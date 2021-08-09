Знаменитый Тауэрский мост сломался в Лондоне. ФОТО

Мост заклинило: его подняли, но теперь не могут опустить.

Об этом сообщил представитель корпорации Сити, которой принадлежит мост, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Причины поломки пока неизвестны.

"Мы работаем, чтобы решить вопрос как можно быстрее", - заявил представитель компании.

Мост закрыли для автомобилей и пешеходов. Полиция Лондона призывает горожан выбирать другие маршруты, но на обоих берегах Темзы все равно образовались пробки.

Тауэрский мост был построен 127 лет назад. Каждый год его опускают и поднимают около 800 раз.

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