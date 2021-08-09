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Знаменитый Тауэрский мост сломался в Лондоне. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Мост заклинило: его подняли, но теперь не могут опустить.

Об этом сообщил представитель корпорации Сити, которой принадлежит мост, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Причины поломки пока неизвестны.

"Мы работаем, чтобы решить вопрос как можно быстрее", - заявил представитель компании.

Мост закрыли для автомобилей и пешеходов. Полиция Лондона призывает горожан выбирать другие маршруты, но на обоих берегах Темзы все равно образовались пробки.

Тауэрский мост был построен 127 лет назад. Каждый год его опускают и поднимают около 800 раз.

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Знаменитый Тауэрский мост сломался в Лондоне 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+20
"Двуглавая ворона в Крыму".
Карикатура в лондонском журнале "Punch", 29 сентября 1855.
После победы союзников в Крымской войне, французский и британский солдаты смотрят на убегающего русского двуглавого орла. Подпись под рисунком: "Двуглавая ворона в Крыму. Она получила жестокий удар! Гонись за ней!"

Знаменитий Тауерський міст зламався в Лондоні - Цензор.НЕТ 7804
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09.08.2021 23:02
+18
Знаменитый Тауэрский мост сломался в Лондоне - Цензор.НЕТ 6178
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09.08.2021 22:52
+12
Во время Балаклавского сражения 1854 года, для того чтобы прикрыть слишком широкий фронт атаки русских , командир 93-го шотландского пехотного полка баронет Колин Кэмпбелл приказал своим солдатам построиться в шеренгу по два, вместо предусмотренной уставами в таких случаях шеренги по четыре. Слова приказа Кэмпбелла и ответ на них его адъютанта Джона Скотта вошли в британскую военную историю:
- Приказа к отходу не будет, парни. Вы должны умереть там, где стоите.
- Есть, сэр Колин. Если понадобится, мы это сделаем.
Корреспондент "Таймс" описал потом шотландский полк в этот момент как "тонкую красную полоску, ощетинившуюся сталью". Со временем это выражение перешло в устойчивый оборот "тонкая красная линия", обозначающий оборону из последних сил.
Атака русских в итоге была отражена шотландцами.
Знаменитий Тауерський міст зламався в Лондоні - Цензор.НЕТ 8740
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09.08.2021 23:27
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Правила форума Совет форумчан
а это все из-за потепления в британии. Позакрывать им надо шахты, да и вообще все позакрывать Знаменитый Тауэрский мост сломался в Лондоне - Цензор.НЕТ 9190
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09.08.2021 22:49 Ответить
берите пример с кацапии,с ростовской области Знаменитый Тауэрский мост сломался в Лондоне - Цензор.НЕТ 5110.у них все нормально и потепления нет.
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09.08.2021 22:53 Ответить
Знаменитий Тауерський міст зламався в Лондоні - Цензор.НЕТ 180
там тьотя Маргарет наче уже давно копальні позакривала
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09.08.2021 23:00 Ответить
Знаменитый Тауэрский мост сломался в Лондоне - Цензор.НЕТ 6178
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09.08.2021 22:52 Ответить
Они шо-то знали...

London Bridge Is Falling Down
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09.08.2021 22:54 Ответить
цьому віршику 350 років
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09.08.2021 22:59 Ответить
250
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09.08.2021 22:59 Ответить
Тільки London Bridge і Tower Bridge - це два різні мости. Щодо Тауерського - ось вам і ******* технології. Цей міст також як музей, можна пройтись по верхньому проходу, що не піднімається, та спуститись вниз, де працюючі копії парових машин, що раніше використовувалися для підйому моста - і в ті часи все працювало
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10.08.2021 04:07 Ответить
Грёбаные хакеры с погонами, привет от путлера.
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09.08.2021 22:55 Ответить
Так ми дізнались, що наш ********** таємно був у Лондоні.
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09.08.2021 22:56 Ответить
это ЗеЛёнка прогулялась по запорожскому недострою. а сломалось в Лондоне.
ну баба. шо с неё возьмёшь...
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10.08.2021 07:32 Ответить
"Двуглавая ворона в Крыму".
Карикатура в лондонском журнале "Punch", 29 сентября 1855.
После победы союзников в Крымской войне, французский и британский солдаты смотрят на убегающего русского двуглавого орла. Подпись под рисунком: "Двуглавая ворона в Крыму. Она получила жестокий удар! Гонись за ней!"

Знаменитий Тауерський міст зламався в Лондоні - Цензор.НЕТ 7804
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09.08.2021 23:02 Ответить
Гарантия еще действует?
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09.08.2021 23:13 Ответить
Во время Балаклавского сражения 1854 года, для того чтобы прикрыть слишком широкий фронт атаки русских , командир 93-го шотландского пехотного полка баронет Колин Кэмпбелл приказал своим солдатам построиться в шеренгу по два, вместо предусмотренной уставами в таких случаях шеренги по четыре. Слова приказа Кэмпбелла и ответ на них его адъютанта Джона Скотта вошли в британскую военную историю:
- Приказа к отходу не будет, парни. Вы должны умереть там, где стоите.
- Есть, сэр Колин. Если понадобится, мы это сделаем.
Корреспондент "Таймс" описал потом шотландский полк в этот момент как "тонкую красную полоску, ощетинившуюся сталью". Со временем это выражение перешло в устойчивый оборот "тонкая красная линия", обозначающий оборону из последних сил.
Атака русских в итоге была отражена шотландцами.
Знаменитий Тауерський міст зламався в Лондоні - Цензор.НЕТ 8740
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09.08.2021 23:27 Ответить
А далее и вовсе, около 600 легких британских кавалеристов ринулись атаковать русские позиции в трёхкилометровой долине около Балаклавы в Крыму, под перекрёстным огнём артиллерии и пехоты, находившихся на возвышенностях вдоль всей долины.

Отчаянная атака храброй британской кавалерии долиной смерти откинула русских и заставила их бежать с поля боя.
Знаменитий Тауерський міст зламався в Лондоні - Цензор.НЕТ 1312
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09.08.2021 23:35 Ответить
Да нормальный мост - он так даже смотрится лучше.
Пробки рассосутся - понаехали, понимаишь, по левой стороне дороги.
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09.08.2021 23:38 Ответить
а в якутии пажаров нет
(патамуша ********* о том и не шепчет)
а вот Турция ана очень гарит
патаму расея её спасает, тушит Знаменитий Тауерський міст зламався в Лондоні - Цензор.НЕТ 3159
мрази кацапские
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09.08.2021 23:41 Ответить
В Британии тоже "решают вопрос"? Знаменитий Тауерський міст зламався в Лондоні - Цензор.НЕТ 2654 Вроде бы страна, где появилась первая Академия Наук Знаменитий Тауерський міст зламався в Лондоні - Цензор.НЕТ 2654 А какая то кацапская риторика Знаменитий Тауерський міст зламався в Лондоні - Цензор.НЕТ 1207 Решают - задачи! На вопросы - ищут ответы Знаменитий Тауерський міст зламався в Лондоні - Цензор.НЕТ 6601
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10.08.2021 01:12 Ответить
Бубочька чё уже и в Лондоне побывать успел?
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10.08.2021 05:55 Ответить
127 лет не просто мосту, а регулярно работающему механизму. Починят. У нас простые мосты зачастую похуже стоят.
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10.08.2021 06:59 Ответить
Только один вопрос.

ЗЕ в Лондон ездил в последнее время?
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10.08.2021 08:15 Ответить
Мост не "сломался" - что за детский сад ?
Мост благополучно стоит и успешно украшает Лондон.
Сейчас под ним могут проходить самые крупные суда.
Починили механизм "Биг-Бена" - починят механизм и здесь.
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10.08.2021 08:23 Ответить
 
 