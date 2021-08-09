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ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю командира воинской части Воздушных Сил и технику роты обеспечения воинской части Сухопутных войск, которые в 2012 году допустили падение автокрана с зенитными ракетами стоимостью 1,5 млн гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине 01

"Установлено, что в мае 2012 года заместитель командира должен был отправить зенитные ракеты С-300 на парад. Так как автокран воинской части был на ремонте, он не мог выполнить погрузочные работы. Для этого заместитель командира одолжил кран в другой воинской части. Но он также оказался неисправным. Техник роты, который сел за руль крана разгружать ракеты, вообще не имел разрешения и квалификации на такой вид работ.

Во время разгрузки трех ракет весом 6 тонн кран перевернулся. В результате падения крана военнослужащий, находившийся рядом, получил перелом обеих ног, а боеприпасы стоимостью 1,5 млн грн были повреждены", - говорится в сообщении.

ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине 02
ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине 03

Это дело рассматривали в суде с 2012 по 2015 год. Тогда суд отправил его на дополнительное досудебное расследование в военную прокуратуру. В 2019 году уголовное производство передали следователям ГБР.

ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине 04

Бывшему заместителю командира воинской части сообщено о подозрении в небрежном отношении к военной службе (ч. 2 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

Техник роты подозревается в нарушении эксплуатации специальной машины, повлекшее телесные повреждения (ч. 1 ст. 415 УК Украины), и в повреждении боеприпасов, причинившее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 412 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+25
Не зупиняйтеся, усе правильно. Наступне розслідування - аварія паровоза на Катеринославському ж/д вузлі у 1908 році. Вже треба допитувати свідків і робити підозри.
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10.08.2021 02:40
+10
Як оперативно і десять років не минуло !!)))
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10.08.2021 00:20
+10
ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 3122 ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 2008
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10.08.2021 03:25
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тупенькі так коли кран падав більшість ваших співробітників під стіл пішки ходили і на гімно буба говорили
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09.08.2021 23:57 Ответить
И сейчас на лайно так говорят. Даже еще нежнее - бубочка.
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10.08.2021 08:26 Ответить
Я конечно могу ошибаться, но, судя по фотографиям, никаких ракет там и близко не было, а только какой-то металолом. Очередная многоходовочка от ГБР после слива поставщиков клистронов?
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10.08.2021 00:02 Ответить
Якщо там не було ракет, то чому перекинувся кран? Дві пусті труби його не перекинуть.
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10.08.2021 00:12 Ответить
Посмотрите на єтот вінос стрелі, которій он там хотел обеспечить. Там большого веса не надо для такого опрокидівания.
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10.08.2021 00:26 Ответить
вінос ілі угал падйома сатрєть?
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10.08.2021 00:31 Ответить
Зазвичай на паради беруть ТПК (транспортно-пускові контейнери) або учбові (учбово-діючі) ракети. Справа специфічна, потребує висновку спеціалістів. Рештою-решт дешевше металобрухт з зтрб притягнути, аніж бойові ракети тягати по парадам. До того ж С-300 майже постійно стоять на БЧ. Наказом віддаються і ракети по номерам.
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10.08.2021 21:27 Ответить
это ТПК ЗУР 5В55.
Судя по фото, сорвало крышку одного ТПК (это сразу некондиция ЗУР и последующее её списание).
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10.08.2021 21:34 Ответить
Як оперативно і десять років не минуло !!)))
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10.08.2021 00:20 Ответить
Вот что нужно для зепобеды! Это же актуальней нет темы, это же говнокомандующему надо свою же армию ткнуть лицом в давно засохшее говно.
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10.08.2021 00:29 Ответить
Ні, це просто могітньо і потіжно реформовані слідчі і суди, в 2014-2019.
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10.08.2021 07:35 Ответить
_Что. Вы. Делали. В этот. День. Месяц назад? Не помните? А что на завтрак ели? А на обед?
Отош... Какое - нахер! - может быть расследование спустя девять лет?!
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10.08.2021 00:32 Ответить
Имитация бурной деятельности... Суд закроет это дело по сроку давности...
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10.08.2021 00:43 Ответить
Не зупиняйтеся, усе правильно. Наступне розслідування - аварія паровоза на Катеринославському ж/д вузлі у 1908 році. Вже треба допитувати свідків і робити підозри.
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10.08.2021 02:40 Ответить
Главное-выслуга и зарплата идет......
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10.08.2021 07:28 Ответить
Лучше поздно, чем никогда.
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10.08.2021 18:43 Ответить
ГБР должно занятся простым вопросом...зачем дважды не судимый зэк советского ГУЛАГа Виктор Индюкович придя к власти осуществил государственный и Конституционный переворот,типа Украина была Парламентско-президенской республикой,а стала президетско-парламентской с неограниченной властью президента Украины...другими словами Фюрером стал... ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 4804типа диктатором Лукашеску.... ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 2199слабО???
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10.08.2021 03:11 Ответить
Вопрос №2...Зачем сын Индюковича Саша Стоматолог вычистил по факту Казначейство Украины под НОЛЬ,перечислив все средства в РАБссиянский банк "Россия" вместе с золотовалютным резервом Украины..,типа там работал братан Стоматолога Курченко? ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 6705Эх братва...тупые вы бараны...Много наследили при воровстве...,как говорил Александр Грибоедов ...Горе от Ума... ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 663
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10.08.2021 03:18 Ответить
ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 6163 ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 2905идиоты они и в Африке стадо баранов..
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10.08.2021 03:24 Ответить
ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 3122 ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 2008
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10.08.2021 03:25 Ответить
Можна бути клізьмою.
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10.08.2021 10:56 Ответить
Вор должен сидеть в тюрьме.... ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 5722капитан Жеглов не прав...,воры не сидят...
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10.08.2021 03:27 Ответить
Но во всем виноваты Порошенко и Турчинов.... ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 2621
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10.08.2021 03:33 Ответить
Вопрос №3.На медальке Мавзолейной " За возврат Крыма" стоит оттиск Гоззнака РАБссии...20 февраля 2014 года...типа дата выпуска...значит сдачу Крыма готововил президент Украины Виктор Янукович задолго до Майдана...,поскольку полномочия Индюковича истекли 8 июня 2014 года,после присяги Порошенко...
Вот чем должна заниматься Государственное Бюро Расследований...ГБР...а не вонючими кранами.... ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 4845 ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 4845
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10.08.2021 03:45 Ответить
Говноедам Мавзолейным вечно Украина мешает жить,потому и нет ни дохлого Сссра,ни РАБссии ГУЛАГовской... быдло краснопузоеГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 6306
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10.08.2021 06:06 Ответить
Порошенко подозрение готовят? Нет? Ну хотя бы повестку выписали?
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10.08.2021 06:11 Ответить
Вот было бы у нас ЯО - тоже ведь бы на парад таскали полностью снаряженные ракеты ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 2771
лишь бы подлизнуть рашке - дидыведьвоевали
вот во время беснования совков - ВНЕЗАПНО НАТО нападает - и прямо с крещатика ракета такая стартует и сразу диктор мычит - фсе, НАТО побежден, товарищи, продолжаем любить товарищей жюкова и сралина))
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10.08.2021 06:41 Ответить
А что молчит говорящая жопа бубочки - Бенядиктова на эту тему? Почему до сих пор не открыто дело против Пороха?
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10.08.2021 07:26 Ответить
Кому он нужен, С -125 ?
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10.08.2021 07:32 Ответить
Тяжело тебе жить, Митька, если слово "стеб" для тебя не знакомо. У тебя в селе все такие.
ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине - Цензор.НЕТ 7727
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10.08.2021 07:45 Ответить
Что там насчет клистонов из части пво, которые были похищены преступниками гбр по незаконному решению суда?!
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10.08.2021 08:12 Ответить
ракеты стоять пъяные клистроны запряжённые....
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10.08.2021 08:38 Ответить
Этого и следовало ожидать.
Кран 5 тонн на минимальном вылете стрелы.
А отдавшего приказ сверху, грузить во что бы то ни стало - тоже посадят?
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10.08.2021 09:36 Ответить
а смысл? расследование бесполезно, так как туда точно не пристегнешь Порошенко. Или таки "барыга" и там отметился? кран завалил..
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10.08.2021 10:42 Ответить
Військовий хоча б спробував за відсутністю фінансування і техніки виконати наказ. Дивно бачити обвинувачення від шкарпеток по 60 тис та килимків у Раду по мільйону.
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10.08.2021 17:33 Ответить
У НАС ГБР НЕ РОЗСЛІДУЄ ДЕРЖЗРАДУ зеленського ЯКИЙ ОБІЙМАЄ ПОСАДУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, А ТУТ ТЕ ЩО БУЛО У 2012 РОЦІ ПРИ ЯНИКУ, ЧИ ЦЕ
НАМЙОК НА Зе КЛОУНА ? ДБР розслідує падіння автокрана з ракетами до С-300 в 2012 році на Одещині - Цензор.НЕТ 657 ДБР розслідує падіння автокрана з ракетами до С-300 в 2012 році на Одещині - Цензор.НЕТ 4679
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10.08.2021 20:28 Ответить
 
 