рублей.... Любит ничтожество денежки любой ценой.....
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09.08.2021 20:53 Ответить
Да и не просто денежки, а кровавые кремлёвские сребреники для верных )(уйлу Юд.
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09.08.2021 20:58 Ответить
Повистку йому в рукы ина фронт всих сепаров на фронт вийськовозобовязанымы повыни буты вси и чоловики и жинки а писля армии хто куды хто и пидпыше контракт и немае дорогы в житти без службы в армии
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09.08.2021 20:57 Ответить
Горуна проводив семінари у Москві, тому й не бачить нічого поганого в тому, щоб обніматися з російськими спортсменами, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 363
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09.08.2021 20:58 Ответить
Станислав Горуна проводил семинары в Москве... Горуна проводив семінари у Москві, тому й не бачить нічого поганого в тому, щоб обніматися з російськими спортсменами, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3948

Похоже завербованный ФСБ.
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09.08.2021 21:12 Ответить
семинар в москве в 2015 г !!!... Уже после Илловайска, во время защиты донецкого аэропорта.... Вот так случайно на наших глазах возможно вскрылась очередная гэбистская консерва....
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09.08.2021 21:16 Ответить
Глобальное потепление, вот и вскрываются одна за одной раньше срока))
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09.08.2021 23:13 Ответить
Як він після цього може служити в ЗСУ?
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10.08.2021 08:11 Ответить
Горуна,яке це щастя,що ти є тільки каратист!Бо був би ти стрілець,з твоїми то поглядами на «спорт поза політикою»,то ти би,скотино,з 2016 року вчивбись кацапів стріляти..
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09.08.2021 21:20 Ответить
Больше чем уверен, что в Украине есть достойные спортсмены, которые показали бы не хуже результаты на Олимпиаде и с проукраинской позицией. Но учитывая то, что во власти приверженцы рускава мира, на олимпмаду от Украины поехали не Украинцы, а какиеразницы.
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09.08.2021 23:03 Ответить
Колбасин,ты полнейший и тупой невежда.Чтобы попасть на Олимпиаду необходимо за весь олимпийский цикл,а этот был 5 лет,кроме норматива,завоевать лицензию.Хрен ты кого пошлешь просто,что он попатриотичней других.Лицензии именные.Вместо тебя никто поехать не может...
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10.08.2021 07:17 Ответить
Богя, нє чітатєль, Богя- какатун.
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10.08.2021 13:32 Ответить
Горуна проводив семінари у Москві, тому й не бачить нічого поганого в тому, щоб обніматися з російськими спортсменами, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6592 неужели трудно отбитым тяжёлым ватным мозжечком понять:
что ты -
не имеешь МОРАЛЬНОГО ПРАВА обнимать (целовать) граждан той страны, граждане которой, убивают граждан твоей страны (друзей, подруг, друзей друзей и т.д.) уже восьмой год и вести себя так, как хотят они,
т.е. как будто ничего не произошло и не происходит !?
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09.08.2021 23:10 Ответить
Для этого нужно быть патриотом, а не какойразницей. Это люди без чести, пустышки, из которых и состоит великий руский мир)
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09.08.2021 23:15 Ответить
Тут многие любят рассказывать про харьковскую и одесскую вату. Вот вам, пожалуйста, украиномовный львовянин с оселедцем на голове.
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09.08.2021 23:26 Ответить
Він «панаєхавший» львів'янин.
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10.08.2021 13:33 Ответить
о чем вообще спорить? посмотрите как у "девочки" называется акканунт в инстаграме:
https://www.instagram.com/rosya_dp/
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10.08.2021 00:04 Ответить
магучих умерла...
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10.08.2021 06:16 Ответить
Цими архівними рекламами про виступ Горуни на Росії у 2016 році - Горуну знищили.
Питання до Садового - він знав, що ЦЕ під час війни їздило до агресора?
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10.08.2021 10:30 Ответить
Прикольно будет вылететь из олимпийской сборной после первого года как карате добавили на олимпиаде. Мегамозг.
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10.08.2021 12:10 Ответить
Подруга тоже, тебе сейчас рекламные контракты должны все начать новые предлагать, а ты в скандал намерено сунешь. Хотя мож там кацапы перебили цену, всех контрактов за одну фотку ток
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10.08.2021 12:14 Ответить
вот такие вот хахлы, как усики, гаруны, ломаченки ... нужны кремлевскому ху@лу в Украине вместо украинцев... Это ж как раз та самая "какаяразница", которой все пох, это живительная среда для существования и размножения "ваты" всех мастей и расцветок... Пока страна не начнет защищать себя от этой пошести, независимо от чинов и фамилий, пока не станет лишать гражданства и права голосовать, до тех пор будет Украина барахтаться в этом пост-совковом говнище еще неизвестно сколько лет...
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10.08.2021 12:28 Ответить
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