Охрану бронетехникой усилили на въездах в Киев. ФОТОрепортаж

В столице до 13 августа проходят сборы резервистов. На некоторых въездах в столицу выставлены блокпосты Нацгвардии с привлечением личного состава, бронетехники и кинологических расчетов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии, информирует Цензор.НЕТ.

Учебные сборы резервистов и военнообязанных 112-й отдельной бригады территориальной обороны (ТрО) проходят с 9 по 13 августа.

"Учения предусматривают боевые задачи, охрану критически важных объектов, обеспечение надежного функционирования органов государственной власти и местного самоуправления, поддержание правопорядка и безопасности в столице в том числе с участием столичной бригады по охране общественного порядка Национальной гвардии Украины", - сказано в сообщении.

Смотрите: Зеленский понаблюдал за масштабными учениями всех видов и родов войск ВСУ на Николаевщине и пообедал с воинами в солдатской столовой. ФОТОрепортаж









