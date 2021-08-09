Горуна проводил семинары в Москве, поэтому и не видит ничего плохого в том, чтобы обниматься с российскими спортсменами, - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

Украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады, депутат Львовского районного совета от "Самопомочи" Станислав Горуна в 2016 году проводил семинары по карате в Москве.

На это в Facebook обратил внимание агент НАБУ Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь понятно, почему олимпийский призер Станислав Горуна не видит ничего плохого в том, чтобы обниматься с российскими спортсменами и еще и рассказывает всем нам, что "спорт, вашу мать, вне политики", - отметил он, призвав прореагировать коллег спортсмена по партии.

К посту Шевченко приложил афишу семинара по карате, который проводил Горуна в столице РФ Москве.

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Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является младшим лейтенантом ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.

В ответ украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады, депутат Львовского районного совета от "Самопомочи" Станислав Горуна призвал: "Спорт, мать вашу, вне политики! От**битесь от спортсменов".

Также он заявил, что не хотел обидеть память погибших украинских воинов, но считает, что Магучих поступила достойно, ведь нужно уважать своих соперников.

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