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Охрану бронетехникой усилили на въездах в Киев. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В столице до 13 августа проходят сборы резервистов. На некоторых въездах в столицу выставлены блокпосты Нацгвардии с привлечением личного состава, бронетехники и кинологических расчетов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии, информирует Цензор.НЕТ.

Учебные сборы резервистов и военнообязанных 112-й отдельной бригады территориальной обороны (ТрО) проходят с 9 по 13 августа.

"Учения предусматривают боевые задачи, охрану критически важных объектов, обеспечение надежного функционирования органов государственной власти и местного самоуправления, поддержание правопорядка и безопасности в столице в том числе с участием столичной бригады по охране общественного порядка Национальной гвардии Украины", - сказано в сообщении.

Смотрите: Зеленский понаблюдал за масштабными учениями всех видов и родов войск ВСУ на Николаевщине и пообедал с воинами в солдатской столовой. ФОТОрепортаж

Охрану бронетехникой усилили на въездах в Киев 01
Охрану бронетехникой усилили на въездах в Киев 02
Охрану бронетехникой усилили на въездах в Киев 03
Охрану бронетехникой усилили на въездах в Киев 04
Охрану бронетехникой усилили на въездах в Киев 05

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+26
Абсолютно поддерживаю - учения резервистов должны проходить во всех приграничных с паРашей и Белосрусью городах. И денег на это жалеть нельзя....Экономить надо на расходах гундосого малороса, на его кортежах, на его прислуге, на его дворцах и его ежемесячном отдыхе по всему миру.....
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09.08.2021 23:04
+13
Скорее будут бойцов Белой Воши зачищать. А это прикрытие.
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09.08.2021 23:02
+12
Еще ДО выборов 19-го года было очевидно, что потерпевший вiслюк - это янукович-2
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10.08.2021 00:46
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Показушная показуха!! Лишь бы клоун себя круто почувчтвовал!!
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09.08.2021 23:00 Ответить
Скорее будут бойцов Белой Воши зачищать. А это прикрытие.
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09.08.2021 23:02 Ответить
бойцов Белой Воши-ето хто?
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10.08.2021 01:02 Ответить
ты видимо не местный? Охорону бронетехнікою посилили на в'їздах до Києва - Цензор.НЕТ 3813
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10.08.2021 01:13 Ответить
Тоже не сразу вьехвл в этот фейсбучный жаргончик. Имеется ввиду Белый вождь, он же Билецкий и его Нацдружины, Нацкорпус и т.д
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10.08.2021 07:54 Ответить
пока диванные эксперты кричали патриотичные лозунги, сидя на диване, Билецкий защищал Украину на фронте
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10.08.2021 16:00 Ответить
Красавці !!!
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09.08.2021 23:01 Ответить
краще би посилили охорону мостів через Дніпро.
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09.08.2021 23:02 Ответить
Ти плавати не вмієш?
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09.08.2021 23:16 Ответить
на Черкащині певно не знають, що якщо хоч один міст у Києві не фунциклює то у місті починається жп.
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09.08.2021 23:18 Ответить
В Хрещатику напенно точно не знають.
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09.08.2021 23:19 Ответить
буває
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09.08.2021 23:22 Ответить
Так таки так.
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09.08.2021 23:26 Ответить
молчу уже про ГЕС...
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09.08.2021 23:20 Ответить
нацкорпус будут разоружать, а вы что подумали?
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09.08.2021 23:03 Ответить
Абсолютно поддерживаю - учения резервистов должны проходить во всех приграничных с паРашей и Белосрусью городах. И денег на это жалеть нельзя....Экономить надо на расходах гундосого малороса, на его кортежах, на его прислуге, на его дворцах и его ежемесячном отдыхе по всему миру.....
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09.08.2021 23:04 Ответить
снова бубочка какой то бабы испугался?))
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09.08.2021 23:23 Ответить
Его еще в джунглях ОПы не обнаружили, даже маме Римме на звонки не отвечает.
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09.08.2021 23:26 Ответить
Согласен. Само по себе такое мероприятие полезно. А где такие же учения в Днепре, Мариуполе, Запорожье и других прифронтовых областных центрах хотя-бы?
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09.08.2021 23:24 Ответить
Закон пару недель назад подписали, а вы уже хотите получить ВСЁ СРАЗУ.
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09.08.2021 23:31 Ответить
Какой закон?
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09.08.2021 23:34 Ответить
"О національном спротиві"
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09.08.2021 23:37 Ответить
Підписаний 29 липня 2021р.
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09.08.2021 23:39 Ответить
И там написано выставить блок-посты на въездах именно в Киев?
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09.08.2021 23:49 Ответить
Ні, там прописано про формування сил теріторіальної самооборони.
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09.08.2021 23:54 Ответить
Возвращаюсь к своему вопросу: почему только на подъездах к Киеву?
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10.08.2021 00:00 Ответить
Чтобы тебя, идиота, гнобить и угнетать.
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10.08.2021 17:14 Ответить
И тебя, юноша с поллюциями в чате, спрошу: почему только на подъездах к Киеву?
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10.08.2021 17:19 Ответить
Ой, а что такое поллюция? Ты уж объясни, а то я не смогу ответить разумно на твой вопрос!
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10.08.2021 18:24 Ответить
ООО, тебе такое рано, дитя, не собираюсь совращать малолетних, извини... Так а что такое малолетнее имеет смелость участвовать во взрослых разговорах? Иди уроки учи.
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10.08.2021 18:35 Ответить
Так ты у нас не только придурок, но ещё и шутник?
Читай, безмозглое: "112-та окрема бригада територіальної оборони (112 ОБрТрО, в/ч А7040) - кадроване формування військ територіальної оборони України у місті Києві. "
" у місті Києві" - прочитал, придурок?

А типерь вернись к своему вопросу: почему только на подъездах к Киеву?
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10.08.2021 19:04 Ответить
Ты таке тупеньке что считаешь что только в Киевской области есть отряды самообороны?
А теперь, ВНИМАНИЕ ДЛЯ ДЕБИЛОВ (ну ты понял, амфаш) повторяю свой вопрос: "Согласен. Само по себе такое мероприятие полезно. А где такие же учения в Днепре, Мариуполе, Запорожье и других прифронтовых областных центрах хотя-бы?"
Читать учись, про поллюции тоже не забудь.
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10.08.2021 19:15 Ответить
Твои поллюции тибя отвелекают настолько, что ни о чём, кроме них ты, придурок, думать не в состоянии. Поэтому засунь руку себе в трусы, а твой вапрос я тибе напомню:
"Сергей Гусаченко a2dcbe9d

Возвращаюсь к своему вопросу: почему только на подъездах к Киеву?
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11.08.2021 09:43 Ответить
Охорону бронетехнікою посилили на в'їздах до Києва - Цензор.НЕТ 6941 Дошло наконец-то!!! Поздравляю!!!
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11.08.2021 09:46 Ответить
Каким боком бронетехника на фото относится к силам национальной обороны? Охорону бронетехнікою посилили на в'їздах до Києва - Цензор.НЕТ 7600
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10.08.2021 01:14 Ответить
Штатом не предусмотрена, но их же надо учить хотя бы "на броне" сидеть. Опять же атаковать или отходить под прикрытием бетеров.
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10.08.2021 18:39 Ответить
Хіба втрата рейтингів із 73 % до 19% залишає шанси на другий термін ?
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10.08.2021 00:16 Ответить
странные вы 73 % .... это учитывая что строка против всех в бюллетенях отсутствует люди выбирали то что меньше "пахнет"
считать нужно по первому туру где было под 30 кандидатов, у Зе было 30% у ГЕТЬмана 14% так что учитывая что уже экватор + ковид с лакдаунами , война никуда не делась, во всем мире падение экономики так что у Зели всё в порядке с рейтингом см. какой рейтинг был у всех предыдущих президентов в такой же период , если сравнивать то Зе лучший из президентов.
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10.08.2021 22:27 Ответить
Аня, как оно сидеть на бутылке? Охорону бронетехнікою посилили на в'їздах до Києва - Цензор.НЕТ 2076
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10.08.2021 01:15 Ответить
хэллоу Шариков, на бутылку обычно вас сажают (чеченцы) )))
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10.08.2021 22:28 Ответить
ты из налугандонии шоли пишешь? только в тех новостях Порошенко уже 100500 раз сбежал из страны в Испанию.
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10.08.2021 07:27 Ответить
Лучше Бутусова в президенты
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10.08.2021 07:33 Ответить
Бояться, що праві та Азовці повиводять бронетехніку із боксів та рушать на Київ через переслідування їх активістів та ветеранів ? Так це не допоможе, проти Азова доведеться кидати як мінімум аеромобільний полк Охрану бронетехникой усилили на въездах в Киев - Цензор.НЕТ 3535
Бій під Мотовилівкою 2.0
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09.08.2021 23:43 Ответить
не смішно. ще справжньої громадянської війни не вистачало. от кацапня зрадіє...
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09.08.2021 23:53 Ответить
Чого це не змінить, зеленський підім'яв під себе всі вертикалі влади, все вирішується виключно через нього, такий собі ***** на мінімалках. Якщо його ліквідувати, то вся ця система рухне, як картковий будиночок.
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10.08.2021 00:20 Ответить
щоб зруйнувати систему треба починати з кучми та іншої старої гвардії
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10.08.2021 00:24 Ответить
+ опередил...
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09.08.2021 23:54 Ответить
На первом фото в новости, автомат "Малюк"?
Охрану бронетехникой усилили на въездах в Киев - Цензор.НЕТ 375
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09.08.2021 23:52 Ответить
На верхних фотках Форт 224 (в девичестве Tavor)

малюк - странный попил на запчастях от страны-агрессора.
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10.08.2021 00:45 Ответить
гражданская война? Снова Билецкие пртив Краснецких Охрану бронетехникой усилили на въездах в Киев - Цензор.НЕТ 745
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10.08.2021 00:06 Ответить
Тебе при любых раскладах сидеть на бутылке Охорону бронетехнікою посилили на в'їздах до Києва - Цензор.НЕТ 8959
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10.08.2021 01:16 Ответить
отсосешь дебил Охорону бронетехнікою посилили на в'їздах до Києва - Цензор.НЕТ 4202
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10.08.2021 13:55 Ответить
Мой прогноз четко сбывается: власть хочет уничтожить добровольческое движение - Враг уже в нашем доме… Если уберут свободных людей, то населением управлять будет гораздо легче. Как и безнаказанно драть Украину на куски, не отрываясь от внимательных глаз северного соседа !!! - Семенченко
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10.08.2021 00:27 Ответить
Еще ДО выборов 19-го года было очевидно, что потерпевший вiслюк - это янукович-2
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10.08.2021 00:46 Ответить
Лишь бы не Куйло 2, что вполне возможно, с учетом личностных особеностей и жидоросточка
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10.08.2021 07:57 Ответить
..думаю, это прикрытие, а будут бомбить АТЕК.. Семен был прав.. Все катится в жопу..
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10.08.2021 01:07 Ответить
Гришин был прав ДО того как свалил в рашку от уголовного преследования за убийство - или ПОСЛЕ? Охорону бронетехнікою посилили на в'їздах до Києва - Цензор.НЕТ 8332
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10.08.2021 01:17 Ответить
..твой высер - подверждает мои догадки.. сгинь троляка.. Аминь..
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10.08.2021 03:51 Ответить
"свалил в рашку от уголовного преследования за убийство" - это со слов Аброськина, который полностью ватный крымский мент.
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10.08.2021 07:56 Ответить
голі, босі...
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10.08.2021 01:20 Ответить
хорошо. правильно.
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10.08.2021 05:30 Ответить
Это они тренеруются подавлять массовые протесты
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10.08.2021 07:32 Ответить
Аваков, зі своєю карманною армією (Нац.жони Білецького), зробив все для перемоги блазня на виборах. Блазень, змістивши Авакова, починає знищувати його карманну армію.
Я все правильно зрозумів?
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10.08.2021 08:15 Ответить
імператриця ******** міцних чоловіків в уніформі.. а якщо ще хто на підборах..)(
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10.08.2021 09:25 Ответить
Учения территориальной обороны - это правильно.
Без неё весьма сомнительная возможность нанести Расии неприемлемый ущерб.
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10.08.2021 17:20 Ответить
капец..пацаны на фронте с ак-47..а эти птенцы авакова в Киеве с таворами....
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10.08.2021 20:45 Ответить
 
 