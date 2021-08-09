Охрану бронетехникой усилили на въездах в Киев. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В столице до 13 августа проходят сборы резервистов. На некоторых въездах в столицу выставлены блокпосты Нацгвардии с привлечением личного состава, бронетехники и кинологических расчетов.
Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии, информирует Цензор.НЕТ.
Учебные сборы резервистов и военнообязанных 112-й отдельной бригады территориальной обороны (ТрО) проходят с 9 по 13 августа.
"Учения предусматривают боевые задачи, охрану критически важных объектов, обеспечение надежного функционирования органов государственной власти и местного самоуправления, поддержание правопорядка и безопасности в столице в том числе с участием столичной бригады по охране общественного порядка Национальной гвардии Украины", - сказано в сообщении.
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Читай, безмозглое: "112-та окрема бригада територіальної оборони (112 ОБрТрО, в/ч А7040) - кадроване формування військ територіальної оборони України у місті Києві. "
" у місті Києві" - прочитал, придурок?
А типерь вернись к своему вопросу: почему только на подъездах к Киеву?
А теперь, ВНИМАНИЕ ДЛЯ ДЕБИЛОВ (ну ты понял, амфаш) повторяю свой вопрос: "Согласен. Само по себе такое мероприятие полезно. А где такие же учения в Днепре, Мариуполе, Запорожье и других прифронтовых областных центрах хотя-бы?"
Читать учись, про поллюции тоже не забудь.
"Сергей Гусаченко a2dcbe9d
Возвращаюсь к своему вопросу: почему только на подъездах к Киеву?
считать нужно по первому туру где было под 30 кандидатов, у Зе было 30% у ГЕТЬмана 14% так что учитывая что уже экватор + ковид с лакдаунами , война никуда не делась, во всем мире падение экономики так что у Зели всё в порядке с рейтингом см. какой рейтинг был у всех предыдущих президентов в такой же период , если сравнивать то Зе лучший из президентов.
Бій під Мотовилівкою 2.0
малюк - странный попил на запчастях от страны-агрессора.
Я все правильно зрозумів?
Без неё весьма сомнительная возможность нанести Расии неприемлемый ущерб.