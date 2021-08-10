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Черновицкая область (854) ветераны (1010) льготы (543) маршрутки (540) УБД (115)

На Буковине водитель маршрутки отказался везти ветерана АТО, за него заплатили другие пассажиры: "Человеческая совесть стоит аж 18 гривен". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Пассажиры заплатили за проезд ветерана АТО Игоря Бажана (18 гривен), потому что иначе водитель маршрутки Алергуш Аурел везти его не хотел. А сам водитель в итоге даже отменил следующий рейс в село в тот же день.

В Черновицкой области водитель пассажирского автобуса по маршруту Горбовцы - Глыбока отказался бесплатно перевозить ветерана АТО. В результате водитель устроил скандал с пассажирами, которые встали на защиту парня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как рассказала сестра погибшего участника АТО Корнелия Василаш, в тот день она ехала в том же автобусе. По ее словам, в селе Стерче в транспорт зашел участник боевых действий Игорь Бажан, который в 20 лет ушел на фронт защищать Украину. Однако водитель Алергуш Аурел выгнал бойца, потому что, по его словам, в салоне уже был пассажир, который имел право на льготный проезд – человек с инвалидностью.

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Женщина вступилась за ветерана и попросила водителя открыть дверь и впустить парня. Другая пассажирка заплатила за проезд бойца (18 гривен), потому что иначе водитель везти того не хотел.

"Этот день я запомню надолго. Никогда не могла подумать, что человеческая совесть стоит аж 18 гривен", – рассказала очевидица инцидента.

Когда женщина сделала замечание водителю, напомнив, что государство гарантирует бесплатный проезд для УБД, то услышала в ответ: "Я его туда не посылал".

За свою позицию в отношении бойца Корнелия Василаш и сама "поплатилась": в результате ссоры водитель начал выгонять и ее, чтобы "больше ее ноги не было в этом автобусе".

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Водитель в итоге даже отменил следующий рейс в деревню в тот же день.

На Буковине водитель маршрутки отказался везти ветерана АТО, за него заплатили другие пассажиры: Человеческая совесть стоит аж 18 гривен 01
На Буковине водитель маршрутки отказался везти ветерана АТО, за него заплатили другие пассажиры: Человеческая совесть стоит аж 18 гривен 02
На Буковине водитель маршрутки отказался везти ветерана АТО, за него заплатили другие пассажиры: Человеческая совесть стоит аж 18 гривен 03
На Буковине водитель маршрутки отказался везти ветерана АТО, за него заплатили другие пассажиры: Человеческая совесть стоит аж 18 гривен 04
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Топ комментарии
+38
Тема не нова. Как и то, что ВСЕ водители скотовозов аля "маршрутка" являют собой типичное тупое и жадное быдло.
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10.08.2021 10:59
+33
Отменить автобус, на его место найдется куча желающих. Пусть в расею едет, аФтобус толкать. Не кормишь свою армию, кормишь чужую.
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10.08.2021 11:00
+29
Тому молдаванину-гастрбайтеру похеру и на АТО, и на Украину, и на ее защитников. Этому желудку главное - лишних пару гривен не упустить ...
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10.08.2021 11:05
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Сколько можно унижать людей льготами?
Такое ощущение, что государство умышленно "чмурит" Героев.
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10.08.2021 11:33 Ответить
Пан мав честь і совість захищати Батьківщину, чи ховався під спідницею і не здогадується що восьмий рік в країні війна?
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10.08.2021 12:53 Ответить
Той воїн захищав пана котрий сидів під спідницею. А тепер вважає що можна наплювати на закон і що можна відкупитись і відкосити від свого обов"язку захищати Батьківщину.Так от для того щоб жити за свій рахунок треба спочатку мати де жити, а не надіятись що хтось відвоює і подарує те місце і ту можливість.
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10.08.2021 14:00 Ответить
Конфликты регулярно возникающие по всей стране, независимо от региона, национального состава маршрутчиков и процента быдлячества в их генах. Причина в нерешении местными властями вопроса доплаты перевозчикам за бесплатный проезд ветеранов. А ветеранские организации системно не добиваются его решения от властей. В лучшем случае в стиле дворовой разборки набьют фэйс водиле или обольют его зеленкой. До следующего раза и то, если станет известно общественности.
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10.08.2021 11:37 Ответить
Так воно і є. Закон є. А виконують його водії за власний кошт. А є просте рішення. Монетизувати пільги.
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10.08.2021 11:57 Ответить
Так їх практично монетизували. На 50%. Талони на проїзд називаються. Туди і назад один раз в рік. Особливо цікаво використання талонів в сільській місцевості на авіа та річкові перевезення. І так само обмежити в кількості проїзду в міському транспорті. 7 разів на місяць
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10.08.2021 14:29 Ответить
Чому тоді виникла ця тема ? Раз пільги монетизовані ?
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10.08.2021 14:48 Ответить
Тому що Законом передбачено проїзд безкоштовно в міському та приміському транспорті
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10.08.2021 15:01 Ответить
Чи в нас виконання Законів вибіркове?
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10.08.2021 15:09 Ответить
Звісно. Адже законом передбачене не тільки "пільгове перевезення" але і "
Статтею 91 Бюджетного кодексу України визначено, що до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки, зокрема на: місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян (п. б та г ст. 91 Бюджетного кодексу України).
Таким чином, фінансування втрат громадського транспорту від перевезення пільговиків покладено на органи місцевої влади та місцевого самоврядування. Місцеві органи виконавчої влади самостійно передбачають видатки, забезпечуючи при цьому контроль за ефективним і цільовим використанням коштів на зазначену мету." Тільки тих коштів перевізники не бачать. Тому Всі ті списки пільговиків, які по "закону" можуть зайнати весь салон оплачує по факту безпосередньо водій.
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10.08.2021 15:22 Ответить
При прийнятті бюджетного кодексу війни не було! Тому дана норма регулюється Законом!УБД це відповідальність не місцевого бюджету а державного, оскільки війна на території України, а не Анголи
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10.08.2021 15:30 Ответить
Все вірно. Але такі закони. Дуже недосконалі. УБД тільки поглибили цю проблему.
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10.08.2021 19:46 Ответить
От того, что местные власти не решили вопрос доплаты перевозчикам за бесплатный проезд ветеранов, законы Украины не прекращают действовать, не правда ли?
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10.08.2021 15:05 Ответить
Этот как и все остальные законы Украины прекращают действовать когда за их нарушение не наступает ответственность. Это правда Украины.
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10.08.2021 17:45 Ответить
Почему так много мерзавцев среди водителей маршруток??? Представляю, что было бы на россии, если бы этот маршрутчик сказал: "я его туда не посылал". Окажись он в стране 404, послали б этиго последователя зеленских-гордонов-шуфричей-усиков в шикарную колонию под аккомпанемент скабеевой-соловьева.
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10.08.2021 11:41 Ответить
Аурела лишить лицензии и на мацкву штукатурить снаружи...в румынию как страну евросоюза не пускать
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10.08.2021 11:42 Ответить
сжечь нахер бус...
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10.08.2021 12:01 Ответить
бус ни при чем..лучше водятла
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10.08.2021 12:09 Ответить
Він зайшов в «маршрутку» на зупинці
І, немов соромлячись себе,
Хлопець, у потертім камуфляжі,
Витягнув з кишені «УБеДе».
А водій, аж вирячивши очі,
Слиною по лобовому склі:
- Як мене вже всі ви задовбали!
Сунете ці «кірки» бойові!
Я пальне купую, запчастини,
Щоб вас задарма весь день возить?!
Почекаєш! Через півгодини
Сядеш в іншу. Якщо пощастить.
Поряд дід поправив окуляри,
І мовчить як в рот води набрав.
З уст тонких не випустить і пари -
Його син ніде не воював.
Мужичок, навпроти мене мнеться,
(Видно, похмелитися б йому).
Тільки гляне, зразу ж відвернеться.
Він не захотів йти на війну.
Ззаду он прищавий ПеТеУшник
До вікна з байдужістю припав,
І спокійно поправля навушник.
(Татко «відкосив», не воював).
Збоку жінка, й хлопчики-політки:
- Ну то що ми їдемо, чи ні?! -
В неї чоловік на заробітках
У Росії, а не на війні.
Не здригалась, як дзвонив «мобільний»,
Не молилась потай від дітей.
Бо у неї чоловік - цивільний.
Він заробить для сім'ї грошей.
І маршрутка, що мовчала доти,
Загула. Хто цитькав, хто кричав.
Не сказавши навіть слова проти,
Хлопець вийшов. А я... промовчав.
Я боявся сварку розпочати,
І оце цькування попустив.
Я боявся захистить солдата,
Що мене на Сході захистив.
Я дивився через скло на нього,
Чуючи як в скронях аж гуде.
А АТОшник став біля дороги
І поклав в кишеню «УБеДе»...
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10.08.2021 12:06 Ответить
А як тобі -14 жовтня,день Захисника України,атовець по формі і з державними нагородами сідає в напівпусту маршрутку рядом бігборд з поздоровленням....каже-учасник бойових і проходить в салон -воплі водія -..удостоверение показывать надо..-прийшлось дядькові розповісти про медалі,але настрій зіпсовано....всі дивились у вікно...
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10.08.2021 14:33 Ответить
Надеюсь с ним проведут воспитательную работу. И за отказ ветерана везти и за "отмену" рейса...
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10.08.2021 12:07 Ответить
Льготный проезд для разных групп граждан в коммерческом транспорте это просто дополнительный налог/побор на бизнес перевозчиков, т.е. отказывая льготникам они нарушают закон уклоняясь от уплаты налога и этой проблемой должны заниматься соответствующие органы "государства-гопника". Вмешательство граждан в подобные ситуации это один из немногих случаев когда граждане поддерживают государство в вопросах введения дополнительных поборов. Когда же вопросы доп поборов касаются самих граждан то они понимают что гос-во им совсем не друг, но переносить это на других у них не хватает мозгов
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10.08.2021 12:18 Ответить
Що ти верзеш?
Кожен громадянин України має бути вдячний українським воїнам навіть без закону, тим паче, коли цього вимагає закон.
Сподіваюся, цій худобі відіб'ють нирки за потрібне нахабство.
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10.08.2021 12:28 Ответить
Набити цій смаглявій худобі пику та відбити нирки - це було б правильне рішення.
Ця тварина порушила закон, за моральну сторону я навіть не згадую.
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10.08.2021 12:57 Ответить
Це усе твої хворі марення.
Звідки ти узяв інформацію про те, "він вже прийняв встановлену законом кількість осіб з УБД на свій рейс"? Знову збрехав?

Я за тиждень заробляю значно більше, ніж той смаглявий Алергуш за півроку, тож про люмпенів будеш розповідати своїм друзякам-водіям за дешевим пивом у генделику
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10.08.2021 14:05 Ответить
Скільки пільговиків по закону має перевозити перевізник безкоштовно в салоні транспортного засобу ?
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10.08.2021 12:42 Ответить
законодавством не передбачено, скільки одночасно може їхати пільговиків (двоє чи вся маршрутка).
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10.08.2021 15:07 Ответить
Велика шана. В семье не без УРОДА.
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10.08.2021 12:19 Ответить
Сраний смаглявий Алергуш принижує українського воїна в Україні...
Треба було нирки відбити цій худобі.
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10.08.2021 12:23 Ответить
Дуже товсто, спробуй тролити більш витончено.
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10.08.2021 12:53 Ответить
мизгов можно купить от курицы и пересадить мизги водиле, тебе тоже мизга останется кусок
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10.08.2021 13:07 Ответить
Водій сказав "я його туди не посилав". За одне це його викинути з роботи варто.
А в тебе після його підтримки козломорде лайно з ширінки вилізло.
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10.08.2021 12:56 Ответить
та в принципе только со слов знаем шо смуглый такое сказал - ибо чревато.
видел недавно видео - латинос разбил харю водиле автобуса, правда хз за шо, но думаю что надо разобраться - ибо такое говорить = проблемы будут. разве шо специально шоп потом Орбан заверещал - чмутараканьеязичных бьют, фощизъм, Украина теперь не вступит в Евросоюз из-за этого(и Путин захихи.кал)
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10.08.2021 13:10 Ответить
цей чурка, аурел, напевне немитий румун? чи що то за чмо?
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10.08.2021 12:51 Ответить
Таксисты и маршрутчики=тупая безмозглая и безнадежная вата с шансоном в голове.Что вы постоянно от них хотите?Пока нет строгих законов за коллаборационизм,толку не будет никакого.
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10.08.2021 13:19 Ответить
Такой молодой ветеран не инвалид и не мог заплатить 18 грн? Что-то здесь не то...
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10.08.2021 13:28 Ответить
Такой тридвараз как ты, и не можешь 5 центов заработать кроме как здесь - что то здесь не то, неужели с окружной поперли?
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10.08.2021 14:07 Ответить
это нето шо в фб зеленкой облили
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10.08.2021 15:25 Ответить
Я вважаю, що у цього Алергуш Аурела - зайві обидва ока, та обидва уха. треба провести косметичну операцію
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10.08.2021 16:25 Ответить
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