На Закарпатье ремонтируют самый длинный в регионе мост, - ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Закарпатской области обновляют самый длинный путепровод в пгт. Батьево. Укладка дорожного полотна на одной стороне завершена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает первый заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий.

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В рамках президентской программы "Большая стройка" в начале августа стартовали работы на левой полосе. Сейчас рабочие армируют основу и заливают бетоном монолитную плиту на левой полосе.

"Дорожные службы в крае работают и днем ​​и ночью, чтобы справиться с максимальными объемами строительных работ, отремонтировать как можно больше километров закарпатских дорог до наступления осени, а с ней и дождей", - отметил Билецкий.

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До этого рабочие сняли и заменили старое асфальтовое покрытие и монолитную плиту, армировали все пролеты и сделали систему водоотведения. Воду с моста будет убирать дренажная система и комплекс водостоков: вода по вмонтированным в покрытие трубам будет стекать к крайним опорам, а дальше в резервуары.

Путепровод находится на автомобильной дороге государственного значения М-25 КПП "Соломоново" - Великая Добронь - Яноши подъезд к КПП "Косино". В этом году планируют отремонтировать более 39 км автодороги.

"Путепровод в Батьево - это мощное мостовое сооружение, которое пропускает магистраль над другой магистралью, в частности, над железнодорожными путями. Его построили 37 лет назад, а комплексно ремонтируют - впервые", - сказал замглавы ОГА.

По словам Билецкого, Батьево - это транспортный хаб в Закарпатье с разветвленной сетью железнодорожных узлов и автодорог, ведущих в том числе к государственной границе.

Напомним, ранее заместитель главы ОП, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году планируют обновить 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.

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