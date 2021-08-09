ГБР расследует падение автокрана с ракетами к С-300 в 2012 году на Одесчине. ФОТОрепортаж

Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю командира воинской части Воздушных Сил и технику роты обеспечения воинской части Сухопутных войск, которые в 2012 году допустили падение автокрана с зенитными ракетами стоимостью 1,5 млн гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Установлено, что в мае 2012 года заместитель командира должен был отправить зенитные ракеты С-300 на парад. Так как автокран воинской части был на ремонте, он не мог выполнить погрузочные работы. Для этого заместитель командира одолжил кран в другой воинской части. Но он также оказался неисправным. Техник роты, который сел за руль крана разгружать ракеты, вообще не имел разрешения и квалификации на такой вид работ.

Во время разгрузки трех ракет весом 6 тонн кран перевернулся. В результате падения крана военнослужащий, находившийся рядом, получил перелом обеих ног, а боеприпасы стоимостью 1,5 млн грн были повреждены", - говорится в сообщении.





Это дело рассматривали в суде с 2012 по 2015 год. Тогда суд отправил его на дополнительное досудебное расследование в военную прокуратуру. В 2019 году уголовное производство передали следователям ГБР.

Бывшему заместителю командира воинской части сообщено о подозрении в небрежном отношении к военной службе (ч. 2 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

Техник роты подозревается в нарушении эксплуатации специальной машины, повлекшее телесные повреждения (ч. 1 ст. 415 УК Украины), и в повреждении боеприпасов, причинившее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 412 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет.