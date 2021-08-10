На Буковине водитель маршрутки отказался везти ветерана АТО, за него заплатили другие пассажиры: "Человеческая совесть стоит аж 18 гривен". ФОТО

Пассажиры заплатили за проезд ветерана АТО Игоря Бажана (18 гривен), потому что иначе водитель маршрутки Алергуш Аурел везти его не хотел. А сам водитель в итоге даже отменил следующий рейс в село в тот же день.

В Черновицкой области водитель пассажирского автобуса по маршруту Горбовцы - Глыбока отказался бесплатно перевозить ветерана АТО. В результате водитель устроил скандал с пассажирами, которые встали на защиту парня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как рассказала сестра погибшего участника АТО Корнелия Василаш, в тот день она ехала в том же автобусе. По ее словам, в селе Стерче в транспорт зашел участник боевых действий Игорь Бажан, который в 20 лет ушел на фронт защищать Украину. Однако водитель Алергуш Аурел выгнал бойца, потому что, по его словам, в салоне уже был пассажир, который имел право на льготный проезд – человек с инвалидностью.

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Женщина вступилась за ветерана и попросила водителя открыть дверь и впустить парня. Другая пассажирка заплатила за проезд бойца (18 гривен), потому что иначе водитель везти того не хотел.

"Этот день я запомню надолго. Никогда не могла подумать, что человеческая совесть стоит аж 18 гривен", – рассказала очевидица инцидента.

Когда женщина сделала замечание водителю, напомнив, что государство гарантирует бесплатный проезд для УБД, то услышала в ответ: "Я его туда не посылал".

За свою позицию в отношении бойца Корнелия Василаш и сама "поплатилась": в результате ссоры водитель начал выгонять и ее, чтобы "больше ее ноги не было в этом автобусе".

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Водитель в итоге даже отменил следующий рейс в деревню в тот же день.







