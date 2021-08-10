Фермер на Винниччине закрыл мужчину в металлической сушилке для фруктов за "плохую" работу, - Нацполиция. ФОТО

Почти сутки 43-летний заложник без еды и воды в жару просидел в металлической сушилке для фруктов, которая находилась внутри зернохранилища, внешне засыпана зерном. Это произошло в с. Вербовка Погребищенской территориальной громады.

Полицейские освободили заложника, которого незаконно удерживал в изнурительных условиях работодатель, таким образом наказав за плохо выполненную работу. За совершение преступления фермеру грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Винницкой области.

"Просьбу мужины о помощи, которая звучала из закрытого зернохранилища, услышала местная жительница и сообщила в полицию", - отмечается в сообщении.

По словам и.о. начальника отдела полиции N4 Винницкого районного управления полиции Александра Степанкова, полицейские освободили заложника, расчистив лопатами от зерна проход к двери металлического бункера, внутри которого находилась сушилка. Лишенный свободы человек мог там только сидеть из-за того, что помещение было заполнено металлическими полками для сушки фруктов. Он изнемогал от жары, без воды и пищи в изнурительных условиях.

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Пострадавший пояснил полиции, что его незаконно лишил свободы фермер, у которого он неофициально работал разнорабочим. Предприниматель таким образом решил наказать работника, который ненадлежащим, по его мнению, отремонтировал трактор. Никаких средств за выполнение различного рода работ на фермерском хозяйстве он не получил.

Такие действия 58-летнего предпринимателя квалифицированы как незаконное лишение свободы человека, которое сопровождалось причинением ему физических страданий.

9 августа мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. За такое преступление предусмотрено наказание - до пяти лет заключения. Следствие готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.

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