На Буковине водитель маршрутки отказался везти ветерана АТО, за него заплатили другие пассажиры: "Человеческая совесть стоит аж 18 гривен". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Пассажиры заплатили за проезд ветерана АТО Игоря Бажана (18 гривен), потому что иначе водитель маршрутки Алергуш Аурел везти его не хотел. А сам водитель в итоге даже отменил следующий рейс в село в тот же день.
В Черновицкой области водитель пассажирского автобуса по маршруту Горбовцы - Глыбока отказался бесплатно перевозить ветерана АТО. В результате водитель устроил скандал с пассажирами, которые встали на защиту парня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Как рассказала сестра погибшего участника АТО Корнелия Василаш, в тот день она ехала в том же автобусе. По ее словам, в селе Стерче в транспорт зашел участник боевых действий Игорь Бажан, который в 20 лет ушел на фронт защищать Украину. Однако водитель Алергуш Аурел выгнал бойца, потому что, по его словам, в салоне уже был пассажир, который имел право на льготный проезд – человек с инвалидностью.
Женщина вступилась за ветерана и попросила водителя открыть дверь и впустить парня. Другая пассажирка заплатила за проезд бойца (18 гривен), потому что иначе водитель везти того не хотел.
"Этот день я запомню надолго. Никогда не могла подумать, что человеческая совесть стоит аж 18 гривен", – рассказала очевидица инцидента.
Когда женщина сделала замечание водителю, напомнив, что государство гарантирует бесплатный проезд для УБД, то услышала в ответ: "Я его туда не посылал".
За свою позицию в отношении бойца Корнелия Василаш и сама "поплатилась": в результате ссоры водитель начал выгонять и ее, чтобы "больше ее ноги не было в этом автобусе".
Водитель в итоге даже отменил следующий рейс в деревню в тот же день.
Пожалуйста, подождите...
Такое ощущение, что государство умышленно "чмурит" Героев.
Статтею 91 Бюджетного кодексу України визначено, що до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать видатки, зокрема на: місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян (п. б та г ст. 91 Бюджетного кодексу України).
Таким чином, фінансування втрат громадського транспорту від перевезення пільговиків покладено на органи місцевої влади та місцевого самоврядування. Місцеві органи виконавчої влади самостійно передбачають видатки, забезпечуючи при цьому контроль за ефективним і цільовим використанням коштів на зазначену мету." Тільки тих коштів перевізники не бачать. Тому Всі ті списки пільговиків, які по "закону" можуть зайнати весь салон оплачує по факту безпосередньо водій.
І, немов соромлячись себе,
Хлопець, у потертім камуфляжі,
Витягнув з кишені «УБеДе».
А водій, аж вирячивши очі,
Слиною по лобовому склі:
- Як мене вже всі ви задовбали!
Сунете ці «кірки» бойові!
Я пальне купую, запчастини,
Щоб вас задарма весь день возить?!
Почекаєш! Через півгодини
Сядеш в іншу. Якщо пощастить.
Поряд дід поправив окуляри,
І мовчить як в рот води набрав.
З уст тонких не випустить і пари -
Його син ніде не воював.
Мужичок, навпроти мене мнеться,
(Видно, похмелитися б йому).
Тільки гляне, зразу ж відвернеться.
Він не захотів йти на війну.
Ззаду он прищавий ПеТеУшник
До вікна з байдужістю припав,
І спокійно поправля навушник.
(Татко «відкосив», не воював).
Збоку жінка, й хлопчики-політки:
- Ну то що ми їдемо, чи ні?! -
В неї чоловік на заробітках
У Росії, а не на війні.
Не здригалась, як дзвонив «мобільний»,
Не молилась потай від дітей.
Бо у неї чоловік - цивільний.
Він заробить для сім'ї грошей.
І маршрутка, що мовчала доти,
Загула. Хто цитькав, хто кричав.
Не сказавши навіть слова проти,
Хлопець вийшов. А я... промовчав.
Я боявся сварку розпочати,
І оце цькування попустив.
Я боявся захистить солдата,
Що мене на Сході захистив.
Я дивився через скло на нього,
Чуючи як в скронях аж гуде.
А АТОшник став біля дороги
І поклав в кишеню «УБеДе»...
Кожен громадянин України має бути вдячний українським воїнам навіть без закону, тим паче, коли цього вимагає закон.
Сподіваюся, цій худобі відіб'ють нирки за потрібне нахабство.
Ця тварина порушила закон, за моральну сторону я навіть не згадую.
Звідки ти узяв інформацію про те, "він вже прийняв встановлену законом кількість осіб з УБД на свій рейс"? Знову збрехав?
Я за тиждень заробляю значно більше, ніж той смаглявий Алергуш за півроку, тож про люмпенів будеш розповідати своїм друзякам-водіям за дешевим пивом у генделику
Треба було нирки відбити цій худобі.
А в тебе після його підтримки козломорде лайно з ширінки вилізло.
видел недавно видео - латинос разбил харю водиле автобуса, правда хз за шо, но думаю что надо разобраться - ибо такое говорить = проблемы будут. разве шо специально шоп потом Орбан заверещал - чмутараканьеязичных бьют, фощизъм, Украина теперь не вступит в Евросоюз из-за этого(и Путин захихи.кал)
На Одещині маршрутник нагрубіянив військовому - його провчили