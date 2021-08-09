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Знаменитый Тауэрский мост сломался в Лондоне. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Мост заклинило: его подняли, но теперь не могут опустить.
Об этом сообщил представитель корпорации Сити, которой принадлежит мост, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Причины поломки пока неизвестны.
"Мы работаем, чтобы решить вопрос как можно быстрее", - заявил представитель компании.
Мост закрыли для автомобилей и пешеходов. Полиция Лондона призывает горожан выбирать другие маршруты, но на обоих берегах Темзы все равно образовались пробки.
Тауэрский мост был построен 127 лет назад. Каждый год его опускают и поднимают около 800 раз.
Топ комментарии
+20 Володимир Мик
показать весь комментарий09.08.2021 23:02
+18 Zelya Vsyo
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+12 Володимир Мик
показать весь комментарий09.08.2021 23:27
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там тьотя Маргарет наче уже давно копальні позакривала
London Bridge Is Falling Down
ну баба. шо с неё возьмёшь...
Карикатура в лондонском журнале "Punch", 29 сентября 1855.
После победы союзников в Крымской войне, французский и британский солдаты смотрят на убегающего русского двуглавого орла. Подпись под рисунком: "Двуглавая ворона в Крыму. Она получила жестокий удар! Гонись за ней!"
- Приказа к отходу не будет, парни. Вы должны умереть там, где стоите.
- Есть, сэр Колин. Если понадобится, мы это сделаем.
Корреспондент "Таймс" описал потом шотландский полк в этот момент как "тонкую красную полоску, ощетинившуюся сталью". Со временем это выражение перешло в устойчивый оборот "тонкая красная линия", обозначающий оборону из последних сил.
Атака русских в итоге была отражена шотландцами.
Отчаянная атака храброй британской кавалерии долиной смерти откинула русских и заставила их бежать с поля боя.
Пробки рассосутся - понаехали, понимаишь, по левой стороне дороги.
(патамуша ********* о том и не шепчет)
а вот Турция ана очень гарит
патаму расея её спасает, тушит
мрази кацапские
ЗЕ в Лондон ездил в последнее время?
Мост благополучно стоит и успешно украшает Лондон.
Сейчас под ним могут проходить самые крупные суда.
Починили механизм "Биг-Бена" - починят механизм и здесь.