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Закарпатье (2390) мост (1002) ОГА (2375) Большая стройка (722)

На Закарпатье ремонтируют самый длинный в регионе мост, - ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Закарпатской области обновляют самый длинный путепровод в пгт. Батьево. Укладка дорожного полотна на одной стороне завершена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает первый заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий.

В рамках президентской программы "Большая стройка" в начале августа стартовали работы на левой полосе. Сейчас рабочие армируют основу и заливают бетоном монолитную плиту на левой полосе.

"Дорожные службы в крае работают и днем ​​и ночью, чтобы справиться с максимальными объемами строительных работ, отремонтировать как можно больше километров закарпатских дорог до наступления осени, а с ней и дождей", - отметил Билецкий.

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До этого рабочие сняли и заменили старое асфальтовое покрытие и монолитную плиту, армировали все пролеты и сделали систему водоотведения. Воду с моста будет убирать дренажная система и комплекс водостоков: вода по вмонтированным в покрытие трубам будет стекать к крайним опорам, а дальше в резервуары.

Путепровод находится на автомобильной дороге государственного значения М-25 КПП "Соломоново" - Великая Добронь - Яноши подъезд к КПП "Косино". В этом году планируют отремонтировать более 39 км автодороги.

"Путепровод в Батьево - это мощное мостовое сооружение, которое пропускает магистраль над другой магистралью, в частности, над железнодорожными путями. Его построили 37 лет назад, а комплексно ремонтируют - впервые", - сказал замглавы ОГА.

По словам Билецкого, Батьево - это транспортный хаб в Закарпатье с разветвленной сетью железнодорожных узлов и автодорог, ведущих в том числе к государственной границе.

Напомним, ранее заместитель главы ОП, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году планируют обновить 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.

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На Закарпатье ремонтируют самый длинный в регионе мост, - ОГА 01
На Закарпатье ремонтируют самый длинный в регионе мост, - ОГА 02
На Закарпатье ремонтируют самый длинный в регионе мост, - ОГА 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
кокаяразнеца!
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10.08.2021 09:41
+4
а через три года перейдут в начало моста и по новой...
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10.08.2021 11:05
+2
ПОРОХ 5лет 24 часа в сутки защищал Украину от Путина, а ЗЕнаркоман играет в мостики в песочнице
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10.08.2021 09:29
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А стройка и текущий ремонт это разве не разные весчи? На Закарпатье ремонтируют самый длинный в регионе мост, - ОГА - Цензор.НЕТ 5830
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10.08.2021 09:26 Ответить
кокаяразнеца!
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10.08.2021 09:41 Ответить
Iдеальним асфальтом за рецептурою Зе кожен українець зможе привитись від COVID19.
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10.08.2021 10:32 Ответить
Будуть як філатов три роки робити?
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10.08.2021 09:29 Ответить
ПОРОХ 5лет 24 часа в сутки защищал Украину от Путина, а ЗЕнаркоман играет в мостики в песочнице
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10.08.2021 09:29 Ответить
зато самокритичный, не побоялся посадить обосцавщегося питуха в косоворотке перед офисом!
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10.08.2021 09:42 Ответить
Я б на вашем месте, с такой позицией, принципиально ездил бы по старым и разбитым дорогам, а еще лучше на телеге через леса!
28 лет все плевались, что дороги не делают, а теперь эти же люди два года плюются за то, что эти дороги строят.

Я вполне могу понять негодования относительно проведения политики умиротворения Зеленским, но как вы умудряетесь все смешать в одно до меня не доходит. По вашему выходит так, что у нас в стране все должно остановиться, никакого развития, потому что война....
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10.08.2021 09:51 Ответить
Для початку необхідно робити шляхи державного значення а не красти міліарди на мостах. Через два роки там асфальт зійде так само як і до цього
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10.08.2021 09:58 Ответить
До этого я машину на ремонт ходовки ставил по 2 раза в год, а сколько резины поменял уууу.... В Украине не тот случай, когда можно взятся за какую-то отдельную категорию дорог забыв об остальном. У нас в стране нет асфальта куда бы вы не заехали. По этому я понимаю, когда сетуют на качество, на распил во время стройки, но искрене не понимаю, когда люди жалуются на то что дороги в принципе делают.
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10.08.2021 12:38 Ответить
А може саме час міняти авто і нехай хтось інший займається ремонтом ходової 2 раза в рік. І я впевнений що Ви не з Закарпаття
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10.08.2021 12:42 Ответить
А возможно ее б не нужно было менять если б дороги у нас делали на протяжении 30 лет, а не только последние 2 года?

Да, я живу в Киеве, где дороги, относительно других регионов можно назвать сносными, но только потому, что количество ям меньше, а не потому что их нет совсем.
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10.08.2021 13:52 Ответить
І подивіться "смету" цього досягнення. Я впевнений що німці з 10 км зовсім з 0 зробили б дорогу за ці кошти
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10.08.2021 12:45 Ответить
Revty Vasya, я ведь не говорю о стоимости, об откатах, воровстве и т.д. Это все ясно! Я говорю о том, что люди "запротестовали" против строительства дорог в принципе, а не против воровства. Раньше деньги просто пилили между собой, засыпая раз в год ямы коровьеми лепешками, но все молчали, никого не интересовало куда все бабло делось.
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10.08.2021 14:00 Ответить
Люди запротестовали? 5 порохботов на цензоре с сотней аккаунтов это не все люди.
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10.08.2021 16:59 Ответить
кацап, вали домой, здесь стекломой не наливают!!
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10.08.2021 10:05 Ответить
Судя по вашей неадекватности стекломой уже весь давно выпит лично вами. И ярлыки вешать не нужно, дамочка - это показывает лишь вашу недалекость.
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10.08.2021 12:40 Ответить
Не стоит напрягатся , этот типаж называется бот.
За Харьковом при бывшем гетьмане , довел до того , что можно было легко лечь на пузо км так 60 за городом. А подход губернатора с фамилией на букву С был , зачем строить дороги в никуда (дословно).
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10.08.2021 14:32 Ответить
Зеленский уже ворует на строительстве дорог около 40%.
Сколько еще ты готов ему разрешить воровать? 60, 70? 100%?
Типичный совковый подход: пусть воруют, главное, чтоб и нам перепало...
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10.08.2021 10:59 Ответить
А речь шла о воровстве или негодовании некой Юлии от строительства дорог в принципе?
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10.08.2021 12:43 Ответить
Порох бизнес партнёр Медведчука как выяснилось,я бы не стал верить всему что говорят политики ты же не знаешь что там у него в голове на самом деле,олигархи типа Пороха это тебе не святые люди поражаюсь наивным людям)Дороги сейчас строят очень хорошие по всей стране,это впервые такой масштаб на 30 лет,в том числе и бетонки просто в чистом поле.
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10.08.2021 17:12 Ответить
Ага, 25 годин на добу, не їв, не спав і не какав.
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10.08.2021 18:35 Ответить
Це один з найголовніших транснаціональних напрямків держави!!!!
А траса Київ-Чоп за виключенням 30 км, вбита в хлам. Яму заліпили через метр виріс горб. Давайте далі будуйте
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10.08.2021 09:56 Ответить
Все как обычно: работают три калеки. Это хорошо видно на первых секундах видео, пока не поступила команда: срочно создать толпу работников для парадных кадров.
Ремонт, который можно сделать за 3 мес. будут делать 3 года.
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10.08.2021 10:01 Ответить
а через три года перейдут в начало моста и по новой...
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10.08.2021 11:05 Ответить
Через 2. Ти взагалі їм часу виділив забагато😂😂
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10.08.2021 12:46 Ответить
 
 