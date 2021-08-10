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Винницкая область (917) лишение (22) пытки (758) фермер (141)

Фермер на Винниччине закрыл мужчину в металлической сушилке для фруктов за "плохую" работу, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Почти сутки 43-летний заложник без еды и воды в жару просидел в металлической сушилке для фруктов, которая находилась внутри зернохранилища, внешне засыпана зерном. Это произошло в с. Вербовка Погребищенской территориальной громады.

Полицейские освободили заложника, которого незаконно удерживал в изнурительных условиях работодатель, таким образом наказав за плохо выполненную работу. За совершение преступления фермеру грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Винницкой области.

"Просьбу мужины о помощи, которая звучала из закрытого зернохранилища, услышала местная жительница и сообщила в полицию", - отмечается в сообщении.

По словам и.о. начальника отдела полиции N4 Винницкого районного управления полиции Александра Степанкова, полицейские освободили заложника, расчистив лопатами от зерна проход к двери металлического бункера, внутри которого находилась сушилка. Лишенный свободы человек мог там только сидеть из-за того, что помещение было заполнено металлическими полками для сушки фруктов. Он изнемогал от жары, без воды и пищи в изнурительных условиях.

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Пострадавший пояснил полиции, что его незаконно лишил свободы фермер, у которого он неофициально работал разнорабочим. Предприниматель таким образом решил наказать работника, который ненадлежащим, по его мнению, отремонтировал трактор. Никаких средств за выполнение различного рода работ на фермерском хозяйстве он не получил.

Такие действия 58-летнего предпринимателя квалифицированы как незаконное лишение свободы человека, которое сопровождалось причинением ему физических страданий.

9 августа мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. За такое преступление предусмотрено наказание - до пяти лет заключения. Следствие готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.

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Фермер на Винниччине закрыл мужчину в металлической сушилке для фруктов за плохую работу, - Нацполиция 01
Фермер на Винниччине закрыл мужчину в металлической сушилке для фруктов за плохую работу, - Нацполиция 02
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А міг би і законно?
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10.08.2021 11:14 Ответить
А мог просто полиции дать взятку и издеваться, как это часто бывает
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10.08.2021 11:26 Ответить
5 мало. Очень мало. Биомусор также нужно еще оштрафовать.
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10.08.2021 11:40 Ответить
Непонятно, почему не вызвали Гоструда. Эта организация похлеще полиции. Они могли потребовать у предпринимателя трудовой договор с работником, должен быть уплачен ЕСВ, у налоговой должно быть уведомление о принятии на работу. Фермер должен был издать приказ, график отпусков и т.д. короче одних нарушений тысяч на 100. можно было и новый трактор купить
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10.08.2021 12:10 Ответить
Фермер на Вінниччині закрив чоловіка в металевій сушарці для фруктів за "погану" роботу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4731 Фермер на Вінниччині закрив чоловіка в металевій сушарці для фруктів за "погану" роботу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4731 Фермер на Вінниччині закрив чоловіка в металевій сушарці для фруктів за "погану" роботу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4731
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11.08.2021 00:18 Ответить
 
 